Senatorul Turos Lorand cere din nou un punct de trecere permanent la Peleş

Turos Lorand, senator UDMR de Satu Mare, a făcut o nouă interpelare primului ministru Viorica Dăncilă, referitoare la permanentizarea punctului de trecere a frontierei la Peleş, judeţul Satu Mare.

Redăm mai jos textul interpelării.

„Stimată doamnă Prim-ministru,

Trecerea frontierei spre spaţiul Schengen din judeţul Satu Mare este un adevărat coşmar. Situaţia ceea mai gravă este la punctul de trecere Petea, unde timpul de aşteptare este cel mai mare, dintre punctele de trecere spre Ungaria.

Pe lângă faptul că aglomeraţia crează neplăceri celor care călătoresc ocazional, totodată este un adevărat coşmar pentru cei care fac naveta din localităţile de peste granită, aflate in apropierea municipiului Satu Mare. Este vorba de sute de familii, cetăţeni români, care au locul de muncă in România şi a căror copii sunt şcolarizaţi in România.

Aglomeraţia creată este insuportabilă pentru locutorii din Petea, comuna Dorolţ, circulaţia locală se derulează extrem de greu, fiind aproape imposibilă.

Rezolvarea acestei situaţii ar putea fi permanentizarea punctului de trecere provizoriu Peleş, comuna Lazuri, care in momentul de faţă este deschis doar 8 ore pe săptămână. Permanentizarea acestui punct de trecere a frontierei ar decongestiona traficul transfrontalier din Petea.

Doamna Prim-ministru,

Înaintea instalării actualului guvern, la solicitarea subsemnatului, aţi promis că veţi face demersurile necesare pentru permanentizarea punctului de trecere a frontierei la Peleş. Din păcate nu s-a efectuat nici un demers în acest sens.

Vă rog respectuos şi totodată cât se poate de ferm, să vă ţineţi de promisiunea făcută şi să faceţi tot posibilul pentru a permanentiza acest punct de trecere a frontierei, care ar fi în beneficiul tuturor sătmărenilor şi a celor care tranzitează această frontieră.”