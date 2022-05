Vicepreşedinte ANRE: Sectorul de energie încă tremură; s-au găsit soluţii doar pentru consumatori

Sectorul de energie încă tremură şi, dacă la nivelul consumatorilor s-au găsit soluţii, furnizorii încă nu au primit banii pentru compensare şi plafonare, a afirmat, miercuri, 18 mai, Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE).

„Am reuşit să liniştim consumatorii, mare parte dintre ei, pentru că, de exemplu, marii consumatori de gaze nu beneficiază la o plafonare şi sunt expuşi unei pieţe cu preţuri foarte mari, dar măcar pe acest segment care este cel mai important al pieţei, consumatorii s-au găsit soluţii”, a spus Bege.

El a arătat că nu acelaşi lucru se poate spune despre sectorul furnizorilor de energie: „Nu pot spune că în privinţa plăţilor care trebuie făcute din bugetul de stat către furnizori lucrurile stau bine. S-au făcut nişte paşi, nişte progrese. Nu pot să vă spun cifre, plăţile sunt făcute de Ministerul Muncii şi Ministerul Energiei, pe baza calculelor ANRE. Noi de abia săptămâna trecută am reuşit să finalizăm primele calcule pentru noiembrie şi decembrie şi sperăm că din acest moment să reuşim să accelerăm, iar la sfârşitul lunii mai să avem plătite primele trei luni de compensare şi plafonare, adică noiembrie, decembrie şi ianuarie. După care schimbăm tiparul şi ne concentrăm pe februarie-martie, apoi şi aprilie”.

Potrivit acestuia, ANRE primeşte în continuare foarte multe petiţii şi reclamaţii: „Dacă în 2021 am avut un număr dublu faţă de 2020, în primele trei luni din an a continuat acest val. Sper ca, odată cu ordonanţa 27 (care prevede plafonarea preţului timp de un an – n.r.), lucrurile să se aşeze şi consumatorii să se calmeze. În plus, sunt foarte mulţi potenţiali investitori care au probleme cu obţinerea autorizaţiilor de racordare, ne luptăm cu transportatorul, cu distribuitorii în interpretarea regulamentelor de racordare şi vin sesizări şi din această parte”.

Bege a precizat că există interes foarte mare pentru instalarea de noi capacităţi de energie regenerabilă şi există şansa să depăşim 10.000 de MW în capacităţi de energie regenerabilă până în 2030.