Serena nu mai joacă în acest an

Chiar dacă are şanse apreciabile de a se califica la Turneul Campioanelor de la Singapore, Serena Williams, a decis să pună punct sezonului 2018.

Aflată pe poziţia a 11-a, la trei poziţii şi 625 puncte distanţă de ultimul loc calificant la Turneul Campioanelor, americanca a decis să renunţe să mai lupte pentru a ajunge la Singapore. Cu 23 de titluri de Mare Şlem, cu două finale în acest an, la Wimbledon şi US Open, Serena a renunţat să participe turneele de la Moscova şi Beijing, turnee la care putea acumula punctele necesare calicării la Singapore. Renunţarea poate fi pusă şi pe seama ameninţării cu boicotul de către arbitri după scandalul din finala de la US Open.