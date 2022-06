Suprapopularea acvariului: Cati pesti puteti tine intr-un acvariu?

Nu este intotdeauna usor sa stiti daca tineti prea multi pesti in acvariu. Iata cateva sfaturi pentru a sti cu siguranta cand va confruntati cu suprapopularea acvariului. Un sfat general important este sa tineti cont de faptul ca majoritatea pestilor vor creste in timp. Asadar, sa vedem care sunt acele indicii referitoare la suprapopularea acvariului.

5 Semne ca aveti un acvariu suprapopulat

Este foarte frumos sa aveti mai multi pesti in acvariu insa puteti usor intrece limita. De multe ori, vizita la magazinele de animale de companie va fi pentru proprietari si mai confuza deoarece acestea tin foarte multi pesti in niste acvarii foarte mici. Ei bine, magazinele de animale de companie pot face acest lucru deoarece au un sistem masiv de pompare si filtreaza si curata apa in mod regulat.

Cand insa aveti un acvariu de dimensiuni obisnuite cu un ciclu natural pentru a mentine apa curata, nu puteti pastra un numar atat de mare de pesti cum vedeti la magazinul de animale. Si deoarece nu este intotdeauna usor sa stiti cand atingeti limitele, iata cateva sfaturi pentru a evita suprapopularea acvariului.

1. Pesti agresivi in acvariu

Daca pestii din acvariu devin agresivi si incep sa se loveasca unul de celalalt, ar putea fi un semn ca raman fara spatiu. Pestii ar trebui sa se comporte „frumos” si sa nu inceapa sa se urmareasca. De obicei, pestii inoata unul dupa altul atunci cand doresc sa se imperecheze sau pentru distractie dar nu ar trebui sa inceapa sa muste si sa devina agresivi.

Acesta este unul dintre cele mai clare semne privind suprapopularea acvariului. Prin urmare, este important sa urmariti cum se comporta pestii si sa va asigurati ca nu prezinta semne de agresivitate.

2. Niveluri ridicate de amoniac

Reziduurile pestilor contin amoniac. Iar daca aveti prea multi pesti in acvariu, veti avea prea mult amoniac in apa. Acesta ar fi un semn clar ca ciclarea acvariului nu functioneaza bine deoarece amoniacul nu este descompus in nitriti. Acest lucru se va intampla de obicei daca aveti multi pesti in acvariu sau daca pestii sunt prea mari pentru acvariul dvs.

3. Pestii se imbolnavesc

Daca aveti probleme cu bolile la pesti si v-ati testat deja apa in mod corespunzator (pentru a va asigura ca ciclarea acvariului functioneaza asa cum ar trebui), este posibil sa aveti si o problema cu suprapopularea.

Nu este intotdeauna usor sa va dati seama daca pestii sunt bolnavi. Uneori va puteti da seama dupa culoare sau dupa comportamentul lor. S-ar putea sa observati ca unii pesti incep sa inoate mai incet sau pur si simplu arata ametiti sau dezorientati. De asemenea, ar putea sa inceteze sa manance sau ar putea sa manance mai putin decat ar trebui.

Acordati atentie modului in care se comporta atunci cand introduceti mancarea in apa. Ar trebui sa stiti cum se comporta in mod normal si daca incep sa ignore mancarea este un semn ca ar putea fi bolnavi.

4. Pesti stresati

De obicei, putem spune despre pesti ca sunt pasivi insa acestia ar putea reactiona diferit datorita suprapopularii. Daca sunt prea multi pesti in acvariu ar putea sa devina stresati.

Daca sunteti incepator in domeniul acvaristicii, poate fi dificil sa va dati seama daca pestii sunt stresati sau sunt doar jucausi si fericiti. Iata deci cateva semne pe care sa le cautati:

Inoata repede toata ziua?

Inoata in cerc fara a interactiona cu mancarea?

Gafaie la suprafata?

Se ciocnesc unul de celalalt sau de obiectele din acvariu?

Toate acestea sunt lucruri care indica faptul ca pestii dvs. sufera de stres. In plus, pe E-vet.ro gasiti lista a celor mai comune semne de stres la pestii de acvariu. Consultati aceasta lista pentru a sti daca aveti pesti stresati.

5. Durata de viata prea scurta

Ati putea observa ca pestii dvs. au o durata de viata prea scurta. Cand acvariul dvs. este suprapopulat, pur si simplu nu este suficient spatiu pentru ca toti pestii sa prospere. Adesea, pestii vor trai o viata scurta, ceea ce este trist. Intr-o astfel de situatie reduceti numarul pestilor din acvariu.

Cati pesti puteti tine intr-un acvariu inainte ca acesta sa devina suprapopulat?

Este greu de dat un numar exact, deoarece numarul variaza de la o configurare la alta. Insa exista cateva reguli generale pentru a evita suprapopularea acvariului.

1. Incepeti cu cativa pesti

Ar trebui sa incepeti intotdeauna un nou acvariu introducand doar cativa pesti. Acesta este si cel mai bun mod de a va asigura ca ciclarea apei functioneaza corect inainte de a introduce mai multi pesti.

Pestii Guppy si carasii aurii sunt specii grozave pentru a incepe, deoarece sunt usor de intretinut si sunt mai rezistenti decat multe alte specii.

2. O masura buna de urmat

O regula foarte simpla de urmat este aceasta: limitati numarul de pesti dupa regula de 1 cm peste la 2-3 l apa. Aceasta este o masura buna atunci cand tineti pesti Beta, Guppy si alte specii mai mici. Insa in cazul speciilor mari, numerele ar putea sa nu aiba sens. Pestii mai mari, cum ar fi pestii Koi, Oscar, Somn, Piranha etc., vor avea nevoie de mai multa apa.

Asadar, numarul maxim de pesti pe care ii puteti tine intr-un acvariu se calculeaza in functie de lungimea pe care o au pestii respectivi la maturitate. Calculul se face astfel, in functie de marimea pestilor:

pesti pana la 5 cm -> 1,5 l apa/cm de lungime (exemplu: un peste de 4 cm necesita 1,5×4=6 l)

pesti 5 – 9 cm -> 2 l apa/cm de lungime (exemplu: un peste de 6 cm necesita 2×6=12 l)

pesti 9 – 13 cm -> 3 l apa/cm de lungime (exemplu: un peste de 10 cm necesita 3×10=30 l)

pesti peste 14 cm -> 4 l apa/cm de lungime (un peste de 35 cm necesita 4×35=140 l)

La aceste calcule se adauga si pestii sanitari care chiar daca stau mai mult pe fundul acvaeriului, au aceleasi nevoi de respiratie ca ceilalti pesti. Calculele de mai sus sunt orientative asa ca in practica este recomandat sa aveti un acvariu cat mai mare sau cel mai mare pe care il puteti tine.

Puteti calcula si in grame, asigurandu-va ca nu aveti mai mult de 3 grame de peste la 10 l apa. Atata timp cat urmati aceste reguli, ar trebui sa evitati suprapopularea acvariului.

3. Depinde de specia de peste

Aici, marea intrebare este la ce cantitate de reziduuri trebuie sa faceti fata. Unele specii de pesti vor produce o cantitate mare de excremente, altele mai putin. Iata ceva ce ar fi bine sa studiati inainte de a cumpara pesti pentru acvariu.

Decizia variaza foarte mult in functie de cat de mult va creste pestele pe parcursul vietii sale. Asigurati-va ca stiti lungimea pestilor pe care ii cumparati, cand acestia vor ajunge la maturitate.

Din nou, este mai bine sa incepeti cu cativa pesti si apoi sa mai adaugati pe parcurs. Acesta este singurul mod in care puteti sti sigur ca nu va suprapopulati acvariul. Este si o modalitate de a va asigura ca pestii nu sunt stresati din cauza amestecarii prea multor specii si dimensiuni.

Speram ca sfaturile noastre sa va ajute sa evitati suprapopularea acvariului si sa recunoasteti semnele evidente de stres la pesti. Facand un calcul aproximativ, puteti afla numarul optim de pesti pe care ii puteti tine in acvariu.

Sursa imagine: unsplash.com