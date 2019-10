Se schimbă ora în fotbalul județean

Am intrat în luna octombrie, soarele luminează mai puțin județul, iar orele de start la meciurile din Liga 4 și Liga 5 se schimbă. Seniorii vor primi fluierul de start la ora 14:00, iar juniorii de la ora 12:00. Sigur că vor fi și excepții la înțelegerea echipelor.

Se anunță un sfârșit de săptămână ploios, iar în program sunt zeci de meciuri. În rândurile următoare vă prezentăm programul meciurilor, urmând ca în numărul următor să revenim cu oficialii delegați.

Program:

Liga 4, Seria (etapa 7)

Sâmbătă, 5 octombrie, 12:00/14:00

• Energia Negreşti – Talna Oraşu Nou

Sâmbătă, 5 octombrie, 13:30/15:30

• Venus Dumbrava – Voinţa Lazuri, teren Lazuri

Duminică, 6 octombrie, 12:00/14:00

• Dacia Medieşu Aurit – Turul Micula

• AS Livada – Olimpia MCMXXI Satu Mare

Duminică, 6 octombrie, 13:00 *seniorii

• Voinţa Turţ – Victoria Apa

Duminică, 6 octombrie, 14:00/16:00

• Sportul Botiz – Speranţa Halmeu

Liga 4, Seria B (etapa 7)

Sâmbătă, 5 octombrie, 11:00/14:00

• Unirea Tăşnad – Viitorul Vetiş

Duminică, 6 octombrie, 12:00/14:00

• Voinţa Doba – Someşul Oar

• Cetate Ardud – Voinţa Babţa

• Luceafărul Decebal – Unirea Păuleşti

• Crasna Moftinu Mic – Ştiinţa Beltiug

• Recolta Dorolţ stă

Liga 4, Seria C (etapa 8)

Duminică, 6 octombrie, 12:00 / 14:00

• AS Căpleni – Schwaben Kalmandi Cămin

• Schamagosch Ciumeşti – CSM Satu Mare

• Unirea Pişcolt – Viitorul Lucăceni

• Frohlich Foieni – CSM Victoria Carei (foto)

• Victoria Tiream – Fortuna Căpleni

• Recolta Sanislău – AS Ghenci

• Real Andrid – Stăruinţa Berveni

Liga 5, Seria A (etapa 6)

Duminică, 6 octombrie, ora 13:30

• Gloria Moftinu Mare – Kneho Urziceni

Duminică, 6 octombrie, ora 14:00

• Olimpia Căuaş – Vulturii Santău

Duminică, 6 octombrie, ora 16:30

• Platanul Marna – Olimpia Domăneşti

• Dacia Supur – Termala Dindeşti, teren Dindești

Liga 4, Seria B (etapa 6)

Sâmbătă, 5 octombrie, 15:00

• CS Diferit – Unirea Bercu, se joacă la Agriş

Duminică, 6 octombrie, ora 14:00

• Recolta Dorolț II (Dara) – Ugocea Porumbeşti

• Viitorul Viile SM – Prietenia Crucişor

Duminică, 6 octombrie, ora 16:30

• Codreana Homoroade – Egri Sasok Agriş

Echipe chemate la Comisia de disciplină

Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare ne-a comunicat joi hotărârile luate de Comisia de discplină în ședința din 1 octombrie.

• Lucăceni – Foieni. Eliminare Binder Bertold (Foieni). Suspendare o etapă + amendă 45 de lei.

• Turţ – Negreşti. Eliminare Seleveski Petrişor (Negreşti). Suspendare o etapă + amendă 20 de lei.

• Micula – Oraşu Nou. Eliminare Sabău Cătălin (Micula). Suspendare o etapă + amendă 20 de lei.

• Botiz – Dumbrava. Eliminare Sava Darian (Botiz). Suspendare o etapă + amendă 20 de lei.

• Doba – Ardud. Suspendarea jucătorului Chiș Cristian două etape + amendă 75 de lei. (injurii şi ameninţări la adresa arbitrului)

• Pentru incidentele petrecute la Vetiş – Păuleşti sunt invitaţi la audieri delegaţii echipelor, oficialii, arbitrii + observator, la şedinţa din data de 8 octombrie, ora 15:30.

• Petru incidentele de la Turţ – Negreşti sunt invitaţi la audieri delegaţii echipelor, oficialii, arbitrii + observator, la şedinţa din data de 8 octombrie, ora 16:00.

• Santău – Supur. Neprezentare Dacia Supur. Omologare 3-0 în favoarea echipei din Santău. Echipa oaspete primeşte amendă 400 de lei.