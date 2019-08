Un deputat USR dezvăluie cât de greu s-a votat alianţa cu PLUS

Deputatul USR Stelian Ion susţine că alianţa politică cu PLUS a trecut cu greutate de Comitetul Politic al USR, fiind neînţelegeri în partid şi între cele două formaţiuni politice privind condiţiile formării alianţei. O mare parte din USR nu a dorit alianţa.

„România are nevoie de profesionişti, dar are, în egală măsură, nevoie ca de aer de oameni cu caracter. Am văzut sâmbătă, în comitetul politic, mulţi oameni cu caracter. Am fost puşi în faţa unor alegeri pe care nici nu ştiam, în acea dimineaţă, că le avem de făcut. De fapt, nici nu au fost alegeri prea complicate, alianţa electorală a trecut cu o majoritate covârşitoare, noi am dezbătut doar condiţiile partenerilor noştri: susţinerea candidaturii lui Dan şi condiţionarea colaborării de validarea alianţei politice. Aşa că m-am întrebat şi vă întreb: cine se joacă cu salvarea României?”, arată un mesaj al deputatului USR Stelian Ion, publicat pe un grup intern al partidului, după Comitetul Politic de săptămâna trecută.

„Grupul din jurul lui Dan Barna a socotit că CP va fi o simplă formalitate şi de aceea s-au grăbit să anunţe startul campaniei pe 4, fără să ştie dacă alianţa politică va fi sau nu acceptată. S-au înşelat şi au oferit colegilor de la PLUS o monedă de şantaj pe care aceştia nu au ezitat să o folosească. Au făcut-o, dezamăgitor pentru mine, atât Dacian Cioloş cât şi Vlad Voiculescu”, spune Stelian Ion.