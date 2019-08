Tăriceanu atrage atenţia că ALDE nu vrea să facă parte dintr-un guvern impotent

Dăncilă: PSD nu acceptă ultimatumuri

PSD nu acceptă ultimatumuri din partea ALDE şi anunţă că nu va fi o restructurare guvernamentală ci o remaniere, anunţă preşedinta social-democraţilor Viorica Dăncilă. De asemenea, şefa Executivului spune că nu se retrage din cursa pentru Cotroceni.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu nu este de acord cu remanierea şi spune că în prezent Guvernul funcţionează din inerţie.

Dăncilă: PSD vrea o remaniere a miniştrilor care nu au performat

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că PSD nu acceptă un ultimatum din partea ALDE. Ea a anunţat că social democraţii iau în calcul „o remaniere a miniştrilor care nu au performat”.

„PSD nu acceptă un ultimatum. E cred că discuţiile în cadrul unei alianţe sunt discuţii aplicate, un dialog constructiv, nu putem vorbi de ultimatum dat de PSD către ALDE sau de ALDE către PSD. Am discutat cu domnul preşedinte Tăriceanu despre programul de guvernare, am discutat despre restructurare. În cadrul CEX am discutat despre remaniere, nu avem în vedere o restructurare în viitorul apropiat, dar ne gândim la o remaniere a miniştrilor care nu au performat şi la ajustarea programului de guvernare”, a declarat Viorica Dăncilă.

Tăriceanu nu renunţă la ideea restructurării guvernamentale

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu s-a declarat nemulţumit de acest răspuns.

„Nu sunt mulţumit cu acest răspuns (n..r. al premierului Viorica Dăncilă, privind remanierea). (…) Am avut însă o discuţie cu doamna premier în care, bazat pe experienţa mea de premier, i-am recomandat să încerce să gândească o restartare a guvernării, în sensul de a-i da posibilitatea să treacă din această defensivă în care se află Guvernul, şi practic şi coaliţia, de o bună bucată de vreme, într-o situaţie de ofensivă. Pentru asta ar fi fost nevoie şi ar fi nevoie de câteva lucruri esenţiale: un program de guvernare regândit pe baza programului de guvernare care a fost votat în Parlament, o asumare a obiectivelor care se pot realiza până la termen, o propunere de noi obiective, o reformă a unor instituţii ale statului şi nu în ultimul rând o restructurare a echipei guvernamentale care să şteargă această impresie de lipsă de competenţă, care trebuie să recunoaştem planează asupra guvernului existent”, a declarat Tăriceanu, într-un interviu pentru Mediafax.

Tăriceanu: În momentul de faţă Guvernul funcţionează din inerţie

De asemenea, Tăriceanu spune că în acest moment Guvernul funcţionează din inerţie, fără o direcţie clară şi că ALDE nu vrea să facă parte dintr-o guvernare impotentă.

„Senzaţia mea este că în momentul de faţă Guvernul funcţionează, poate nu numai guvernul, instituţiile care ţin de administraţia centrală, funcţionează din inerţie.

Nu există o direcţie clară care să se fi dat şi pe care să o urmeze. (…) Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit şi alte expresii de genul «câinele nu pleacă de la măcelărie», vedeţi proverbe savante din popor, eu vreau să îi anunţ pe foarte mulţi că colegii mei sunt vegetarieni”, a mai spus Tăriceanu.

Şefa Executivului a precizat că nu îşi va retrage candidatura pentru alegerile prezidenţiale, deoarece a existat un vot în acest sens în CExN.

„Nu, categoric nu, atâta timp cât există un vot în comitetul Executiv Naţional şi cât toţi colegii îşi doresc să aibă un candidat din partea PSD”, a spus Dăncilă.

Cu privire la candidatura Vioricăi Dăncilă, Tăriceanu este de părere că PSD se mulţumeşte cu puţin.

„Mi se pare mie că în cazul PSD performanţa pe care vor să o atingă – participarea la turul unu al alegerilor şi eventual intrarea în turul doi şi cu siguranţă pierderea alegerilor prezidenţiale”, a declarat Tăriceanu.

Senatorul Daniel Zamfir avertizează că „ALDE nu poate rămâne la guvernare în absolut orice condiţii”.

În plus, vicepreşedintele Pro România, Adrian Ţuţuianu consideră că nu se poate vorbi de o alianţă Pro România – ALDE, atâta timp cât partidul lui Tăriceanu este la guvernare.