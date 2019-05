Soţii Dragoş-Crasnai, poliţist şi inspector DSP, trimişi în judecată sub control judiciar pentru luare de mită

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată în stare de control judiciar a inculpaţilor Dragoş Crasnai Ciprian Ioan şi Dragoş Crasnai Monica Gheorghina, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, se arată într-un comunicat remis cotidianului Informaţia Zilei în cursul zilei de 23.05.2019, de către Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Cele două persoane inculpate sunt soţ şi soţie, Dragoş Crasnai Ciprian Ioan fiind agent de poliţie judiciară în cadrul I.P.J. Satu Mare, iar Dragoş Crasnai Monica Gheorghina este inspector şef în cadrul Inspecţiei Sanitare aparţinând Direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare. Lista mitei: de la 36 lei la 4.000 lei Redăm în rândurile de mai jos motivele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a celor doi potrivit documentului citat.

În cauză s-a reţinut că: inculpatul D. C. C. I., în calitate de agent de poliţe judiciară în cadrul I.P.J. Satu Mare – S.I.C.E, a pretins şi primit în perioada martie 2016 – ianuarie 2019 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de la denunţătoarea H. I. suma totală de 100 de euro şi 3.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea şi neîndeplinirea atribuţiilor funcţionale stabilite prin fişa postului; Inculpatul Dragoş- Crasnai Ciprian Ioan. C. I., în calitate de agent de poliţie judiciară, în perioada 2017 – 2018, a acceptat să primească de la denunţătoarea V. E., în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor funcţionale stabilite prin fişa postului bunuri în valoarea totală de 360 de lei.

De asemenea, s-a reţinut că: inculpata D. C. M. G., în calitate de inspector în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare, în cursul anului 2018, a primit şi pretins în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de la denunţătoarea C.C.M, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor funcţionale stabilite prin fişa postului, bunuri în valoare totală de 360 de lei. Inculpata D. C. M. G., în perioada 2015 – 2019, a pretins de la denunţătoarea Z. E. bunuri în valoare totală de 4.000 de lei; Inculpata D. C. M. G., în cursul anului 2018, a pretins în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de la denunţătoarea S. M. E., în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor funcţionale stabilite prin fişa postului, folosinţa unui bun şi un bun în valoare de 55 lei; Inculpata D. C. M. G., în calitate de inspector în cadrul D.S.P. Satu Mare, în perioada 2011 – 2018, a acceptatşi pretins în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de la denunţătorul S. R. D., bunuri în valoare totală de 6.000 de lei; inculpata D. C. M. G., în perioada 2013 – 2019, a primit de la denunţătorul H. R. un bun în valoare de 100 leişi suma totală de 1.200 lei; inculpata D. C. M. G., în data de 7.11.2017, a luat de la denunţătoarea J. T. A. bunuri în valoare de 900 lei; inculpata D. C. M. G., în perioada 2015 – 2018, a pretins de la denunţătorul O. I. bunuri în valoare totală de 400 lei; inculpata D. C. M. G., în data de 3.12.2018, a pretins două bunuri de la denunţătoarea K. M., din care a primit doar un bun în valoare de 75 lei; inculpata D. C. M. G., în cursul lunii decembrie 2018, a pretins de la denunţătoarea G. R. V. bunuri în valoare totală de 1.280 lei; inculpata D. C. M. G., în data de 24.12.2018, a acceptat să primească de la denunţătorul B. V. bunuri în valoare totală de 185 lei; inculpata D.C. M. G. a primit de la denunţătorul K. C. bunuri în valoare totală de 96 de lei; inculpata D. C. M. G., a pretins şi primit în cursul lunii decembrie 2018 de la denunţătoarea Ş. T. bunuri în valoare totală de 36 lei. Dosarul a fost trimis spre soluţonare la Tribunalul Satu Mare.

La soluţionarea dosarului, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a beneficiat de sprijinul Direcţei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Satu Mare”.

„Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată în încheierea comunicatului.

Cu alte cuvinte cei doi inculpaţi vor putea să-şi demonstreze în instanţă nevinovăţia. DNA a ridicat documente de la DSP în luna ianuarie Potrivit conducerii Direcţiei de Sănătate Publică, funcţionara cercetată este până în luna iunie în concediu de odihnă. Pe toată perioada cercetării, Dragoş Crasnai Monica Gheorghina nu va mai putea efectua activităţi de inspecţie, însă poate să vină la muncă şi să desfăşoare strict activitate de birou. Directorul executiv al DSP Satu Mare, dr. Mihai Macrina, a precizat că procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au comunicat instituţiei această măsură luată în cursul zilei de miercuri, 22 mai 2019.

Practic cazul de faţă este în strânsă legătură cu acţiunea întreprinsă în cursul zilei de miercuri, 23 ianuarie 2019, când o echipă a Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Satu Mare a ridicat o serie de documente din cadrul Compartimentului Inspecţie al Direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare, prezentând un mandat de percheziţie. Dragoş Crasnai Monica Gheorghina este unul dintre angajaţii cu vechi state de plată în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare. Şi-a început activitatea profesională ca asistent medical, iar de-a lungul timpului şi-a întregit pregătirea prin studii superioare devenind economist.