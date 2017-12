Zero sătmărence pe parchet în a doua înfrângere a sezonului. A pierdut Satu Mare?

CSBT Alexandria – CSM Satu Mare 79-72 (49-40)

După un debut de sezon excelent, CSM Satu Mare s-a lovit într-un final de tur de principalele forțe ale Ligii Naționale de baschet feminin. Am pierdut acasă cu Sepsi, ne-am asigurat locul 2. N-am reușit deloc să conducem în deplasare la Alexandria, am coborât pe locul 3 (la egalitate de puncte cu locul 2, gazda noastră de vineri). Poate CSM Satu Mare să emită pretenții la cea mai prețioasă medalie, cum de altfel se vorbea la început de sezon?

S-a investit masiv în secția de baschet, s-a renunțat la handbal, volei, s-au făcut sacrificii. La ultimele două sporturi cu siguranță aveam și sătmăreni “de bază”, în orice campionat ar fi evoluat. În meciul de vineri nu am avut nicio sătmăreancă prezentă pe parchet, nici măcar o secundă (și nu e prima dată în actualul sezon). Și atunci apar invitabilele întrebări. De ce se investește într-un sport în care nu avem sportivi locali? De ce forțăm? De ce se dau salarii de mii de euro, iar sătmăreni din alte ramuri sportive nu sunt recompensați nici măcar pentru acele titluri naționale, mor de foame? De ce nu am câștigat ultimele două meciuri? De ce în sala “Ecaterina Both” plouă când afară ninge? De ce pierde Satu Mare dacă nu are nicio sătmăreancă pe teren? Se dorește cu orice preț cucerirea medaliilor de aur la baschet… Dar deocamdată rezultatele ne spun că CSM Satu Mare este departe de titlul național. Și atunci?

Vineri s-a deschis etapa 9 din campionat, ultima a turului. CSBT Alexandria a controlat meciul. De altfel, mereu am avut partide grele cu trupa lui Mădălin Piperea. Multe nu ar fi de spus despre meci, el a putut fi văzut pe canalul Youtube al FRB. Sătmărencele au pierdut primele două perioade, însă le-au câștigat pe următoarele două la limită. N-au condus deloc, iar într-un final CSBT Alexandria – CSM Satu Mare s-a terminat 79-72, pe sferturi: 25-19, 24-21, 17-18, 13-14.

Au jucat:

CSBT Alexandria: Bartee – 26p, Amukamara – 26p, Vrancic – 14p, Voicu – 6p, Podar -6p, Cooper – 1p, Mihai, Grbic. Antrenor: Mădălin Piperea.

CSM Satu Mare: Mandache – 19p, Harrison – 14p, Solopova – 14p, Green – 12p, Baltic – 6p, Miller – 6p, Uiuiu – 1p, Lazăr, Sfîrlea. Jucătoare nefolosite: Szmutku, Kadar. Antrenor: Marius Dobă.

Meciurile rămase din etapa 9:

Sâmbătă, 9 decembrie

• Sepsi – “U” Cluj-Napoca (18:30)

Duminică, 10 decembrie

• Olimpia Brașov – SCM Timișoara (18:00)

Luni, 11 decembrie

• Sirius Tg. Mureș – ICIM Arad (18:30)

• CSU Alba Iulia stă

În etapa următoare CSM Satu Mare va juca pe teren propriu cu Universitatea Cluj, pe 16 decembrie de la ora 18:00. Însă până atunci, clubul sătmărean joacă marți, 12 decembrie, pe teren propriu cu Pharmaserv Marburg. Va fi al treilea meci din Liga Europei Centrale pentru CSM. Totul va începe de la ora 18:00.