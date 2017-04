Tăriceanu atacă PNL și binomul Coldea – Kovesi

Călin Popescu-Tăriceanu a susţinut sâmbătă, în cadrul discursului susţinut la Congresul ALDE, că nu i-a venit să creadă când a văzut câţi tineri susţin ”binomul Coldea şi Codruţa”, precizând că aceştia sunt folosiţi ca ”masă de manevră”.

”V-am cerut să mergem împreună pe un drum dificil. În 2014 începuse deja moda cătuşelor. Drepturile şi libertăţile cetăţenilor erau considerate un lux de mulţi oameni politici şi de foarte mulţi oameni de la vârful sitemului, aşa cum unii doresc să se denumească. Democraţia era o complicaţie inutilă pentru şefii instituţiilor de forţă care obişnuiau ca în noaptea alegerilor să supervizeze întâlnirile şi rezultatele alegerilor în mod secret. Ca să fii liberal autentic în 2014 era riscant sau cel puţin nu era la modă. La modă erau însă declaraţiile de dragoste făcute instituţiilor de forţă. La modă era să închizi ochii la abuzuri. Dacă criticai abuzurile instituţiilor de forţă însemna automat că eşti un politician corupt şi că eşti împotriva justiţiei. Ca să vorbeşti despre protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în 2014-2015 era o dovadă de radicalism politic. Ca să fii liberal autentic în 2014-2015 şi să susţii scăderi de taxe şi încurajarea capitalului autohton era considerat o dovadă de iresponsabilitate. În 2015 am decis împreună să formăm ALDE, singurul partid liberal din această ţară. Împreună am lupatat pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor”, a spus Călin Popescu-Tăriceanu.

Tăriceanu a făcut o comparaţie cu ”binomul comunist Ceauşescu şi Lenuţa”.

”Având avantajul vârstei îmi amintesc că în anii ’90 tinerii erau cuprinşi de o atitudine feroce împotriva binomului din perioada comunistă Ceuşescu şi Lenuţa. Acum am văzut cu stupoare , nu mi-a venit să cred când am văzut mulţi tineri susţinând binomul Coldea şi Codruţa. Ei nu înţeleg, din păcate, aceşti tineri, pericolul încălcării drepturilor şi liberăţile cetăţenilor, pentru că spre deosebire de tinerii anilor 90 nu au trăit experienţa traumatizantă a comunismului. Din păcate avem şi noi vina noastră pentru această stare de fapt. Nu am găsit metodele de a comunica eficient cu noua generaţie de tineri şi am lăsat ca dezamăgirea lor să fie manipulată şi manevrată de oameni fără scrupule. Şi i-au folosit pe aceşti tineri ca masă de manevră”, a spus Tăriceanu, citat de Agerpres.



PNL, condus de ”reîncarnarea lui Bill Kill”

Liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a declarat sâmbătă că Partidul Naţional Liberal este condus de ”reîncarnarea lui Kill Bill” şi că liberalismul în PNL a devenit ”o crimă pedepsită cu izolarea”.

”Avem un drum dificil în faţă, însă prin multă muncă , curaj şi consecvenţă, vom obţine rezultatele pe care le vedem cu toţii (…)Am convingerea că ALDE va deveni cel mai important partid de centru-dreapta din România şi va surclasa PNL-ul în următorul ciclu electoral. Mă uit, din păcate, cu regret, la PNL. Din păcate, PNL este condus acum de o reîncarnare a lui Bill Kill, cel care a ucis şi ultimele fărâme de liberalism din partid. A fi lberal în PNL a devenit o crimă, care se pedepseşte cu izolarea. Nu este de mirare că puţinii membri de partid care mai cred în valorile şi principiile liberale sunt marginalizaţi”, a spus Călin Popescu-Tăriceanu în cadrul discursului susţinut în faţa a peste o mie de delegaţi ALDE, prezenţi la congres.

”Trădarea” lui Daniel Constantin, un episod trist

Călin Popescu-Tăriceanu le-a spus sâmbătă, celor o mie de membri ALDE prezenţi la congres, că ”trădarea” lui Daniel Constantin ”reprezintă un episod trist, dar este în acelaşi timp şi un episod încheiat” şi că cei care atacă partidul din interior ”nu sunt mulţi”.

”În 2015 i-am avut alături pe o serie de colegi care au ales să atace şi chiar să dea în judecată partidul. Cei care atacă acum ALDE din interior nu sunt mulţi, dar vă spun sincer mă doare faptul că Daniel Constantin se află printre ei. Pentru mine această trădare reprezintă un episod trist, dar este în acelaşi timp şi un episod încheiat. Acum este timpul să privim înainte, învăţând însă, evident, din trecut. De aceea, vă sfătuiesc pe toţi: bazaţi-vă ambiţiile pe idealuri şi pe valori şi nu pe funcţii”, a spus Tăriceanu în cadrul discursului susţinut în faţa membrilor ALDE.

„Voi candida la funcţia de preşedinte ALDE. (…) Am stabilit să existe două moduri de prezentare a candidaturilor. Aceste candidaturi se vor trimite pe mail, CV-ul profesional şi politic şi vor fi urcate pe site-ul ALDE Bucureşti. Toţi cei care sunt candidaţi şi vor să se prezinte vor avea posibilitatea să o facă mâine (sâmbătă-n.r.) în timpul Congresului, la tribună”, a declarat copreşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu.