Sorin Grindeanu: PSD se îndreaptă spre prăpastie

Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat luni seara că este preocupat alături de ceilalți social-democrați în ceea ce privește viitorul PSD, întrucât ”aproape toată lumea are senzația” că acest partid se îndreaptă „spre prăpastie”.

”Eu am discutat și cu Victor Ponta, inclusiv ieri, și cu Cătălin Ivan și cu actuali membri PSD. Și fie că e vorba de cei doi sau de actuali membri cu funcții de conducere în partid, la toți există această preocupare: unde se duce, care este direcția în care merge PSD, pentru că aproape toată lumea are senzația că ne îndreptăm pas cu pas spre prăpastie sau spre dat cu capul în zid. Există această preocupare pe care o am și eu. (…) Toate lucrurile care pot duce într-un final, pe această zonă de stânga, la o revitalizare, sunt bune”, a afirmat Sorin Grindeanu la TVR1.

Fostul premier a spus că nu a luat încă o decizie, dar că va merge alături de Victor Ponta în construcția unei noi formațiuni, subliniind că va ține cont și de ceea ce se va întâmpla în PSD Timiș, organizație pe care a condus-o până când Liviu Dragnea l-a exclus din partid.