Tăriceanu, nemulțumit de obiectivele anchetei în cazul Coldea

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, afirmă că obiectivele anchetei SRI în cazul Florian Coldea sunt „extrem de vagi”, iar opinia publică românească așteaptă să vadă în ce măsură a contribuit Serviciul Român de Informații, prin acțiunea sa sau prin pasivitatea sa, la transformarea României în „stat mafiot”.

„Am luat notă de comunicatul oficial al SRI, care ne-a adus la cunoștință suspendarea temporară din funcție a prim-adjunctului SRI, generalul-locotenent Florian Coldea, și demararea unei anchete interne prin „constituirea unei comisii speciale de verificare a eventualelor încălcări ale legii sau deontologiei profesionale”. În ultimii aproape trei ani, în ciuda riscurilor și presiunilor la care am fost supus și în ciuda faptului că am fost aproape singur pe acest front, am militat în mod consecvent pentru respectarea și revenirea la principiile democrației și statului de drept, abandonate în mod premeditat de fostul președinte al României în mandatele sale”, a declarat Tăriceanu, într-un comunicat transmis vineri Agerpres.

În opinia sa, „în ultimii 12 ani, România a devenit, așa cum recunoaște chiar Traian Băsescu, un stat mafiot, în care unele instituții de forță și unele componente ale puterii judecătorești au fost transformate în instrumente politice și de mușamalizare a unor ilegalități grave, comise la cel mai înalt nivel și în anturajul acestuia”.

„Am reluat aceste idei pentru că obiectivele anchetei demarate, așa cum sunt ele prezentate în comunicatul SRI — ‘verificarea eventualelor încălcări ale legii sau deontologiei profesionale’ — sunt extrem de vagi. Controlul respectării deontologiei de către toți angajații SRI este o sarcină permanentă a conducerii Serviciului și a compartimentului specializat și nu doar atunci când apar în spațiul public dezvăluiri incomode și compromițătoare”, subliniază Tăriceanu.

Potrivit președintelui Senatului, obiectivul anchetei inițiate de directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Helvig, ar trebui să se refere la transformarea României în stat mafiot.

„Cu siguranță, este important să știm dacă prim-adjunctul SRI a respectat regulamentele interne, dar, dacă ținem cont de transformarea României în „stat mafiot”, proces în care SRI a avut în cel mai bun caz atitudinea unui spectator, excursiile plătite sau nu de către generalul Coldea apar ca subiecte minore. Opinia publică românească, mass-media și aliații noștri așteaptă să vadă în ce măsură a contribuit SRI, prin acțiunea sa sau prin pasivitatea sa, la transformarea României în „stat mafiot”, în ce măsură SRI și-a abandonat misiunile legale în favoarea unor acțiuni politice partizane, unele chiar împotriva fundamentelor democrației și statului de drept, cazuri concrete când justiția a fost transformată în câmpul tactic al SRI. Acesta trebuie să fie obiectivul anchetei inițiate de directorul SRI, Eduard Helvig”, a precizat Călin Popescu-Tăriceanu.

El adaugă că la acest obiectiv va contribui noul Parlament și speră că și președintele României.

„Sunt conștient de faptul că am propus un obiectiv ambițios, dar este ceea ce ne-a arătat electoratul că așteaptă după alegeri. La îndeplinirea lui va contribui și noul Parlament și îmi doresc foarte mult să ni se alăture și președintele României, care are atribuții constituționale consistente în acest domeniu, mai ales în cadrul CSAT. Dacă nu o va face, sunt sigur că va fi drastic sancționat de electorat. În calitatea mea de președinte al Senatului și președinte ALDE, voi folosi toate pârghiile legale și întreaga mea influență politică pentru atingerea obiectivului de mai sus”, a precizat Tăriceanu.