Un copil de 14 ani din Gherţa Mare s-a sinucis. A fost victima unui joc al morţii pe internet?

Alex, elev în clasa a VIII-a, a fost găit luni dimineaţă de tatăl său, spânzurat în podul casei

La ultima sa postare pe o reţea de socializare Alex a scris: “Viaţa este ca un joc cu nivele, unul mai greu ca altul. Oare se merită să continuăm jocul? Dacă până acum n-am vrut să ne obişnuim cu greutatea munţilor pentru a-i muta, în viitor de acum nu mai are rost”.

Tragedie în localitatea Gherţa Mare. Un copil în vârstă de 14 ani s-a spânzurat în podul casei. Alex G. a fost găsit luni dimineaţă la 7 şi 15 minute de tatăl său. Familia este devastată, iar întreaga comunitate locală e şocată de gestul băiatului.

Un copil care nu a făcut vreo problemă nici la şcoală, nici în cercul de colegi şi prieteni, un băiat cuminte şi harnic. Aşa îl descriu profesorii, vecinii, sătenii.

Alex a fost găsit spânzurat în pod de tatăl său luni dimineaţa. Primele informaţii pe care le-am primit referitor la acest caz au venit de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, care luni dimineaţă a trimis la Gherţa Mare un echipaj de acordare a primului ajutor. Era prea târziu, copilul fiind mort de câteva ore date fiind petele cadaverice de pe corp. Specialiştii de la Terapie Intensivă au constatat decesul.

Dirigintele: „Alex era în general un copil uşor introvertit, reţinut, liniştit la clasă şi fără probleme de natură violentă”

„De ce?”. E întrebarea de pe buzele tuturor. Ce l-a determinat pe acest copil să îşi pună capăt zilelor într-un mod atât de brutal? Alex G. a împlinit 14 ani în 13 ianuarie. A fost elev în clasa a VIII-a C la Şcoala Gimnazială Gherţa Mare, structură a Liceului „Anghel Saligny” din Turţ. A şocat întreg corpul profesoral, a şocat prin gestul său elevii acestei instituţii de învăţământ, cu atât mai mult pe colegii săi de clasă şi pe cel ce îi era diriginte, profesorul Simion Stânea care ne-a declarat că a aflat cu stupoare că Alex a recurs la acest gest de a se sinucide< „Alex era în general un copil uşor introvertit, reţinut, liniştit la clasă şi fără probleme de natură violentă, agresare verbală. Era un elev cu o situaţie la învăţătură mai slabă, dar nu într-atât încât să pună probleme şi mai ales să recurgă la acest gest. Nu ştiu ce l-a împins să facă asta. Chiar duminică era cu copiii pe stradă, zâmbăreţ, nimic nu prevestea ce avea să se întâmple. Din păcate, iată că a recurs la acest fapt ce ne-a stupefiat pe toţi”, spune dirigintele lui Alex.

Pe banca lui Alex de la şcoală ard candele de jur împrejurul unei fotografii cu chipul său

Profesorul Simion Stânea a vorbit luni dimineaţă, la aflarea veştii, cu colegii băiatului, care la rândul lor au fost şocaţi de ce a putut să facă Alex. Copiii i-au spus dirigintelui că nu îşi dau nici ei seama ce l-a determinat să facă aşa ceva: „Avea o relaţie apropiată cu colegii săi de clasă. Era un copil activ în viaţa de zi cu zi, chiar dacă avea şi prieteni în lumea virtuală, unde era la fel de activ. Ştiu că îşi ajuta părinţii acasă la treburile gospodăreşti, la munca câmpului”. Nu arăta vreun semn ce să le dea de gândit profesorilor că băiatul ar avea vreo problemă, spune dirigintele. Mai mult decât atât, chiar săptămâna trecută a discutat cu Alex pe tema viitorului său şcolar, iar Alex era optimist şi ştia foarte bine ce îşi doreşte: „Ştia că vrea să meargă la profil profesional, să aibă o meserie la finele anilor de şcoală şi mai apoi să meagă în străinătate să muncească, la fel ca fratele său mai mare. Alex mi-a mărturisit că aştepta să fie boboc al clasei a noua”. Discuţia dintre Alex şi dirigintele său a avut loc săptămâna trecută. Azi, banca lui Alex a fost plină de candele, lumânări şi fotografii cu el. Puţin după ora 10, în clasa a VIII-a C se ţinea o şedinţă programată cu părinţii pe tema rezultatelor de la simulare. Mamele prezente la şedinţă plângeau.

Postarea lui Alex de miercuri seara, un mesaj care dă de gândit

Vestea că Alex nu mai e printre noi a apărut ca o pată neagră în rutina fiecărui locuitor al satului. Oamenii se întreabă ce anume l-a determinat pe copil să se spânzure. Alex era activ şi în mediul real, dar în cel virtual, ne spunea dirigintele clasei lui. Profesorul ne mai spune că a văzut zilele trecute o postare pe pagina sa, un fel de citat în care băiatul se plângea de greutăţile vieţii. „El, la 14 ani, să aibă asemenea reacţie, nu ştiu… E ciudat”, ne spunea profesorul. Iată postarea lui Alex de miercuri seara la ora 19 şi 12 minute pe pagina de Facebook< „Viaţa este ca un joc cu nivele, unul mai greu ca altul. Oare se merită să continuăm jocul? Dacă până acum n-am vrut să ne obişnuim cu greutatea munţilor pentru a-i muta, în viitor de acum nu mai are rost”.

Bunicul băiatului: „Nu l-a supărat nimeni pe Alex”

Ca foarte mulţi tineri de vârsta lui, şi Alex îşi petrecea timpul pe tabletă sau pe telefon. „Numa pe internet de n-a văzut ceva”, ne spune cu lacrimi în ochi mătuşa băiatului. Şi bunicul său, tulburat de cele petrecute, şi unchiul şi alte rudenii cred că jocurile de pe internet l-au împins să facă acest gest. Luni la prânz am povestit în faţa casei în care s-a petrecut nenorocirea cu bunicul lui Alex, Vasile Fercău, care ne-a spus că nu a văzut nimic diferit la băiat< „Duminică toată ziua s-a jucat cu fetiţele afară, că am încă două nepoţele. Tatăl lui şi mama sa au fost la mine, Alex a rămas acasă, a zis că se duce la bunicul lui în Susani, mai sus de noi, care are oi, capre, vaci şi pe care îl mai ajută, că bunica e beteagă. Când părinţii lui Alex au mers acasă de la noi nu l-au găsit acasă. În pat era telefonul copilului. S-au gândit că poate doarme la tată-său bătrân, la bunicul său, şi vine dimineaţa. Dar dimineaţă n-a mai venit. Trebuia să meargă la şcoală şi el nu mai venea. Nu ştiu cum de s-a suit tatăl său în pod să îl caute. L-a găsit spânzurat. Nu l-a supărat nimeni pe Alex. Era băiat bun, avea tot ceea ce îi trebuia”, povesteşte cu lacrimi în ochi bunicul său.

Am discutat şi cu directorul Liceului Anghel Saligny din Turţ, profesorul Dănuţ Gherman, care ne-a spus că elevul nu avea probleme de niciun fel, frecventa şcoala şi nu înregistra absenţe, nu a avut niciodată nota scăzută la purtare şi nici corigent nu a fost. Directorul ne-a mai spus că în fiecare semestru, cel puţin o dată, consilierul psihologic al unităţii de învăţământ se întâlneşte cu fiecare clasă în parte pentru a discuta cu elevii, dar se pare că Alex nu a dat vreun semn că l-ar supăra ceva.

Internet, jocuri periculoase

Şi totuşi, de ce s-a sinucis băiatul? Să fi intrat în jocuri periculoase pe internet? Să fi căzut într-o depresie? Răspunsuri la aceste întrebări nu avem, dar am trage un semnal de alarmă. În condiţiile în care de câteva luni încoace sute de copii de vârsta lui Alex, mai mari sau mai mici cu un an, se sinucid intrând într-un joc periculos numit „Balena albastră”, părinţii ar trebui acum, mai mult decât oricând, să vadă ce fac copiii lor pe telefon, pe tablete sau laptopuri, ce se joacă şi cu cine socializează. Vârsta adolescenţei este una grea, greu de abordat pentru mulţi dintre părinţi, dar cu siguranţă nu e una în care copilul să fie lăsat să îşi trăiască mare parte din timp pe internet, fără ca părintele să ştie cu exactitate pe ce site-uri navighează acesta.

Acum, pe pagina sa de Facebook, curg mesajele. Îl plâng cunoştinţele, prietenii< „Dormi în pace, înger drag”, „Sufleţel… nu trebuia”, „Vai, vai, copile… nu cred!”.

Redacţia Cotidianului Informaţia Zilei şi a postului Informaţia TV transmit pe această cale sincere condoleanţe familiei lui Alex, greu încercate de tragedia ce s-a petrecut.