Un român trecut prin Vama Petea scapă de carantină printr-o decizie a Justiţiei

Aşa cum am arătat în ziarul din 13 decembrie, din 10.000 de persoane trecute în vama Petea, 3000 au fost obligate să intre în carantină. Din cele 3000 de persoane nu ştim câte chiar reprezentau un pericol cu Covid. Venit din Italia din regiunea Regiunea Emilia/Romagna, Georgel Babiuc din Zalău a contestat decizia DSP Satu Mare de a intra în carantină.

Pe fond a pierdut, dar face apel şi câştigă. Aşadar din cei 3000 de cetăţeni obligaţi să intre în carantină, dacă toţi contestau este posibil ca majoritatea să câştige la apel. De menţionat ca apelul a fost conceput de un student la drept, Adrian Cristian Secu, din Bucureşti, prieten cu Georgel Babiuc. Argumentele lui au fost însuşite de instanţă.

Iată ce ne declara domnul Babiuc: “Menţionez că la data de 9.12 2021 am intrat prin punctul de trecere a frontierei Petea, după ce am luat decizia de a anticipa intrarea în ţară, tocmai pentru a evita intrarea în carantină şi a nu intra sub incidenţa noilor reguli inventate de CNSU (fără nicio bază ştiinţifică) de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România în perioada 10 decembrie 2021- 8 ianuarie 2022. La sosirea în ţară, după ce am riscat condiţii metorologice nefavorabile pentru ca să fiu în regulă (ninsori pe Slovenia) descoper că deşi în Slovenia, în Ungaria nimeni nu a controlat nimic în ce priveşte venirea persoanelor, politiştii de frontieră după ce m-au întrebat de unde vin, bucuroşi nevoie mare, m-au anunţat că dacă vin din Italia, intru în carantină. Confom politiştilor de la PTF Petea, Italia (care are aproape 90% populaţia vaccinată) a fost introdusă într-o nouă listă a ţărilor cu risc epidemiologic ridicat (creată de CNSU), iar persoanele nevaccinate sau fără test la revenirea în România intră în carantină. I-am informat pe cei doi politişti că vin dintr-o zonă (Regiunea Emilia/Romagna, Imola) unde regiunea nu este nici în zonă galbenă şi nici în cea roşie, din contră din informaţiile oficiale zona din care am venit la data de 9.12.2021 nu prezenta nici un risc epidemiologic, iar zona era fără nici un fel de restricţii, aflându-se în aşa numita “area bianca”, adică zona albă.

Autorităţile române nu au ţinut cont de aceste lucruri şi îl informează printr-un SMS că este plasat în carantină pentru 14 zile. Dar aşa cum menţionam la începutul textului, Georgel Babiuc a contestat decizia şi a câştigat.

Un student la drept, mai tare decât senatoarea-avocat Şoşoacă

Citiţi mai jos textul apelului conceput de un student la drept. Ceea ce nu reuşeşte vârful de atac al antivacciniştilor Diana Şoşoacă, iată ce reuşeşte un eminent student la drept, Adrian Cristian Secu.

Textul integral poate fi citit accesând link-ul:

APEL împotriva Sentinței Civile nr. 179910.12.2021 pronunțată în dosarul nr. 44453372021-1