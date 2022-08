Sezonul fotbalului judeţean începe cu multe meciuri amânate

La sfârşitul acestei săptămâni începe sezonul 2022-2023 din fotbalul judeţean sătmărean. Dacă în Liga 4, Seria A există un singur meci amânat, iată că în Seria B nu prea se joacă. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare a anunţat programul şi oficialii delegaţi:

Liga a IV-a, Seria A, etapa 1

Sâmbătă, 27 august

Ora 18:00

• Platanul Marna – AS Recolta Sanislău

A: Peter Alin

A1: Juhasz Tibor

A2: Chiorean George

Obs. Morar Nicolae

Duminică, 28 august

Ora18:00

• CSM Victoria Carei II – AS Viitorul Lucăceni

A: Chiorean Raul

A1: Peter Iulian

A2: Juhasz Tibor

Obs. Kegyes Tibor

• Vulturii Santău – Kneho Urziceni

A: Sălăgean Norbert

A1: Moisa Florin

A2: Radu Tudor

Obs. Mîndreanu Remus

• ACS Crasna Moftinu Mic – ACS Somesul Oar

A: Rebegea Ciprian Gelu

A1: Raţ Jr.

A2: Lukacs Levente

Obs. Pataki Zoltan

• AS Termala Dindeşti – AS Real Andrid

A: Chiorean George

A1: Botos Roland

A2: -Carei-

Obs. Rozs Zoltan

• AS Frohlich Foieni – AS Schamagosch Ciumeşti, amânat

Liga a IV-a, Seria B, etapa 1

Duminică, 28 august

Ora 18:00

• Recolta Dorolţ II Dara – Voinţa Doba

A: Matei Claudiu

A1: Bathory Ştefan

A2: Sabo Andrei

Obs. Năstruţ Liviu

• Codreana Homoroade – Dacia Medieşu Aurit

A: Bogdan Răzvan

A1: Rentea Florin

A2: Raţiu Florin

Obs. Por Constantin

• Ugocea Porumbeşti – LPS Satu Mare, amânat

• Someşul Odoreu – ACS Cetate 800 Ardud, amânat

• Victoria Apa – AS Voinţa Lazuri, amânat

• Voinţa Babţa – CSM Satu Mare II, amânat