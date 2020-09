Caş de ouă

Ingrediente:

1 litru de lapte 3,5% grasime,

10 oua,

4 linguri de zahar,

3-4 batoane de scortisoara,

2 plicuri de zahar vanilat,

putina sare si se mai pot adauga stafide sau bucati de nuci, dupa gust.

Mod de preparare:

Laptele, cu bucatile de scortisoara si cu foarte putina sare se pune la fiert, la foc mic. Se bat ouale cu zaharul si cu zaharul vanilat, se toarna in laptele caldut si se fierbe amestecand in continuu, pana cand cancepe sa formeze cocoloase. Cand bucatile prinse sunt de marimea unor nuci, se scot betele de scortisoara, daca folositi, se adauga stafidele, sau nucile, se mai amesteca putin si se toarna intr-un tifon asezat in prealabil in strecuratoare, iar tifonul se leaga, ca pentru o branza. Casul se stoarce bine, cat timp e fierbinte, apoi se mai lasa atarnat, sa se scurga 3-4 ore. Cand se scoate din tifon, se aseaza pe o tava captusita cu hartie de copt se pune in cuptor fierbinte si se coace 7-8 minute, pana cand pe suprafata sa se formeaza o crusta, ca la cascaval. Nu se arunca nici zerul ce ramane, si aceasta se poate consuma, are un gust foarte placut.