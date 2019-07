Vreme rece, cu precipitaţii la sfârşit şi început de săptămână

În cursul zilei de sâmbătă, 13 iulie, cerul va fi variabil, temperaturile nocturne se vor situa între 16 şi 20 de grade Celsius, iar cele diurne ar putea ajunge până la 22 de grade Celsius.

Umiditatea aerului va fi cuprinsă între 69 şi 90%. Seara temperatura o să scadă până la 16 grade Celsius, fiind condiţii de precitaţii însemnate cantitativ, mai ales în cursul nopţii. Precipitaţii neînsemnate cantitativ se vor semnala şi în cursul zilei.

În cursul zilei de dumincă cerul o să fie preponderent noros, fiind condiţii de precipitaţii. Temperaturile diurne nu vor depăşi 19 – 20 de grade Celsius, iar precipitaţii vor fi pe alocuri însemnate cantitativ.

În cursul zilei de luni, 15 iulie, cerul o să se degajeze treptat, condiţii reduse de precipitaţii, în vreme ce temperaturile se menţin scăzute pentru luna lui cuptor. meteorologii prognozează valori ale temperaturii de 18 – 20 de grade Celsius.

Temperaturile diurne în jurul valorii de 20 de grade Celsius se vor menţine până spre sfârşitul săptămânii viitoare.

Aerul rece de sorginte Polară a adus zăpadă în miez de iulie pe piscurile montante din Maramureş, fiind vorba despre Pietrosul Rodnei, în zona Borşa, la altitudine de peste 2.300 de metri. Sorin Timiş, primarul oraşului a declarat presei că nu-şi aminteşte să fi fost în ultimii ani zăpadă în toiul verii.

Ca urmare a mişcărilor fronturilor atmosferice temperatura diurnă în zona la c are ne referim rămâne cu mult sub mediile climatologice multianuale, fără a depăşi 10 grade Celsius în centrul oraşului Borşa.