Zilele Oraşului Satu Mare vor avea loc în 25 – 27 mai

Kereskenyi Gabor, primarul municipiului Satu Mare a anunţat programul Zilelor Oraşului ediţia XXII.

Carla’s Dreams, Cargo, Holograf, Gheorghe Zamfir, Irie Maffia sau Edda sunt doar o parte dintre artiştii care vor încinge atmosfera în perioada 25-27 mai 2018. Sătmărenii sunt invitaţi să participe în ultimul sfârşit de săptămână din luna mai, la

cel mai mare şi longeviv eveniment organizat de administraţia publică locală. Zilele Oraşului adună an de an cei mai mulţi oameni în centrul municipiului, toţi bucurându-se pentru trei zile de concertele şi activităţile planificate cu mare grijă special pentru ei. “Anul trecut am acordat o atenţie deosebită acestui eveniment încercând să îmbunătăţim mai multe aspecte, atât în ceea ce priveşte programul artistic, cât şi aspectele organizatorice. Ne dorim ca şi ediţia din acest an să iasă cel puţin la fel de bine. După evenimentul din 2017 am dorit să aflăm feedback-ul sătmărenilor. În baza acestor rezultate am încercat să conturăm şi programul de anul acesta, dar şi aspectele care privesc amenajarea standurilor comericale şi a activităţilor în care se implică ONG-urile sau alte instituţii“, declară Kereskenyi Gabor – primarul oraşului Satu Mare.

Una dintre dorinţele cetăţenilor s-a referit la programul dedicat copiilor şi astfel în cadrul ediţiei XXII, în Piaţa Libertăţii va fi amenjat un mic orăşel al copiilor. De asemenea la Târgul Meşterilor Populari s-au anunţat deja 40 de participanţi din România, Ungaria, Bulgaria şi Polonia. Pe Pasajul Coposu se vor vinde produse din lemn, piele, ceramică, teţături şi obiecte hand-made.

Deja s-au depus cereri pentru ocuparea locurilor disponibile de către comercianţi

În ceea ce privesc comercianţii, trebuie să ştiţi că deşi mai este o lună până la deschiderea evenimentului 51 de firme au depus deja cereri în acest sens pentru a ocupa cele mai bune locuri de lângă scene. “Şi de această dată vom impune reguli stricte, mai ales că în acest an o mare parte din evenimente vor avea loc în Piaţa 25 Octombrie, aici unde am demarat reabili-tarea pasajului şi a platoului de evenimente. Nu dorim să vedem mizerie în jurul standurilor, umbrele care mai de care mai colorate sau improvizaţii. Pe acest segment mai avem de adus îmbunătăţiri şi cred că dacă vom face controale mai severe şi mai dese privind derularea acestei activităţi, vom aduce un plus de imagine întregului eveniment. Fiecare comerciant va trebui să respecte exact spaţiul închiriat şi să amenajeze un spaţiu pentru depozitarea corectă a deşeurilor şi aici mă refer în special la uleiul menajer. Doresc să amintesc la acest capitol că, la fel ca anul trecut, comerţul ambulant nu este permis”, explică Kereskenyi Gabor.

Pe partea de tarife, în acest an, ca o noutate, Primăria Mu-nicipiului Satu Mare va aplica tarife diferenţiate în funcţie de specificul activităţii, iar ONG-urilor şi meşteşugarilor nu li se vor percepe bani.

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 25 mai

Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 25 mai, de la ora 19.00, imediat după concertul susţinut în Piaţa 25 Octombrie de orchestra Filarmonicii “Dinu Lipatti” .

În ceea ce priveşte programul artistic vă putem spune că tot în prima zi de sărbătoare pe scena principală vor urca artişti consacraţi din industria muzicală românească precum Cargo şi Carla’s Dreams, respectiv Iuliana Beregoi şi una dintre cele mai bune trupe pop din Ungaria, Irie Maffia.

Sâmbătă 26 mai, sătmărenii vor avea parte de un program artistic la fel de promiţător. Pe scena I va urca Doddy, unul din-tre cei mai talentaţi şi mai fresh rapperi din România, urmat de concertul trupei The Carbonfools din Ungaria, care s-a axat de-a lungul timpului pe muzica electronică, repertoriul lor fiind un amestec de genuri rock, blues, reggae. Va urma apoi concertul băieţilor de la Bere Gratis care vin însoţiţi de Gheorghe Zamfir. Seara se va încheia cu un spectaculos show de lasere.

Duminică 27 mai, pe scena din Piaţa 25 Octombrie vor încinge atmosfera cei de la Daggu Project şi Black River Blues Band, în deschiderea concertelor susţinute de Holograf şi Edda din Ungaria.

La scena II din Piaţa Libertăţii, programul artistic din acest an va fi dedicat Centenarului Marii Uniri. În 25 mai-muzică folk, uşoară şi dans modern, în 26 mai – muzică uşoară, folclor, iar în ultima zi tot program folcloric.

Întregul eveniment se va încheia cu un show de artificii care va avea ca tematică efectul pirotehnic brocade.

Primăria Municipiului Satu Mare a alocat pentru Zilele Oraşului ediţia 2018, din bugetul local, 290 de mii de lei. Suma va fi completată de sponsori, totul pentru ca evenimentul să se ridice la aşteptările sătmărenilor.