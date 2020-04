Un cititor nu înțelege de ce se închid fitofarmaciile

Ordonanţele Militare emise în vederea evitării răspândirii virsului Covid – 19, menţionează o serie de reglementări referitoare la aspecte ce privesc închiderea unor unităţi comerciale care nu au profil alimentar sau nu sunt farmacii.

Zilele trecute am fost sunaţi la redacţie de C.I., cititor al ziarului nostru, care ne-a semnalat următoarele: „Din câte am înţeles eu, pentru a institui o serie de măsuri de siguranţă în sensulreducerii modalităţilor de propagare a virusului Covid 19, prin ordonanţe militare au fost stabilite profilele unităţilor comerciale care îşi continuă activitatea. Dacă rămân deschise ca necesare farmaciile veterinare, un lucru firesc, n-am înţeles de ce nu se regăsesc pe lista unităţilor care pot funcţiona şi fitofarmaciile. Zilele trecute mă aflam la fitofarmacia din Satu Mare, cartierul Micro 14. A intrat în unitate o doamnă şi i-a impus şefului de unitate să închidă, pentru că aşa prevede legea. Am rămas uşor surprins de această decizie. Primăvară fiind, fermierii trebuie să facă o serie de tratamente la culturile de toamnă, motiv pentru care sunt obligaţi să-şi achiziţioneze substanţele necesare. Presupun că este o greşeală a închide acest gen de unităţi. Şi acestea sunt la fel de necesare agriculturi, precum farmaciile veterinare pentru crescătorii de animale. Poate se va autosesiza cineva pentru a remedia starea de fapt. Fitofarmaciilor nu pot fi închise“