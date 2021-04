Situaţia Covid-19 în 3 aprilie

Până astăzi, 3 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 970.224 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

867.663 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.

În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 5.498 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi o regăsiţi în tabelul de mai jos.

No. crt. County Number of confirmed cases (total) Number of newly confirmed cases Incidence recorded at 14 days

1. Alba 18682 130 3,76

2. Arad 21008 129 3,65

3. Argeş 24237 112 2,55

4. Bacău 23675 140 2,20

5. Bihor 25460 140 2,95

6. Bistriţa-Năsăud 10461 80 2,48

7. Botoşani 12927 69 2,06

8. Braşov 39641 279 5,05

9. Brăila 11787 73 3,01

10. Buzău 11051 72 1,63

11. Caraş-Severin 9665 51 1,96

12. Călăraşi 9056 37 2,50

13. Cluj 50309 570 6,44

14. Constanţa 38824 234 4,33

15. Covasna 7152 34 2,76

16. Dâmboviţa 20897 84 2,70

17. Dolj 24026 137 2,91

18. Galaţi 24454 169 3,14

19. Giurgiu 9906 54 3,42

20. Gorj 8694 46 1,75

21. Harghita 7143 28 1,26

22. Hunedoara 20288 140 4,63

23. Ialomiţa 9690 48 2,64

24. Iaşi 39083 137 2,48

25. Ilfov 40386 232 9,08

26. Maramureş 19474 45 1,54

27. Mehedinţi 7368 56 2,15

28. Mureş 20836 106 2,46

29. Neamţ 16759 91 2,20

30. Olt 13153 56 1,94

31. Prahova 30787 166 2,33

32. Satu Mare 11977 38 2,08

33. Sălaj 9833 46 2,96

34. Sibiu 23558 117 3,50

35. Suceava 22990 55 0,98

36. Teleorman 11974 78 2,74

37. Timiş 49738 233 5,37

38. Tulcea 7496 35 2,42

39. Vaslui 14822 55 1,57

40. Vâlcea 14622 96 3,02

41. Vrancea 9497 37 1,32

42. Mun. Bucureşti 162546 1023 7,01

43. Cazuri noi nealocate pe judeţe 4292* -60

TOTAL 970.224 5.498

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe judeţe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică şi atribuite cazurile pozitive judeţului/localităţii de care aparţin persoanele infectate.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcţiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului Bucureşti şi al judeţelor. Mai jos aveţi graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcţiile de Sănătate Publică:

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 1.364 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuţia pe judeţe a acestor cazuri o regăsiţi în tabelul de mai jos.

No. Crt. COUNTY Positive samples at retesting

1 ALBA 27

2 ARAD 12

3 ARGEŞ 36

4 BACĂU 25

5 BIHOR 8

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 8

7 BOTOŞANI 22

8 BRĂILA 7

9 BRAŞOV 36

10 BUZĂU 25

11 CĂLĂRAŞI 9

12 CARAŞ-SEVERIN 11

13 CLUJ 33

14 CONSTANŢA 162

15 COVASNA 25

16 DÂMBOVIŢA 16

17 DOLJ 12

18 GALAŢI 70

19 GIURGIU 17

20 GORJ 24

21 HARGHITA 6

22 HUNEDOARA 49

23 IALOMIŢA 15

24 IAŞI 75

25 ILFOV 58

26 MARAMUREŞ 9

27 MEHEDINŢI 7

28 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 180

29 MUREŞ 45

30 NEAMŢ 26

31 OLT 21

32 PRAHOVA 37

33 SĂLAJ 17

34 SATU MARE 29

35 SIBIU 14

36 SUCEAVA 21

37 TELEORMAN 45

38 TIMIŞ 57

39 TULCEA 15

40 VÂLCEA 32

41 VASLUI 9

42 VRANCEA 12

TOTAL 1364

Până astăzi, 23.973 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 02.04.2021 (10:00) – 03.04.2021 (10:00) au fost raportate 154 de decese (79 bărbaţi şi 75 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Călăraşi, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Vaslui, Vâlcea, Vrancea şi Municipiul Bucureşti.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 14 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 39 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 60 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 37 decese la categoria de peste 80 de ani.

148 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi, 4 pacienţi decedaţi nu au prezentat comorbidităţi, iar pentru 2 pacienţi decedaţi nu au fost raportate comorbidităţi până în prezent.

În unităţile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.409. Dintre acestea, 1.448 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 6.800.572 de teste RT-PCR şi 636.855 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.709 teste RT-PCR (14.218 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 12.491 la cerere) şi 10.634 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 67.560 de persoane confirmate cu infecţie cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 16.271 de persoane se află în izolare instituţionalizată. De asemenea, 48.327 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituţionalizată se află 95 persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 4.828 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112 şi 567 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetăţenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ziua de 2 aprilie, 6.259 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.355.210 lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliţiei, au fost întocmite, ieri, 12 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Reamintim cetăţenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaţionalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecţie sanitară.

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, şi repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, 23.497 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.542 în Italia, 16.773 în Spania, 195 în Marea Britanie, 125 în Franţa, 3.118 în Germania, 93 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia, 137 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 46 în Elveţia, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 7 în Bulgaria, 13 în Cipru, 2 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 13 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 218 în Irlanda, 3 în Singapore, 3 în Tunisia, 8 în Republica Coreea, 2 în Bosnia şi Herţegovina, 2 în Serbia şi câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federaţia Rusă şi Croaţia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) şi până la acest moment, 189 de cetăţeni români aflaţi în străinătate, 34 în Italia, 19 în Franţa, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveţia, 2 în Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia şi unul în Iran, au decedat.

Dintre cetăţenii români confirmaţi cu infecţie cu noul coronavirus, 798 au fost declaraţi vindecaţi: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franţa, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia şi unul în Argentina.

Notă: aceste date sunt obţinute de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autorităţile competente din statele de reşedinţă, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetăţenii români din străinătate.

Le reamintim cetăţenilor să ia în considerare doar informaţiile verificate prin sursele oficiale şi să apeleze pentru recomandări şi alte informaţii la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgenţă, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetăţenilor şi este valabilă pentru apelurile naţionale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflaţi în străinătate pot solicita informaţii despre prevenirea şi combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

În continuare vă prezentăm situaţia privind infectarea cu virusul SARS – CoV – 2 la nivel european şi global:

În intervalul 25 martie 2021 – 1 aprilie 2021, au fost raportate 26.393.414 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, Italia, Spania şi Germania.

Începând din 15 decembrie, CEPCB a întrerupt publicarea datelor privind numărul cazurilor confirmate şi numărul cetăţenilor decedaţi, atât în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveţia, Andorra, cât şi la nivel global. Aceste raportări sunt actualizate săptămânal.

Datele publicate de către Johns Hopkins CSSE, care vizează numărul cetăţenilor vindecaţi, continuă să fie actualizate zilnic.

ŢARA

CAZURI CONFIRMATE DECEDAŢI

VINDECAŢI*

Regatul Unit 4.333.042(+36.459) 126.592 (+437) 13.190 (+101)

Franţa 4.545.589(+262.986) 94.623(+2.318) 304.563 (+1.568)

Italia 3.532.057(+155.681) 107.933(+2.991) 2.953.377 (+19.620)

Spania 3.270.825(+42.022) 75.199(+1.656) 150.376 –

Germania 2.782.273(+115.048) 75.913(+1.199) 2.566.530 (+14.410)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAŢIE GLOBALĂ LA 2 APRILIE 2021

CAZURI CONFIRMATE

DECEDAŢI

VINDECAŢI*

127.628.928 (+3.992.076) 2.791.055(+69.164) 73.770.391 (+304.477)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/

** datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 25 martie 2021 – 1 aprilie 2021, cu excepţia celor de la categoriile cetăţenilor vindecaţi, care reprezintă numărul de cazuri raportate în intervalul 1 aprilie – 2 aprilie 2021.

*** CEPCB precizează că actualizările la nivel naţional sunt publicate pe coordonate diferite de timp şi procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanţe între datele zilnice publicate de state şi cele publicate de CEPCB.

Grupul de Comunicare Strategică