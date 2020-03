Unii sătmăreni sunt supărați pe cei care se întorc acasă din Italia

V. P, un cititor fidel al cotidianului nostru, ne-a contactat, adresându-ne rugămintea să le atragem atenția celor care vin din Italia și nu doresc să stea izolați la domiciliu:

„Să facă bine și să se întoarcă acolo de unde au venit. Când le-a fost greu aici, s-au luat și au plecat. Noi, cei care am rămas aici, am tras din greu, am plătit impozite și din impozitele noastre am întreținut un sistem sanitar, bun, rău, așa cum este. Ei nu au contribuit cu un ban, dar acum, când este o problemă, fug acasă, aduc boala în țară și vor să li se ofere un tratament adecvat și condiții de lux în carantină. Ba mai mult, mai și înjură dacă nu sunt tratați așa cum își imaginează că ar trebui să fie. Cum spunea unul dintre ei, care a stat două ore la rând la vama Nădlac: Numai în țara asta… se poate așa ceva! Dacă el consideră că așa este țara asta, de ce mai vine înapoi? A plecat, deci să rămână acolo! Când s-au dus de aici, pe noi ne-au considerat proști și tâmpiți, când au venit în vizită se lăudau cu bunăstarea lor și au hulit în toate formele, tot ce este aici. Acum e bine să te întorci în România?” – se întreabă cititorul nostru revoltat.

Supărarea sătmărenilor este și mai mare, pentru că cei care revin în țară nu declară de unde au venit. Aleg rute ocolitoare, mai fac niște cumpărături în Elveția, în Germania, sau chiar petrec o noapte – două la un hotel, iar dacă sunt puși în situația să dovedească unde au fost au o chitanță, o factură, un document scris prin care pot certifica că au venit din altă țară, nu din zonele roșii.