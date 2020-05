Update: Numărul morților de Covid-19 a ajuns miercuri la 1.036

Update (13 mai, ora 20:10): INSP anunță noi cazuri de deces din cauza Covid-19. Totalul României ajunge la 1.36.

Deces 1017

Femeie, 51 ani, județ Bacău.

Dată confirmare: 04.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: HTA, Obezitate

Deces 1018

Bărbat, 27 ani, județ Sibiu.

Dată confirmare:10.05.2020.

Dată deces:13.05.2020.

Comorbidități: retard psihic, hepatopatie, BPOC, anemie

Deces 1019

Femeie, 81 ani, județ Dâmbovița.

Dată confirmare: 09.05.2020.

Dată deces: 11.05.2020.

Comorbidități: HTA, Fibrilație atriala, AVC sechelar

Deces 1020

Femeie, 77 ani, județ Constanța.

Dată confirmare: 02.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: AVC hemoragic

Deces 1021

Bărbat, 62 ani, județ Hunedoara.

Dată confirmare: 27.04.2020.

Dată deces: 12.05.2020.

Comorbidități: HTA, sindrom hepato-renal, cardiopatie ischemică cronică,

angină pectorala, insuficiență cardiacă.

Deces 1022

Bărbat, 50 ani, județ Hunedoara.

Dată confirmare: 08.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: HTA, obezitate, psihiza discordanta, anemie.

Deces 1023

Bărbat, 48 ani, județ Mureș.

Dată confirmare: 04.05.2020.

Dată deces: 12.05.2020.

Comorbidități: Cardiopatie ischemică, angină pectorală, insuficiență

ventriculară stangă, HTA, artiopatie obliteranta membre inferioare.

Deces 1024

Femeie, 72 ani, județ Timiș.

Dată confirmare: 02.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: HTA, astm bronsic, rinichi unic chirurgical, bloc major de ramură dreaptă, cardiopatie ischemică.

Deces 1025

Femeie, 78 ani, județ Vrancea.

Dată confirmare: 13.04.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: diabet zaharat tip 2, aterioscleroza extinsa membrul inferior drept, demență mixtă.

Deces 1026

Bărbat, 39 ani, județ Botoșani.

Dată confirmare: 12.05.2020 -probă necroptică.

Dată deces: 09.05.2020.

Comorbidități: obezitate, HTA.

Deces 1027

Bărbat, 58 ani, județ Botoșani.

Dată confirmare: 11.05.2020.

Dată deces: 12.05.2020.

Comorbidități: Insuficiență cardiacă cronică, diabet zaharat tip II, infarct miocardic.

Deces 1028

Femeie, 63 ani, județ Alba.

Dată confirmare: 09.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități:Insuficiență renală cronică, epilepsie, accident vascular sechelar, epilepsie, diabet zaharat tip II, gonartroza operată.

Link: contact cazuri confirmate, cămin social Ocna Mureș.

Deces 1029

Femeie, 90 ani, județ Galați.

Dată confirmare:30.04.2020.

Dată deces: 12.05.2020.

Comorbidități:demență senilă, tulburări de coagulare, insuficiență hepatică,

accident vascular cerebral, hemiplegie dreaptă, insuficiență circulatorie.

Link: contact cazuri confirmate, cămin social Sfântul Spiridon.

Deces 1030

Bărbat, 52 ani, județ Bihor.

Dată confirmare: 13.05.2020.

Dată deces: 09.05.2020. – proba necroptica

Comorbidități: miocardiopatie etanolica, ciroza hepatica toxica( etanolica), etilism cronic.

contact cu caz confirmat.

Deces 1031

Femeie, 80 ani, municipiul București.

Dată confirmare: 29.04.2020.

Dată deces: 12.05.2020.

Comorbidități: Insuficiență cardiacă cronică, cardiopatie ischemică, HTA, hipertensiune pulmonara, obezitate, tahicardie paroxistica

supraventriculara, diverticuloza colonica

Deces 1032

Femeie, 70 ani, municipiul Bucuresti

Data confirmare:08.05.2020

Data deces: 12.05.2020

Comorbiditati: insuficienta cardiaca, HTA, boala aortica cu proteza

metalica, fibrilatie arteriala, hipertensiune pulmonara, bloc ramura stanga,

diabet zaharat tip II

Deces 1033

Bărbat, 47 ani, județ Vrancea.

Dată confirmare:13.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: fără

Deces 1034

Bărbat, 76 ani, județ Galați.

Dată confirmare:13.05.2020.

Dată deces: 13.05.2020.

Comorbidități: Insuficiență venoasă profundă, sd. anemic sever, hemoragie

digestiva superioară, hemoragie digestiva inferioară.

Deces 1035

Bărbat, 53 ani, județ Giurgiu.

Dată confirmare: 05.04.2020.

Dată deces: 22.04.2020.

Comorbidități: infarct miocardic, HTA.

Cazul a decedat în Spitalul Colentina. Decesul nu a raportat județului Giurgiu. DSP Giurgiu a aflat astăzi când s-a interesat de caz.

Deces 1036

Femeie, 90 ani, județ Galați.

Dată confirmare:30.04.2020.

Dată deces: 29.04.2020.

Comorbidități: cardiopatie ischemică cronică, HTA, fibrilație arterială paroxistica, angina de effort, accident vascular cerebral, angina de efort,

DZ.

Contact cazuri confirmate cămin social

DSP Galați a aflat astăzi 13.05.2020, despre deces când s-a interesat de caz la căminul social.



———————-

De la intrarea în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 2 şi până în prezent, au fost plasate în carantină instituţionalizată 2.302 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 223 persoane aflate în carantină au părăsit locaţia în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

🔴Până astăzi, 13 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 16.002 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.961 au fost declarate vindecate şi externate. Numărul de cazuri confirmate, pe judeţe, potrivit raportării Institutului Naţional de Sănătate Publică:

🔴Nr. crt. Judeţ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 250 2. Arad 679 3. Argeş 188 4. Bacău 394 5. Bihor 488 6. Bistriţa-Năsăud 276 7. Botoşani 632 8. Braşov 594 9. Brăila 19 10. Buzău 95 11. Caraş-Severin 110 12. Călăraşi 65 13. Cluj 516 14. Constanţa 252 15. Covasna 225 16. Dâmboviţa 156 17. Dolj 152 18. Galaţi 522 19. Giurgiu 209 20. Gorj 84 21. Harghita 24 22. Hunedoara 589 23. Ialomiţa 297 24. Iaşi 326 25. Ilfov 385 26. Maramureş 73 27. Mehedinţi 85 28. Mureş 621 29. Neamţ 785 30. Olt 51 31. Prahova 79 32. Satu Mare 54 33. Sălaj 52 34. Sibiu 437 35. Suceava 3.317 36. Teleorman 109 37. Timiş 477 38. Tulcea 93 39. Vaslui 144 40. Vâlcea 26 41. Vrancea 467 42. Mun. Bucureşti 1.555 43. – 50 TOTAL 16.002

🔴Totodată, până acum, 1016 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Arad, Bacău, Timiş, Cluj, Neamţ, Hunedoara, Constanţa, Satu Mare, Sibiu, Ialomiţa, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Caraş-Severin, Mureş, Giurgiu, Bihor, Argeş, Vaslui, Botoşani, Alba, Sălaj, Braşov, Mehedinţi, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călăraşi, Maramureş şi Olt, au decedat.

🔴De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 224 de noi cazuri de îmbolnăvire.

🔴La ATI, în acest moment, sunt internaţi 228 de pacienţi.

🔴Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 14.313 de persoane. Alte 18.980 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală.

🔴Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 277.804 de teste.

🔴În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 375 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112 şi 1.794 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetăţenilor.

🔴Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 568 de dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

🔴Poliţiştii şi jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 107 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 42.700 de lei.

🔴În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, potrivit informaţiilor obţinute de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, 2.855 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu COVID-19 (coronavirus): 1.698 în Italia, 561 în Spania, 29 în Franţa, 424 în Germania, 83 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveţia, 2 în Turcia şi câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia şi Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) şi până la acest moment, 102 de cetăţeni români aflaţi în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franţa, 33 în Marea Britanie, 8 în Spania, 5 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveţia, unul în SUA şi unul în Brazilia, au decedat. 🔴Dintre cetăţenii români confirmaţi cu noul coronavirus, 21 au fost declaraţi vindecaţi: 9 în Germania, 8 în Franţa, 2 în Indonezia, unul în Luxemburg şi unul în Tunisia. Le reamintim cetăţenilor să ia în considerare doar informaţiile verificate prin sursele oficiale şi să apeleze pentru recomandări şi alte informaţii la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgenţă, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetăţenilor. De asemenea, românii aflaţi în străinătate pot solicita informaţii despre prevenirea şi combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20. 🔴Alte decizii, precum şi alte date de interes, vor fi aduse la cunoştinţa publicului în cel mai scurt timp.

🔴În continuare vă prezentăm situaţia privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european şi global:

🔴Până la data de 12 mai 2020, au fost raportate 1.259.115 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveţia, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania şi Regatul Unit.

🔴ŢARA CAZURI CONFIRMATE DECEDAŢI VINDECAŢI*

Spania 227.436 (+3.046) / 26.744 (+123)/ 138.980 (+1.841) Italia 219.814 (+544) / 30.739 (+179) / 109.039 (+2.452) Regatul Unit 223.060 (+3.877) /32.065 (+210) / 1.023 (+8) Franţa 139.519 (+456) / 26.643 (+263) / 57.898 (+1.063) Germania 170.508 (+933) / 7.533 (+116)/ 147.200 (+1.583)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAŢIE GLOBALĂ LA 12 MAI 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAŢI VINDECAŢI*

4.137.193 (+73.668) /285.760 (+3.516)/ 1.493.661 (+37.426)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/ * datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 11 mai – 12 mai 2020 * CEPCB precizează că actualizările la nivel naţional sunt publicate pe coordonate diferite de timp şi procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanţe între datele zilnice publicate de state şi cele publicate de CEPCB.