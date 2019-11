Vreme instabilă și încălzire treptată la Satu Mare

Starea vremii din aceste zile în nord-vestul țării, deci și în județul Satu Mare, este destul de instabilă, căci ne aflăm tocmai la interferența unui front atmosferic rece de origine polară și a unui front cald, care vine dinspre Marea Mediterană, ambele tinzând să domine zona.

Conform prognozelor, în cursul zilei de astăzi masa de aer cald va împinge frontul rece înapoi spre nord, determinând o nouă încălzire treptată a aerului, joi și vineri valorile maxime oscilând în jur de 15-16 grade C, iar sâmbătă și duminică apropiindu-se din nou de 18-20 grade C, mult mai ridicate decât valorile medii obișnuite pentru această perioadă a anului, și nici minimele nu vor coborî sub 7-8 grade C. Pentru primele două zile ale perioadei se mai prevestesc ploi, izolat averse, în cantități variabile, dar la sfârșitul săptămânii cerul devine predominant senin, cu șanse reduse de precipitații.