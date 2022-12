SONDAJ: Sunteţi de acord cu amplasarea WC-urilor automate de 50.000 de euro în Satu Mare?

În urma articolelor din Informaţia Zilei despre cele patru WC-uri cumpărate de Primăria Satu Mare cu aproximativ 50.000 de euro fiecare am primit din partea unui sătmărean, acum pensionar, o scrisoare foarte decentă despre situaţia acestor toalete automate sau inteligente, cum le mai zice.

Îl felicităm pentru modul corect, obiectiv în care pune problema. Ne pare rău că noi, mass media, nu am avut inspiraţia să ne documentăm despre acele WC-uri care costă cât un apartament sau o garsonieră de lux.

“Către ziarul Informaţia Zilei,

Va rog să publicaţi punctul meu de vedere ca pensionar

în legătură cu acele cabine de toalete publice care au

fost puse în municipiul Satu Mare. Vă mulţumesc.

Domnule primar Kereskenyi Gabor

Sunt un profesor pensionar. Am predat matematica timp de peste 40 de ani. Am văzut şi eu în ziar problema aceasta cu toaletele puse în municipiul Satu Mare. Pe mine nu mă interesează politica şi cine cu cine se ceartă. Vreau să vă spun însă că mi se pare foarte urât să fie puse cabinele acelea de metal sau de plastic în locuri publice la vedere. Eu mă plimb mai mult prin centru. Vreau să spun că nu-mi place. Numai zgomot. Nu poţi sta un minut liniştit. Apoi ce să mai spun când vezi lângă statuia lui Avram Iancu o cabină de aia. Dacă stai pe banca din faţa vezi cine intră şi cine iese din cabina aia. Adică eu mă gândesc la ale mele, poate stau de vorbă cu un prieten şi cineva îşi face nevoile la zece paşi de noi. Este urât. Vă rog domnule primar să le puneţi altundeva mai dosite că şi animalele se retrag într-un colţ când îşi fac nevoile.

Eu, ca profesor de ştiinţe exacte, vă spun că nu dumneavoastră sunteţi de vină că aţi cumpărat acele cabine. Sunt vinovaţi angajaţii de la Primărie care nu s-au interesat despre aceste cabine. Puteau intra pe internet şi imediat vedeau că peste tot unde fost puse s-a lăsat cu scandal. Odată pentru preţul mare. Cât o garsonieră. Eu am făcut un calcul. Un calcul simplu arată că dacă una cabină costă 50.000 euro, nu ştiu dacă cu TVA sau fără, Primăria ca să-şi scoată investiţia la o intrare de 50 de bani este nevoie ca la o singură cabină să intre 400.000 (patru sute de mii) de utilizatori. În total la patru cabine trebuie să se uşureze 1.600.000 de persoane. De 16 ori populaţia oraşului Satu Mare.

Sfatul meu de om bătrân este să-i daţi imediat afară pe cei care nu v-au informat corect despre aceste cabine.

Sunt în vârstă dar ştiu folosi internetul.

Vă spun pe scurt despre scandalurile care au fost cu aceste cabine cu spălare automată.

Iaşi. La Iaşi niciun cetăţean nu a folosit acele cabine inteligente. Ele sunt pe post de decor. Acele cabine sunt prevăzute cu senzori dacă se înfundă, cu uscătoare de mâini şi cu hârtie distribuită la fix. Au şi încălzire electrică şi sunt telecontrolate prin GSM. Au afişat electronic şi un sistem acustic cu instruiri vocale în mai multe limbi, care pot fi alese de fiecare utilizator. Se înţelege că dacă va intra întâi un străin va seta limba engleză. Apoi va intra un ungur şi va seta pe limba maghiară. După el va intra un român şi văzând că informaţiile sunt în limba maghiară va zice că au fost cumpărate numai pentru unguri. Vă dau şi sursa de unde am luat aceste date.

Adevărul.ro din data de 26.10.2017. Titlul este „Toalete publice care au costat cât o garsonieră, ţinute bine închise de şefii primăriei. Am încercat să văd dacă funcţionează, dar nimic, nu se deschid.”

Vă dau şi o altă sursă HotNews.ro. de vineri 08 octombrie 2021.

„Primăria Capitalei a plătit în ultimii 4 ani peste 40 milioane lei pentru închirierea şi întreţinerea toaletelor publice/ Numărul acestora, redus drastic în ultimele luni.” De aici rezultă că toaletele acestea inteligente trebui întreţinute. Alţi bani, altă distracţie. Din această cauză din cele 500 amplasate pe vremea primăriţei Gabriela Firea au rămas numai 120.

Şi la Cluj s-a lăsat cu scandal.

Ziarul de Cluj scrie în data de 11 octombrie 2019.

„JET de la Primărie. După ce a cumpărat 4 WC-uri cu 200 000 euro, administraţia locală plăteşte 13.000 euro pentru racordarea la utilităţi a unei singure toalete.”

Mai scrie ziarul: „Afacerile care implică bani publici sunt rentabile doar pentru cele două părţi din contract. Pentru servicii de nimic sau de proastă calitate, de multe ori firmele aflate în relaţii contractuale cu instituţiile publice primesc un purcoi de bani.”

Nu ştiu de unde a cumpărat Primăria Satu Mare acele patru toalete cu peste 800.000 lei, dar se poate vedea pe internet că în toate cazurile furnizorul este acelaşi ComexRom Bucureşti.

Primăria Cluj după o vreme s-a răzgândit şi a cumpărat toalete de tip container care costă doar 5.000 de euro în loc de 50 000 euro ca toaletele „inteligente”.

Şi la Braşov a izbucnit un scandal în urma achiziţionării de toalete publice la un preţ de apartament sau garsonieră.

Domnul primar putea vedea şi singur dacă nu îl informau salariaţii respeonsabili cu achiziţiile şi investiţiile că primarul Allen Coloban a cumpărat un WC ecologic cu 75.000 euro. Tot de la firma Comex Rom SRL din Bucureşti.

Din câte am văzut pe internet şi Satu Mare a cumpărat cele patru Wc-uri publice automate tot de la Comex Rom din Bucureşti. Am văzut că contractul a fost semnat în data de 5 octombrie 2022 pentru suma de 819.500 lei.

Nu ştiu cum se va termina acest scandal. Îl rog ca simplu cetăţean pe domnul primar Kereskenyi să fie mai atent la cheltuirea banilor publici. Să fie atent şi la oamenii cu care lucrează în primărie. Înţeleg din ce am citit despre cazurile toaletelor acestea scumpe că cineva are de câştigat. Firma poate a mituit pe cineva care i-a propus primarului această afacere. Să cerceteze organele statului şi să ne informez şi pe noi care plătim impozite şi taxe.

Dacă nu sunt de ajuns aceste argumente vă rog să mă scuzaţi. Din câte am aflat eu în câteva minute, nicăieri în nici un oraş nu au avut succes aceste WC-uri care costa peste 50.000 de euro, la care se adaugă întreţinerea lor. Am citit că hârtia consumată este verificată prin GPS.

Dacă vor fi puse în funcţiune, din câte am citit, o problemă este şi moneda folosită, 50 de bani. Şi cine nu are la el o monedă de 50 de bani când are nevoie ce face? Dacă se blochează aparatul care îţi dă o porţie de hârtie vine firma din Bucureşti şi îl deblochează? Dacă uşa se deschide automat la intrare se poate bloca şi când omul vrea să iasă afară. Eu unul n-aş avea curaj să intru într-o astfel de cutie. Apoi am aflat că nu pot intra copiii sub 10 sau 12 ani singuri. Dacă intră mama şi copilul plătesc de două ori? Toate aceste lucruri trebuiau aduse la cunoştinţa publicului sătmărean înainte de a fi cumpărate.

Nu mă amestec în probleme politice, dar din câte cunosc şi eu au o răspundere şi consilierii care au votat această investiţie din care rezultă că o treabă mare şi una mică vor fi mai costisitoare decât produsele alimentare pe care şi le poate permite un biet pensionar.

Dacă împărţim suma de 819.500 la o pensie de 1.500 de lei rezultă că Primăria Satu Mare a cheltuit cu patru WC-uri echivalentul a 546 de pensii lunare. Şi pentru ce? Pentru o spălare automată?

Cu respect,

Un pensionar, fost profesor”

Întrebarea noastră este:

Sunteţi de acord cu amplasarea WC-urilor automate de 50.000 de euro în Satu Mare? Da

Nu View Results