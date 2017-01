Simona Halep, marea surpriză neplăcută de la Melbourne

A patra favorită a pierdut în primul tur la Australian Open

Cu toții am așteptat începutul primului turneu de Grand Slam al anului cel de la Melbourne. Românii și-au pus mari speranțe în Simona Halep însă din păcate, a patra favorită a turneului Australian Open, a părăsit competiția încă din primul tur. De altfel, la fel cum s-a întâmplat și la ediția anterioară.

Simona Halep (4 WTA) a fost învinsă surprinzător de americanca Shelby Rogers cu 6-3, 6-1. Românca a cedat după o oră și 15 minute în fața numărului 52 mondial, în setul secund conducând cu 1-0. În acest meci, Halep a avut doi ași, o dublă greșeală, 18 mingi direct câștigătoarea și 19 erori neforțate, în timp ce Rogers a reușit 2 ași, 26 de winners și a comis 22 de erori neforțate. Halep și-a creat o singură oportunitate de break, nefructificată. Practic românca a fost de nerecunoscut în fața unei adversare care a reușit să-și impună un ritm.

Românca spune că s-a confruntat cu dureri la genunchiul stâng în acest meci. De altfel, a cerut intervenția medicului după primul set și în setul secund și-a flexat piciorul de mai multe ori.

“Am resimțit o durere la genunchi. Mi-a fost dificil în setul al doilea să mă mișc pe teren, dar ea a meritat victoria. A fost agresivă și a lovit mingea foarte puternic’”, a declarat Halep, citată de Reuters. Aceasta mai precizează că s-a luptat cu accidentarea încă de la Turneul Campioanelor, de la Singapore.

“Am luat antiinflamatorii înainte de meci și în zilele anterioare. Pot să joc cam 45-50 de minute fără durere, dar apoi revine. Azi a apărut la 3-5 în primul set, iar apoi a fost greu să mai lupt… nu am putut face ce doream. Nu am văzut încă un doctor. Am nevoie de un RMN și probabil de o pauză pentru a-mi reveni, pentru a mă recupera, deoarece e dificil să joc cu durere la genunchi și e periculos”, a mai declarat Halep.

Din fericire alte două românce s-au calificat în turul 2. Irina Begu (29 WTA) s-a impus cu 5-7, 6-3, 6-4, împotriva sportivei Iaroslava Șvedova (Kazahstan – 39 WTA), în două ore și 18 minute. În turul secund, Irina Begu o va înfrunta pe Kristyna Pliskova (Cehia – 58 WTA).

Sorana Cîrstea (78 WTA) a obținut și ea o victorie în primul tur. A trecut de rusoaica Irina Hromaceva cu 6-2, 6-1 (92 WTA) și o va întâlni pe Carla Suarez Navarro (Spania- 12 WTA).

Patricia Țig (107 WTA) a fost surclasată de portoricana Monica Puig (46 WTA), scor 6-0, 6-1.

Halep și Țig vor primi pentru participare 10 puncte WTA și 50.000 de dolari australieni, iar Begu și Cîrstea și-au asigurat 70 de puncte WTA și 80.000 de dolari.

În ziua a doua, care începe marți la ora 2:00 dimineața, se joacă alte meciuri din primul tur. Monica Niculescu (32 WTA) evoluează împotriva rusoaicei Ana Blinkova (182 WTA) și Ana Bogdan (125 WTA) contra rusoaicei Elena Vesnina (18 WTA). Vom reveni cu rezultatele înregistrate.