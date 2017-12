Ședință fără rezultat. Olimpia tot fără finanțare și cu spectrul falimentului în față

Ședința de joi seara a Comitetului Director al Olimpiei Satu Mare, la care au participat și o parte a membrilor AGA, s-a încheiat fără a aduce ceva bun în dreptul clubului. Și, cum ne așteptam, principalii invitați, primar și președinte de CJ, au spus “pas” invitației.



În atari condiții, dat fiind faptul că clubul este înglodat în datorii, este clar, FC Olimpia Satu Mare a intrat în disoluție. În lipsa unei finanțări corespunzătoare nu mai există nicio speranță. Iar dacă Olimpia nu se va retrage oficial din campionat, va fi exclusă pentru neprezentări, neplata unor datorii și va primi interdicția de participa la competițiile organizate de FRF. Dar, după cum s-au derulat evenimentele în această toamnă, probabil că așa s-a și dorit.

Desființarea Olimpiei Satu Mare. Dar nu desființarea totală fotbalului din Sătmar. Pentru că există un proiect, despre care vom vorbi în viitor, de subordonare a fotbalului sătmărean unor entități străine.

Revenind la ședința de joi seara, în cadrul ei s-a discutat și despre stoparea finanțării clubului de Consiliul Județean pe motiv că s-ar opune Curtea de Conturi. Exact nu știm cum stau lucrurile, dar în ședință s-a spus că onor Curtea de Conturi nu a vizat Olimpia în special ci și alte instituții subordonate și finanțate de CJ. Și că nu există o interdicție categorică de interzicere a finanțării ci doar se incriminează lipsa unor documente, deconturi, referate, legate de cheltuieli.

Altfel, la club a ajuns un document trimis de pe adresa de e-mail a primarului Gabor Kereskenyi. Și care are la sfârșitul textului numele primarului dar nu și semnătura acestuia. Noi am intrat în posesia acestui document în care primarul are o poziție critică vis a vis de Consiliul Județean, dar și față de Comitetul Director al Olimpiei. În sensul că membrii acestui for nu s-au folosit de prevederilor actului constitutiv al ACS Olimpia 2010, de prevederile statutului.

Iată ce se scrie, printre altele, în documentul pe care îl avem la dispoziție:

“Asociația este cea care are OBLIGAȚIA să notifice un membru asociat care nu respectă obligațiile, iar în cazul unui răspuns negativ să se adreseze instanțelor de judecată în vederea obligării membrului asociat de a proceda conform statutului și actului constitutiv. În concluzie vă solicit ca în cel mai scurt timp să procedați la recuperarea sumelor datorate de Consiliul Județean!”

Conform statutului, conducerea clubului, avea dreptul chiar obligația să procedeze în consecință. Inclusiv să se adreseze instanțelor de judecată dacă una din părți nu își respectă obligațiile prevăzute, și asumate, prin statut.

Conducerea actuală nu a făcut-o, Iar asta probează faptul că unora le lipsește curajul. Și că, probabil, în fruntea clubului nu au ajuns cei mai potriviți oameni. Dar poate ne contrazic și auzim că mâine au făcut rost de finanțare!!