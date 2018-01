Tudose spune că nu poate munci cu un ministru care a mințit

Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri că dacă ministrul Carmen Dan îşi depune demisia o va accepta, motivând că nu poate munci cu un ministru care a minţit în legătură cu situaţia privind înlocuitorul şefului Poliţiei Române.

„Şeful Poliţiei a fost înlocuit. Aveam o propunere. Am aflat că acel domn nu doreşte şi refuză, nu puteam să demit pe cineva şi să las Poliţia necondusă. Supărarea mea faţă de ministrul de Interne este următoarea. Am întrebat-o dacă e adevărat că refuză şi mi-a spus că nu. La prânz l-am sunat pe domnul chestor (n.r.: Cătălin Ioniţă) să îl întreb eu. Dialogul a fost cam aşa: <Sunt premierul, doriţi această funcţie?> şi mi-a spus <Domnule premier, permiteţi să raportez: M-am prezentat cu un raport la doamna ministru în care i-am spus că refuz, de atunci stau în antecameră, mi-a zis să aştept>. Dacă un ministru îşi permite să mă mintă, nu mai am ce să lucrez cu ea. Domnia şi-a manisfestat intenţia de luni şi i-am spus că accept demisia dacă şi-o dă. Dacă va fi lăsată şi-o va da”, a declarat Mihai Tudose la Antena 3, citat de Mediafax.

Premierul Mihai Tudose a amânat luarea unei decizii în legătură cu solicitarea de demitere a şefului Poliţiei Române şi a avut miercuri o discuţie cu acesta.

Totodată, premierul a avut o discuţie cu ministrul Carmen Dan imediat după şedinţa de Guvern.