Trebuia sau nu să aratăm mizeria din spatele cortinei fostului hotel-restaurant Dacia, fost Panonia?

Ne aflăm în faţa unei dileme. de 30 de ani de când facem presă în Satu Mare nu am avut un asemenea subiect. Aşa cum am arătat şi la ştirea „Ce se ascunde după frumoasa cortină de pe faţada fostului hotel-restaurant Dacia, fost Panonia?” în plin centrul oraşului Satu Mare, după cortina ce acoperă cea mai importantă clădire istorică a municipiului Satu Mare, se află mizerii de nedescris, fecale, mâncare stricată, sticle de băutură, resturi stricate etc.

Ne punem întrebarea dacă trebuia sau nu să aratăm mizeria din spatele cortinei fostului hotel-restaurant Dacia, fost Panonia? Pe de o parte de ce să ascundem un adevăr atât de vizibil dacă tragi la o parte o cortină? Pe de altă parte de ce să facem de ruşine oraşul nostru, al tuturor?

La această întrebare vă rugăm să răspundeţi dumneavoastră, după ce veţi vedea despre ce este vorba. Să ascundem mizeria sub preş sau să o denunţăm public pentru ca în acest fel să obligăm autorităţile să-şi facă datoria?

Aşadar întrebarea noastră este următoare: Trebuia să aratăm mizeria din spatele cortinei fostului hotel-restaurant Dacia, fost Panonia?