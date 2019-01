Tânăr de la Centrul “Cristina” din Carei, mort în gardul instituţiei

Acesta a încercat să fugă la mama lui şi a sfârşit tragic, murind de frig

Anul 2019 a început şocant pentru angajaţii Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihică “Cristina” din municipiul Carei. Un beneficiar a fost găsit marţi dimineaţă blocat în gardul instituţiei, mort de

frig. Acesta era şi plin de răni, provocate de gard, deoarece s-a zbătut să iasă de acolo.

A fost găsit de către o infirmieră, la ora 7:00, după ce tânărul de 20 de ani a încercat să părăsească centrul, în jurul orei 5:00. Se pare că băiatul decedat era unul problematic, care obişnuia să părăsească des centrul, fără permisiunea angajaţilor.

Conducerea DGASPC a demarat o anchetă

Trupul neînsufleţit a fost depus la Prosectura Medicinei Legale, în municipiul Satu Mare, pentru a i se constata decesul.

Contactată telefonic, Mariana Dragoş – directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare (DGASPC) ne-a declarat că s-a demarat o anchetă pentru a se afla cauzele în care s-a produs nefericitul incident.

Urmează să se verifice imaginile înregistrate de camerele de luat vederi, precum şi declaraţiile angajaţilor centrului.

Directorul general al DGASPC ne-a confirmat faptul că era un băiat problematic, care frecvent fugea din centru, pentru a încerca să ajungă la mama lui.

Ultima dată ar fi fost găsit în judeţul Bistriţa. Tânărul decedat avea obiceiul să fugă în alte judeţe, sperând să ajungă la mama lui, dar care din păcate nu se interesa de soarta lui. Aceasta este plecată în Anglia şi l-a lăsat internat la centrul din municipiul Carei.

Dorinţa de a-şi vedea mama s-a acutizat de sărbători

„Sigur că această dorinţă de a-şi vedea mama s-a acutizat în preajma sărbătorilor. El vroia s-o vadă, ea nu se interesa de el şi cu toate acestea, tot timpul fugea. Este un centru cu regim deschis şi este suficientă o secundă de neatenţie ca un beneficiar să fugă.

Cazurile grave sunt internate aici, ei sunt sub tratament, sunt permanent supravegheaţi şi de obicei nu avem probleme cu ei. Fiind sub medicaţie, se poate să nu avem probleme cu ei un an, doi, cinci sau chiar 10 şi din senin, boala lor să recidiveze şi să facă o criză”, ne-a declarat Mariana Dragoş.

Fiind un centru cu regim deschis, nu sunt gratii la geamuri, iar vizitele şi ieşirile sunt permise. Trebuie menţionat că cei internaţi la Centru sunt supravegheaţi 24 de ore din 24.