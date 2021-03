Un sătmărean explică cum scapă cetăţenii din Austria de deşeurile vegetale

Un sătmărean ne-a contactat telefonic joi la redacţie cu o problemă care ne este prezentată tot mai frecvent. Este vorba de subiectul resturilor vegetale.

“Ne spune şi nouă cineva ce soluţii avem pentru a scăpa de resturile vegetale? Nu mai avem voie să le ardem, iar în ziarul dumneavoastră am citit un articol cum că deşeurile vegetale pot fi transportate şi predate la Depozitul ecologic de la Doba. Cine îşi permite aşa ceva? Transport, bani, timp… Zilele trecute, în presă am văzut că un distins oficial sătmărean care ne-a recomandat să ne achiziţionăm maşină de tocat deşeurile vegetale. Am luat această soluţie drept o bătaie de joc la adresa tuturor. Nu toţi îşi permit aşa ceva, domnule plătit de la bugetul de stat! Am locuit ani buni în Austria, iar acolo, înaintea sărbătorilor pascale catolice, se fixa o zi în care erau anunţaţi pompierii. Era ziua în care oamenii scăpau de deşeurile vegetale. Se stabilea o zi şi pentru curăţenia de toamnă. În Satu Mare de ce nu se gândeşte o astfel de soluţie? Este uşor să interzici!”, ne-a spus un sătmărean care a preferat să nu-i facem numele public.