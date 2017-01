Un an de când Cătălin Ardelean antrenează naționala României de șah

Profesorul de la LPS Satu Mare ne-a povestit cum a trecut anul 2016

La emisiunea Panoramic Sportiv difuzată la începutul săptămânii pe Informația TV, l-am avut invitat în studio pe Cătălin Ardelean, profesor în cadrul Liceului cu Program Sportiv Satu Mare și antrenorul naționalei României de șah la masculin seniori.

Printre multe alte subiecte, Cătălin ne-a povestit cum a trecut primul său an în care a fost antrenorul României. A avut o activitate bogată, iar cea mai importantă competiție a reprezentat-o Campionatul Mondial pe echipe desfășurat la Baku în Azerbaidjan, la începutul lunii septembrie.

“Competiția cea mai importantă a fost Olimpiada de șah de la Baku, unde au participat 180 de echipe. România a terminat pe locul 33, dar a fost egalitate între locurile 24 și 34. Echipa a evoluat foarte bine în prima parte, după șase runde eram la egalitate cu cei de pe podium. Am reușit să învingem Norvegia campionului mondial, Magnus Carlsen. Dar în partea a doua a competiției am început să câștigăm din ce în ce mai greu partidele individuale și nu am reușit să menținem tempoul. Nu e un rezultat rău, dar ne-am fi dorit mai mult”, ne-a declarat Cătălin Ardelean. Echipa României a fost formată din Constantin Lupulescu, Mircea-Emilian Parligras, Marin Mihali, Vlad-Cristian Jianu, Bogdan-Daniel Deac.

“Am avut două cantonamente cu ei, în luna mai la Snagov și ulterior în luna august când deja era definitivat lotul și când am făcut pregătirea specifică pentru competiția din Azerbaidjan. Altfel mai țin legătura cu ei, mai discutăm înaintea unor concursuri, dacă au nevoie. De asemenea le mai transmit anumite materiale”, mai spune antrenorul sătmărean.

Întrebat ce este mai important, să ai tineri în echipă sau jucători cu experiență, Cătălin declară: “Ne-am dori cât mai mulți jucători tineri, dar în afară de Bogdan Deac, care este senzațional, deși avem câțiva jucători foarte promițători la ora actuală, nu sunt de top 5 național.”

Cătălin Ardelean susține că munca este mult mai multă și mai dificilă la seniori. “E nevoie de mult mai multă experiență. Credeam că entuziasmul va fi suficient și dorința de a reuși. E diferit lucrul cu naționala mare față de ceea ce eram obișnuit, cu naționala de copii. Aici sunt orgolii mai mari. La nivel de copii deciziile îmi aparțineau în exclusivitate. Aici trebuie să discuți mult mai diplomatic cu jucătorii, să luăm deciziile ținând cont și de preferințele lor.”

La vârsta de doar 35 de ani, sătmăreanul susține că a fost foarte bine primit. “Fiind atât de tânăr, surprinzător am fost foarte bine primit. Am primit și sfaturi foarte utile și chiar multe încurajări, ceea ce nu poate decât să fie un imbold pentru munca pe care o fac”, a precizat Cătălin.

Legat de planurile pe anul în curs, profesorul de la LPS Satu Mare declară: “În 2017 ne-am dori o clasare în primii 15 la Campionatul European. Primul cantonament va avea loc cel mai probabil după Campionatul Național de seniori care se va termina în luna aprilie. Abia atunci vom putea să tragem primele concluzii în privința unui lot lărgit, iar până spre luna iulie sperăm să reușim să definitivăm lista celor 5 jucători.”

Întrebat unde se vede peste 10 ani, Cătălin Ardelean declară: “Probabil tot la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, unde mă simt foarte bine. Mi se oferă șanse pentru dezvoltarea șahului. Aș ruga cât mai mulți părinți să-și îndrume copiii spre LPS, unde, dincolo de mișcarea pe care o fac, se face și carte.”

Emisiunea integrală poate fi urmărită pe site-ul www.informatiatv.ro.