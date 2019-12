Vraja colindelor la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”

Joi, 19 decembrie 2019, magia Crăciunului a învăluit holul central al Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” Satu Mare în vraja colindelor. De la ora 17, copii, părinţi, bunici şi alţi invitaţi au participat la serbarea tradiţională susţinută de elevii şi profesorii şcolii, pentru a întâmpina aşa cum se cuvine marea sărbătoare a Naşterii Domnului.



După cuvântul de bun venit, rostit de director, corul de elevi ai şcolii, acompaniaţi la chitară de colegii lor, au condus spectatorii în lumea magică a sărbătorilor cu ajutorul colindelor. A urmat un moment de dans modern susţinut de elevi din clasa I, după care grupul de elevi din clasele primare Step by step au interpretat colinde tradiţionale. Nu au lipsit nici cântecele specifice în limba engleză, interpretate de elevi din clasele gimnaziale şi punerea în scenă a unui dans modern susţinut de elevi din clasele I şi a VI-a. Sceneta „Viflaim”a fost interpretată de elevi din clasele a V-a şi a VI-a, apoi un grup de eleve din clasa a VIII-a ne-au vestit colindătorii.

Urările de bine pentru noul an au fost transmise cu ajutorul elevilor din clasele pregătitoare A şi B.

Corul cadrelor didactice din şcoală a încheiat cu un dar muzical, interpretând câteva colinde. Directorul şcolii, Ioan Gozar, a apreciat efortul elevilor şi al cadrelor didactice, spunând că toţi ştiu să facă fapte şi lucruri frumoase şi că trebuie apreciaţi pentru toate, iar serbarea a demonstrat talentul elevilor implicaţi şi dăruirea profesorilor.

Serbarea s-a încheiat, ca în fiecare an, printr-o întâlnire cu Moş Crăciun, care a sosit de prin nămeţi pentru a le împărţi daruri tuturor copiilor prezenţi.

La evenimentul de aseară au fost prezenţi şi ne-au încântat tineri talentaţi sau artişti în devenire care au colindat invitaţii. Timp de aproape două ore, copiii – care frecventează Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, de la clasele pregătitoare, până la clasele a VIII-a, au creat pe scenă o atmosferă magică, de sărbătoare. Peste 500 de copii, împreună cu părinţi, bunici şi alţi invitaţi pătrunşi de spiritual Crăciunului, i-au aplaudat pe micii artişti şi pe cadrele didactice.