Statul maghiar maghiarizează rromii din România

Preţ de câteva săptămâni bune pe an, locuitorii judeţului Satu Mare care au ales să îşi dea copiii la clasele cu predare în limba maghiară fac cozi interminabile în faţa sediului OTP Bank din municipiul Satu Mare, mutat acum în fostul sediu al Bibliotecii Judeţene. La o primă vedere, pare că se dă ceva la promoţie sau chiar gratis şi dacă nu te grăbeşti, rişti să rămâi fără „cadoul” mult dorit.

La o a doua vedere, oarecum chiar aşa şi este. Statul maghiar îi plăteşte, la propriu, de ani buni, pe acei părinţi care au ales să îşi dea copiii la şcoală, dar nu în orice condiţii, ci la clasele cu predare în limba maghiară. Aceştia trebuie să facă dovada faptului că cel mic a fost deja înscris la o unitate de învăţământ dar şi să completeze actele primite prin intermediul unităţii de învăţământ, din partea UDMR, după cum a declarat chiar una dintre beneficiarele care aştepta liniştită la rând, în faţa OTP Bank, în data de 26 mai, pentru a-şi primi banii pentru cei doi copii înscrişi la Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu din municipiul Satu Mare.

„Trebe să fie copilul dat la clasă în limba maghiară. Cine umblă la secţia maghiară, ăla primeşte bani pentru maghiari. Banii se dau numai un an. Amândoi copiii au primit în forinţi, 540 de lei. Că şi eu două am şi amândoi au primit 540 de lei. Când merge copilul la clasă maghiară, anul ăla am primit hârtiile, de la RDMSZ şi tot acolo le-am dat (în traducere, UDMR) şi după un an vine jos banii. Prin şcoală am primit hârtiile. Aşa primim. Şi este acolo adeverinţă că copilul umblă la şcoală în limbă maghiară. Şi ăsta-i pentru hârtiile unde băgaţi la UDMR-eu. Trebe să scrieţi acolo datele dumneavoastră. Dacă aveţi pământ, sau alte averi. Trebe certificat de naştere al lui copil şi buletin, dacă sunteţi divorţat sau căsătorită, toate xeroxurile şi atâta. Şi plecaţi la Poştă şi puneţi acolo 4 lei şi câteva bani, a explicat una dintre mamele care a primit ieri banii pentru că şi-a înscris doi copii la o o clasa de limbă maghiară de la Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu din municipiul Satu Mare.

S-a observat lesne un lucru: toţi cei care aşteptau „remuneraţia” de la statul maghiar prin virament la OTP Bank, fiind o bancă ungurească, sunt de etnie rromă. Vineri, la orele amiezii nu s-a putut remarca, la sediul menţionat, niciun cetăţean cu adevărat de etnie maghiară.

Şi toţi aceştia, după cum au declarat, vor primi bani pentru doi, trei, cinci sau mai mulţi copii, în această perioadă, spre sfârşitul anului şcolar.

Cetăţenii români ai municipiului Satu Mare sunt nemulţumiţi de practica înşelătoare a statului maghiar

Directorul unei bănci din vecinătatea OTP Bank, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, a remarcat faptul că fenomenul cozilor interminabile este prezent la Satu Mare de câţiva ani, într-o anumită perioadă din lună.

„Primesc ajutor de la statul maghiar şi toată ziua bună ziua e plin aici de ei. Nu ştiu exact în ce constă ajutorul, dar ştiu că se acordă pentru copii, să studieze în limba maghiară. Eu nu-s deloc naţionalistă, dar totuşi nu sunt de acord cu aşa ceva. De când şi până unde? Părerea mea personală este ca să aibă ei ca număr de cetăţeni cât mai mulţi.

Îţi dai seama? Stau cu copiii aici, dar barem de-ar merge la şcoală. Despre asta-i vorba. Că nici nu merg la şcoală. Că măcar… Ştii? Şi să facă în orice limbă şcoală, că ies oameni din ei, dar din ăştia nu ies. Decât că îs nişte bani şi ies la numărătoare. Nu din răutate, dar adevărul trebuie spus”, a declarat o sătmăreancă, vădit nemulţumită, pentru că a văzut, de ani de zile acest „fenomen”.

Ungaria a anunţat că măreşte de peste 4 ori sprijinul acordat copiiilor maghiari de peste hotare

De altfel, nu este chiar un secret ceea ce se întâmplă de ani de zile în judeţul Satu Mare. Pe pagina web https://www-edupedu-ro.cdn.ampproject.org/v/s/www.edupedu.ro se pot afla toate informaţiile necesare privitoare la acest subiect, publicate acum o lună, într-un articol obiectiv. Se precizează, negru pe alb, încă din titlu, faptul că obiectivul este ca părinţii să îşi înscrie copiii la clase cu predare în limba maghiară.

Redăm, întocmai, conţinutul articolului:

„Guvernul de la Budapesta anunţă că va acorda mai mulţi bani pentru educaţia şi creşterea copiilor maghiari de peste hotare, scrie agenţia de presă MTI, potrivit G4Media.ro.

Astfel, sprijinul acordat de statul ungar pentru educaţie şi învăţământ destinat copiilor maghiari de peste graniţele Ungariei va creşte de la 22.400 de forinţi (295 lei), la 100.000 de forinţi (1.315 lei), a anunţat, marţi, la Budapesta, Arpad Janos Potapi, secretar de stat responsabil pentru politici naţionale în cadrul Cancelariei Prim-ministrului Ungariei, la o conferinţă de presă, conform sursei citate.

Secretarul de stat a declarat că obiectivele fundamentale ale Ungariei în ce priveşte politicile naţionale şi strategia naţională nu vor fi abandonate nici în situaţia economică dificilă, cauzată de război, iar învăţământul în limba maternă este o garanţie pentru supravieţuirea comunităţilor maghiare în toate regiunile de peste graniţele Ungariei”, se arată pe site-ul http://www.edupedu.ro./

Rămâne de văzut dacă vor apărea reacţii, pentru că nu este normal ca Guvernul de la Budapesta să îşi bage nasul în educaţia din România, pentru a obţine mai mulţi maghiari la „numărătoare”.