Zahărul, untul şi transportul aerian s-au scumpit cel mai mult în ultimul an

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit ascendent la 7,1% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a menţinut estimarea de 4,2% pentru sfârşitul lui 2024, potrivit datelor prezentate vineri, 12 mai, de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Zahărul se află în topul celor mai mari scumpiri înregistrate în ultimul an, cu o creştere a preţului de 58,25% în aprilie 2023 faţă de aprilie 2022, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

BNR estima în noiembrie 2022 o inflaţie de 11,2% pentru finalul anului 2023. În februarie 2023, banca centrală a revizuit în scădere la 7% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a estimat o inflaţie de 4,2% pentru sfârşitul lui 2024.

„Să ne uităm la prognoză şi la traiectoria prevăzută a inflaţiei: aproape că se suprapune pe cea anterioară. La sfârşitul anului, modelul ne arată 7,1%, dar sunt sigur că, dacă ar introduce cifra ultimă, a inflaţiei din ultima lună, din aprilie, probabil că tot la 7% s-ar situa”, a explicat Mugur Isărescu, citat de Agerpres.

Conform BNR, traiectoria descendentă va fi susţinută de detensionarea treptată a pieţelor de materii prime, resorbirea cererii excedentare din economie, corecţia descendentă a anticipaţiilor inflaţioniste şi reducerea presiunilor inflaţioniste asociate preţurilor la bunurile din import.

Totodată, în prezentarea guvernatorului BNR, se arată că traiectoria este relativ similară celei prezentate în Raportul asupra inflaţiei precedent. Astfel, se observă o dezinflaţie notabilă pe parcursul anului curent. Pe de-o parte, reducerea rapidă a dinamicii preţurilor bunurilor energetice şi chiar o contribuţie negativă a acestora: efecte de bază substanţiale (generate de scumpirile din prima parte a anului 2022), precum şi redefinirea caracteristicilor schemelor de plafonare şi compensare a preţurilor la energia electrică şi gazele naturale începând cu 1 ianuarie 2023. Pe de altă parte, o atenuare mai lentă a dinamicii inflaţiei de bază.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 11,23% în luna aprilie

Pe lângă zahăr, alte alimente care au consemnat creşteri importante de preţ sunt untul (+ 35,16%), cartofii, cu o majorare de 34,15%, ouăle, cu un plus de 30,71%, laptele (+27,97%) şi pâinea (+17,97%).

În topul mărfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari creşteri de preţ în perioada analizată s-au aflat energia termică, cu 23,81%, alte mărfuri nealimentare, cu 16,18%, şi articolele de igienă şi cosmeticele, cu 14,62%. Combustibilii s-au ieftinit cu 3,92%, iar medicamentele cu 2,95%.

În sectorul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit transportul aerian, cu 48,91%, serviciile de apă, canal salubritate – 22,17% şi transportul CFR, cu 21,18%.

De la lună la lună, în aprilie faţă de martie, cele mai importante creşteri ale preţurilor au fost consemnate la transportul aerian 23,15% şi energie termică – 9,06%.

Luna trecută, la produse alimentare s-au scumpit fructele proaspete cu 3,69% şi cartofii cu 2,24%, iar cea mai mare ieftinire a fost consemnată la ulei, cu 2,42%. De asemenea, energia electrică s-a ieftinit cu 2,04%, iar alte servicii cu 0,04%.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 11,23% în aprilie 2023, de la 14,53% în martie 2023, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, date vineri publicităţii.