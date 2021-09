Timmermans: Preţurile record la electricitate sunt un argument pentru urgentarea tranziţiei energetice

Preţurile record la electricitate înregistrate în prezent în ţările membre ale Uniunii Europene arată că blocul comunitar trebuie să renunţe la combustibilii fosili şi să accelereze tranziţia la energia verde, a declarat marţi vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, informează Reuters.

Green Deal sau Pactul Ecologic European îşi propune să modernizeze economia blocului comunitar astfel încât acesta să ajungă la emisii zero de gaze cu efect de seră până în 2050, un obiectiv care va necesita investiţii mari în energia şi infrastructura low-carbon. „Dacă am fi avut Green Deal cu cinci ani mai devreme nu am fi fost în această poziţie, pentru că am fi avut mai puţină dependenţă de combustibili fosili sau gaze naturale”, a spus Frans Timmermans în Parlamentul European, reunit la Strasbourg.

Chiar dacă preţurile la combustibilii fosili au crescut foarte mult, costurile pentru producţia de energie regenerabilă au rămas scăzute şi stabile. Acest lucru ar trebui să încurajeze UE să îşi accelereze tranziţia energetică, pentru a se asigura că mai mulţi cetăţeni au acces la energie regenerabilă ieftină.

Preţurile la certificatele de poluare, care au şi ele un impact asupra costului electricităţii, au atins valori record în acest an, însă Timmermans a apreciat că nu ele sunt principalul vinovat pentru explozia preţurilor la energie.