Update: Iohannis îl desemnează pe Mihai Tudose să formeze noul guvern

Preşedintele Klaus Iohannis a convocat, luni, partidele parlamentare la consultări pentru nominalizarea viitorului premier. PSD alături de ALDE l-au propus premier pe Mihai Tudose.

UPDATE 20.00 Klaus Iohannis trage concluziile: PSD şi ALDE susţin că au în continuare o majoritate în Parlament şi au înaintat o propunere.

Această criză dăunează grav României.

Opinia mea este că această criză trebuie terminată foarte repede, Trebuie să avem un nou Guvern.

Aşadar, în desemnez pe domnul Tudose ca viitor prim ministru, care se va prezenta cu o echipă guvernamentală în Parlament.

UPDATE 19.00. Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale aşteaptă decizia preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la desemnarea unui nou premier, a afirmat liderul acestui grup, deputatul Varujan Pambuccian, luni, la finalul consultărilor cu şeful statului.

UPDATE 18.30 Reprezentanţii minorităţilor naţionale au intrat la consultări.

UPDATE 18.28: Kelemen Hunor a declarat după consultări că UDMR exclude intrarea la guvernare, dar e posibil să sprijine instalarea noului Guvern. ”E dreptul majorităţii să dea premierul” şi PSD-ALDE au majoritatea, a precizat liderul Uniunii. UDMR nu a negociat nimic ielegal, nimic neconstituţional, nimic imoral. UDMR va evalua protocolul cu PSD-ALDE la sfârşitul sesiunii parlamentare. UDMR nu exclude dialogul cu nicio formaţiune politică.

UPDATE 18.00. Delegaţia UDMR începe discuţiile cu Iohannis.

UPDATE 17.44. Consultările cu PMP s-au încheiat. Băsescu nu s-a propus pe sine, l-a propus premier pe Siegfried Mureşan.

UPDATE 17.30 Delegaţia PMP, în frunte cu Traian Băsescu, a intrat la consultări

UPDATE 17.20. Delegaţia USR a ieşit de la consultări. USD nu va susţine un guvern PSD, mai ales cu Tudose premier. USR ar susţine un guvern non-PSD cu anumite condiţii. USR a discutat şi cu PNL şi cu UDMR. Decizia este la preşedinte.

UPDATE 16.49. Reprezentanţii USR au ajuns la Cotroceni. Nicuşor Dan nu face parte din delegaţie.

UPDATE 16.20. Liberalii au stat mai puţin de 20 de minute la Cotroceni. Ludovic Orban a precizat că PNL e pregătit să-şi asume guvernarea, dar doar dacă are o majoritate solidă. Nu s-a degajat o majoritate anti-PSD. Ca urmare PNL aşteaptă decizia preşedintelui.

UPDATE 16.00 Delegaţia PNL formată din Ludovic Orban şi ce patru vicepreşedinţi ai partidului: Raluca Turcan, Mircea Hava, Iulian Dumitrescu şi Ilie Bolojan a ajuns la Cotroceni. PNL nu are propunere de premier.

UPDATE 15.23 Doar 15 de minute au durat discuţiile liderilor PSD şi ALDE cu şeful statului. Dragnea şi Tăriceanu nu au făcut declaraţii la plecare.

UPDATE 15.00 Doar Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu au reprezentat PSD-ALDE la consultările de la Cotroceni, deşi delegaţia putea fi formată din cinci persoane. Cei doi au mers cu o singură propunere de premier: Mihai Tudose.

UPDATE 14.06: Liviu Dragnea anunţă după şedinţa PSD-ALDE că în aceste zile s-a lucrat la modificarea programului de guvernare. Din discuţii au ieşit 6 candidaţi la funcţia de premier. 5 au declinat oferta. A rămas Mihai Tudose. Dragnea speră că Iohannis va accepta propunerea.

„Părerea mea este că preşedintele ţării nu va dori ca această criză să se prelungească. (…) Eu în continuare îmi exprim speranţa că preşedintele României va accepta propunerea majorităţii parlamentare”, a spus el.

„Dacă preşedintele face această nominalizare, şi dacă o face azi (luni, n.r.), aşa cum sperăm, declanşăm procedurile parlamentare. Deci dacă nominalizarea apare azi, joi după-amiază sau seara estimăm să avem Guvernul votat şi poate chiar în aceeaşi seară să depună jurământul”, a spus Dragnea.

În legătură cu suspiciunile de plagiat de care este acuzat Mihai Tudose, propus pentru funcţia de premier de conducerea partidului, Dragnea a spus că şi Victor Ponta a fost acuzat de plagiat şi a fost un premier „foarte bun”.

Dragnea a mai precizat că în ultimii ani nu a avut niciodată vreo umbră de dovadă că Mihai Tudose, validat pentru funcţia de premier de Comitetul Executiv Naţional al PSD, ar avea dublă comandă.



UPDATE 14.05: PNL a decis să meargă la consultările de la Cotroceni fără o propunere de prim-ministru. Ludovic Orban recunoaşte că nu a reuşit să adune o majoritate anti – PSD. PNL nu va vota guvernul PSD.

UPDATE 13.40: Nominalizarea lui Mihai Tudose ca fiind propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru se lasă cu o revoltă în ALDE. Vicepreşedintele ALDE, Norica Nicolai, a declarat în cadrul şedinţei Biroului Politic al ALDE că Mihai Tudose ar fi ”un alt acoperit la Palatul Victoria”.

Ea a declarat că PSD şi ALDE nu ar trebui să aibă un nou om al serviciilor în sediul Guvernului aşa cum a fost Sorin Grindeanu.

Întrebat despre informaţiile privind legăturile lui Tudose cu servicii de informaţii, Tăriceanu a spus că nu se bazează pe „speculaţii”.

UPDATE 13.25: După votul din cadrul şedinţei Comitetului Executiv al PSD, Lia Olguţa Vasilescu a ţinut să lămurească zvonurile care planau în presă cu privire la faptul că Mihai Tudose ar fi ofiţer sub acoperire.

” Va avea obligatia intr-un termen cat mai scurt sa ne arate ca nu are dubla comanda. A fost intrebat transant de membri CEX si a dat garantii ca singura comanda pe care o are e la PSD. (…) Nu exista niciun motiv, deocamdata sa ne facem probl ca dnul Tudose ar avea o dubla comanda. De cate ori au fost probl in partid, de fiec data a reactionat ca un membru de partid si ca ministru si-a dovedit performanta.”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

UPDATE 13.30: Liviu Dragnea a fost întrebat de parlamentarii PSD despre acuzaţiile la adresa lui Tudose că ar fi ”ofiţer acoperit” şi le-a spus acestora că după presă ”şi eu sunt securist”. Totodată, Dragnea l-a sfătuit pe Tudose să nu se lase îmbrobodit de aceiaşi oameni care l-au atras pe Sorin Grindeanu.

UPDATE 13.10: Mihai Tudose a fost validat de conducerea PSD şi este propunerea cu care liderii partidului se vor prezenta la Cotroceni, la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis.

În Comitetul Executiv al PSD au existat doar 4 abţineri la varianta Mihai Tudose premier.

Printre cele patru abţineri se regăsesc Niculae Bădălău, preşedinte executiv al PSD şi Paul Stănescu, liderul PSD Olt şi unul dintre oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea. Celelalte două abţineri au venit de la Codrin Ştefănescu şi liderul PSD Giurgiu, Marian Minea. În organizaţia PSD Giurgiu o influenţă foarte mare o are Niculae Bădălău.

UPDATE 11.55: Liviu Dragnea l-a propus Comitetului Executiv pentru funcţia de premier pe Mihai Tudose, fost ministru în Guvernul Victor Ponta şi ministru demisionar al Economiei din Guvernul Sorin Grindeanu. Celelalte persoane de pe lista PSD se pare că au refuzat funţia de premier.

UPDATE: Liviu Dragnea a părăsit şedinţa CExN pentru a discuta cu Mihai Tudose

UPDATE: Liviu Dragnea, preşedintele PSD, refuză să spună dacă a vorbit sau nu preşedintele Klaus Iohannis în ultimele zile, dar se declară optimist în privinţa faptului că şeful statului va accepta prima propunere a social-democraţilor pentru funcţia de premier.

„Teoretic, ar trebui să accepte prima propunere. Am văzut toate declaraţiile preşedintelui şi poziţia din ultima perioadă şi mi s-a părut o poziţie corectă. Trebuie să recunosc că nu s-a implicat în această speţă. Cred că vrea stabilitate”, a declarat Dragnea înainte şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD în care se va decide numele persoanei care va fi propusă pentru funcţia de prim-ministru.

Întrebat de ce ministrul de Interne participă la CEX, nefiind membru, Dragnea a mărturisit ziariştilor că ministrul Carmen Dan a fost una dintre propunerile pentru a ocupa funcţia de premier.

„A fost una dintre propuneri si am rugat-o sa vina sa discutam.”, a declarat Liviu Dragnea.

UPDATE: CExN al PSD se va reuni la ora 10.30, la Palatul Parlamentului. La ora 13.00 este programată o şedinţă a grupurilor parlamentare, iar la ora 15.00 o delegaţie formată din 5 social-democraţi va merge la consultările de la Cotroceni, cu preşedintele Klaus Iohannis, privind formarea noului Guvern.

PSD-ALDE l-ar susţine pentru funcţia de premier pe Mihai Tudose. El ultimul nume dat ca sigur pe funcţii. Lideri ai PSD ne spun să ne aşteptăm la surprize, pentru că sunt nume vehiculate care nici măcar nu au fost luate în calcul.

UPDATE: Au loc şi întâlniri între partide. Traian Băsescu se întâlneşte cu Ludovic Orban. Dacă PNL nu va propune un premier, o va face PMP. Şi data trecută, Traian Băsescu a mers la Cotroceni cu o propunere de premier, fără a avea susţine. El a făcut acest gest atunci doar pentru a face opoziţie.

UPDATE:Biroul Politic Central al ALDE şi parlamentarii partidului se reunesc, luni, în şedinţă comună pentru a stabili mandatul cu care delegaţia ALDE se va prezenta la consultările de la Palatul Cotroceni.

UPDATE: Liberalii se reunesc pentru a stabili delegaţia şi mandatul cu care merg la Palatul Cotroceni

UPDATE: Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, duminică, că preşedintele Klaus Iohannis va accepta propunerea de premier care va fi făcută de liderii PSD-ALDE, dar că, în cazul în care nu va desemna reprezentantul PSD-ALDE, sunt „un milion de tertipuri parlamentare” pentru blocarea lui.

UPDATE: Băsescu: Dacă PNL va avea laşitatea de a nu propune un premier, o va face PMP

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a declarat, duminică seara, că, dacă liberalii nu vor nominaliza un candidat de premier la consultările de la Palatul Cotroceni, o va face PMP, deoarece preşedintele Klaus Iohannis trebuie să aibă şansa de a analiza mai multe opţiuni, nu doar pe cea a PSD-ALDE.

UPDATE: Forul de conducere al social democraţilor se reuneşte luni dimineaţă pentru discuţii privind desemnarea premierului, decizia urmând să fie adusă la cunoştinţa partenerilor din ALDE, la prânz, şi formalizată în faţa lui Klaus Iohannis, la ora 15.00. Liviu Dragnea va supune la vot mai multe nume. Cele mai mari şanse se pare că le-ar avea senatorul Mihai Fifor, ministrul de Interne Carmen Dan, dar şi europarlamentarul Viorica Dăncilă, în vreme ce varianta lui Florin Georgescu pare să fi ieşit din cărţi.

Duminică seară, România TV a dezvăluit numele premierului care urmează să-i fie prezentat preşedintelui Klaus Iohannis. Este vorba despre Mihai Tudose.

Acesta este deputat PSD de Brăila şi de 13 ani este preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor. A fost ministru al Economiei în Guvernul Grindeanu.

Ulterior a apărut un alt nume. Este vorba despre Marius Nica, 37 de ani, absolvent al Academiei Naţionale de Informaţii, a SRI, în anul 2003, fiind licenţiat în Jurnalism, Comunicare, Psiho – Sociologie Comportamentală.

UPDATE: Liberalii se reunesc pentru a stabili delegaţia şi mandatul cu care merg la Palatul Cotroceni

Programul consultărilor de la Cotroceni va fi următorul:

Luni, 26 iunie 2017

• Ora 15:00 – Partidul Social Democrat (PSD) şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE);

• Ora 16:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

• Ora 17:00 – Uniunea Salvaţi România (USR);

• Ora 17:30 – Partidul Mişcarea Populară (PMP);

• Ora 18:00 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

• Ora 18:30 – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.