Victor Ponta îndeamnă la revoluție în Guvern față de ordinele din PSD

Fostul premier, Victor Ponta, intervine într-una dintre cele mai stringente probleme ale momentului. Acesta i-a dat lecţii pe facebook unui ministru al lui Sorin Grindeanu. Ponta îl avertizează pe Florian Bodog că trebuie să rezolve criza vaccinurilor cât mai repede, altfel totul devine extrem de periculos.

El îi cere să nu facă ce spune Liviu Dragnea, șeful PSD, care a considerat că nu e nevoie ca părinții să fie obligați și amendați dacă nu-și vaccinează copiii, notează dcnews.

„Codul Portocaliu din Sanatate se poate transforma rapid in Cod Rosu! Sa guvernezi inseamna sa rezolvi problemele mostenite din trecut , pe cele aparute azi si pe cele viitoare – si mai ales sa nu iti faci singur probleme ( ca oricum se ocupa altii de asta).

1. Problema vaccinurilor contra rujeolei la copii sigur ca a inceput mai demult – dar trebuie sa o rezolve actualul Guvern / sigur ca nu e vina Ministrului Bodog dar solutia trebuia gasita de el – doar sa dai vina pe trecut nu e niciodata suficient ! Vorbit cu Premierul Grindeanu alocat bani din Fondul de Rezerva , achizitie directa si un grafic de aprovizionare pt viitor. Punct. Sigur ca dupa ce o sa rezolvi problema o sa vina DNA sa spuna de ce nu ai facut procedurile lungi ( alea care tin un an si tot degeaba) – dar pentru viata copiilor merita sa te ia DNA. Sa te lupti cu producatorii si distribuitorii in mijlocul crizei este sortit esecului – mai ales daca nu ai instrumentele legale. Rezolvi acum criza si pe urma te pregatesti sa o previi pe urmatoarea.

Discutia despre obligativitatea vaccinarii este de Secolul 19! Sanatatea copiilor este responsabilitatea parintilor dar si a Statului ( daca parintii nu isi exercita obligatiile)! Asa cum toti suntem de acord ca un copil trebuie sa mearga la scoala ( indiferent de opinia parintilor) sau ca nu poate fi infometat ( daca vrea mama sa fie top model) sau batut ca sa joace fotbal ( cum vrea tata)!!! Clar , nu?

2. Problema medicamentelor pentru bolnavii de cancer este si mai grava. De la promisiuni populiste in campanie la emisiuni televizate ipocrit lacrimogene si la diverse asociatii si vedete sponsorizate copios nu o sa vina niciodata nimic serios si bun. In perioada 2012-2015 am mai avut asemenea crize si am invatat sa le gestionam. De fiecare data am chemat la mine doi oameni : Nicu Banicioiu Ministrul Sanatatii si Vasile Ciurchea – Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Si mereu mi-au explicat ce se poate si mai ales ce NU se poate face. Amandoi isi vad azi de viata lor ca oricum nu ii intreaba nimeni nimic – la K10 e cineva care stie tot si pe toate si ( despre finante, munca, mediu, sanatate, justitie, etc)! Si vointa politica gresita se impuna peste realitatea guvernamentala in cam toate domeniile.

E frumos sa promiti ca scazi pretul la mesicamente cu 35% – dar ai calculat si toate consecintele ??? De ce o firma internationala o sa vanda in Romania cu 7 RON ceea ce vinde in restul Europei cu 7 Euro??? Dincolo de faptul ca firmele nu sunt ONG-uri umanitare si vor sa faca profit daca ar accepta un pret asa mic in tara noastra ar trebui sa accepte peste tot. Ori asa prefera sa ne lase pe noi fara medicamente si oamenii fug din Romania sa se trateze in alta tara ( cine isi permite) sau mor cu zile.

Si aici declaratiile politicianiste nu tin loc de solutii. Iar reactiile devin virulent politice ( cum face Paula Rusu in postarea de mai jos) dar din pacate datele concrete sunt adevarate. Si aici solutia este sa gandesti bine inainte si sa evaluezi toate avantajele si dezavantajele. Noi am inceput in 2014 sa facem stocuri de medicamente / apoi in 2015 am pornit o negociere cu producatorii cand i-am obligat sa alinieze preturile la media celor mai ieftine state din UE. Pe urma am cerut si obtinut pret scazut pentru medicamentele decontate in cadrul Programelor Nationale ( iar la farmacie ramane pretul pietei)! Totul a durat mai mult de un an dar a reusit si nici nu au fost crize.

Eu sunt de parere ca negocierea trebuie sa fie foarte dura dar pana la punctul in care ceilalti e clar ca nu vor mai face nicio concesie. Iar un razboi intre Guvern si producatorii de medicamente este decontat doar de bolnavi ! Eu cred ca Premierul Grindeanu si Ministrul Bodog sunt bine intentionati, au si dorinta si posibilitatea sa rezolve problema. Dar pentru asta trebuie sa ramana surzi si orbi la ordinele de partid, la declaratiile politicianiste si la emisiunile tv populiste – sa intrebe specialistii si sa negocieze dur dar rational. Altfel codul portocaliu de azi se va transforma rapid in cod rosu.”, a încheiat Ponta.