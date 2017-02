Vestul a învins Estul, 192-182, în All Star Game

Tradiționalul meci anual care opune selecționatele de baschet ale Vestului și Estului, selecționate alcătuite din jucători care evoluează în Liga Nord Americană de baschet (NBA) s-a încheiat cu victoria primei echipe.



“Vestul” s-a impus cu 192-182, dar cei 22.000 de spectatori aflați în sala din New Orleans, nu au fost prea încântați de calitatea jocului. MVP-ul intâlnirii a fost desemnat Anthony Davis (New Orleans Pelicans), care a reușit 52 puncte și a devenit cel mai bun marcator din istoria All Star Game, doborând vechea performanță a lui Wilt Charmberlain (42 de puncte, în 1962). Ediția 2017 a All Star Game a stabilit si un alt record, fiind cel mai prolific meci al vedetelor de la crearea sa, în 1951, grație celor 374 de puncte marcate.