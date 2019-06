Scurt interviu cu ”fetele de 10” din Satu Mare, de la Evaluarea Naţională

Blanca Stăncioiu, Oana Haiduc, Alexandra Moroz, Roberta Nistea au obţinut nota maximă

Rezultatele la Evaluarea Naţională 2019 sunt cele mai slabe din ultimii cinci ani. La nivel naţional, 175.463 de elevi au fost înscrişi în acest an şcolar în clasa a VIII-a.

Totuşi, doar 154.956 s-au înscris la Evaluarea Naţională, dintre care 106.838 au obţinut medii peste 5.

6 din 10 copii care au intrat în anul şcolar au promovat examenul, iar dintre cei care s-au şi prezentat la el procentul de promovare este de 73%. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a făcut declaraţii în acest sens.

„Părerea mea, şi am exprimat-o public de mai multe ori, este că sunt foarte mulţi copii plecaţi (în străinatate – n.red) cu părinţii lor. Pentru că, dacă este să comparăm numărul de elevi înscrişi în sistem în prezent faţă de acum 15 ani, constatăm că este o diferenţă de un million şi jumătate de elevi. Nu sunt scoşi din înmatriculările din sistem. De ce? Pentru că finanţarea este per capita. Şi atunci sunt foarte mulţi elevi care, teoretic, aparţin învăţământului obligatoriu, dar, fiind plecaţi cu părinţii, nu îi mai regăsim la examene, când constatăm acest lucru”, a explicat ministrul.

Promovabilitatea la Satu Mare, sub media naţională

În judeţul Satu Mare, rata de promovabilitate a fost de 71,89%, deci sub media naţională. Din totalul de 2.641 candidaţi înscrişi, au fost prezenţi 2.241, din care 1.611 sunt cu medii peste 5.

S-au obţinut 27 note de 10 la proba de Limba şi literatura română, 4 note de 10 la Limba şi literatura maghiară şi 16 note de 10 la Matematică, iar 4 eleve au obţinut 10 pe linie.

Oana Haiduc, Alexandra Moroz, Roberta Nistea şi Blanca Stăncioiu sunt oficial în vacanţă

Cele patru eleve sătmărene care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională sunt oficial libere să se bucure de vacanţa de vară. Este vorba despre Oana Haiduc, Alexandra Moroz, Roberta Nistea şi Blanca Stăncioiu. Trei dintre ele au studiat la Şcoala Gimnazială “Bălcescu – Petőfi” şi au fost chiar colege de clasă – a VIII-a B, diriginte prof. Florian Vandici, iar a patra a fost elevă la “Grigore Moisil”.

Într-un scurt interviu, elevele ne-au povestit despre bucuria pe care au simţit-o când au aflat că au luat 10, despre munca depusă în acest an, dar şi despre speranţele referitoare la anii de liceu.

Ce aţi simţit în momentul în care ai aflat că ai obţinut 10 la Evaluarea Naţioanlă?

Alexandra Moroz: Am fost foarte fericită. Mi-a fost frică în ziua dinainte, mi-am imaginat tot felul de scenarii. Am crezut că cineva o să spună că am făcut un semn pe lucrare şi o să primesc nota 1, dar în cele din urmă a fost bine.

Blanca Stăncioiu: Eram în curtea şcolii şi toţi părinţii erau agitaţi, încă nu se afişaseră rezultatele. Am intrat pe site-ul Ministerului Educaţiei şi când am văzut că sunt pe prima pagină am ţipat de bucurie.

Oana Haiduc: Am fost foarte bucuroasă, nu mi-a venit să cred că sunt pe primul loc. Mă aşteptam să iau note mari. A fost visul meu să iau 10.

Roberta Nistea: M-am bucurat foarte mult, nu mă aşteptam să fie chiar 10 perfect.

Cum arată o zi de studiu din viaţa unei eleve de nota 10? Cum v-aţi structurat timpul?

Alexandra Moroz: După ce veneam de la şcoală aveam o oră de odihnă, apoi rezolvam teste la Matematică şi la Limba Română. Spre seară mai ieşeam afară să mă mai recreez, iar seara repetam la Română reperele teoretice.

Blanca Stăncioiu: Mă recream după şcoală şi apoi începeam să învăţ, prima dată la Matematică şi Română, apoi la celelalte materii.

Oana Haiduc: Am învăţat mult, m-am pregătit din timp. Nu am avut un program special pentru studiu, ci învăţam când ştiam că trebuie.

Roberta Nistea: Am muncit în fiecare zi la Română şi Matematică, repetam speciile literare, rezolvam probleme. Am reuşit să mă pregătesc şi la celelalte materii.

Pe durata celor 3 luni de vacanţă elevele şi-au propus să facă tot ce nu au avut timp în timpul anului şcolar. Încearcă să se relaxeze mai ales prin ieşiri cu prietenii şi sport.

Cele patru fete vor fi colege la liceu. Astfel, Alexandra, Blanca şi Roberta vor urma Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, profil Matematică – Informatică intensiv Informatică. Şi Oana optează tot pentru “Mihai Eminescu”, dar la specializarea Matematică – Informatică bilingv Engleză.

Elevii de clasa a VIII-a vor completa fişele de înscriere la liceu în perioada 3-7 iulie. După completare, elevii şi părinţii au posibilitatea să verifice fişele de înscriere la liceu şi corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată între 4 şi 8 iulie.

Repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a va avea loc în 12 iulie.

Fetele de 10 au apărut şi la Ştirile Informaţia TV din 26 iunie. Ele pot fi revăzute AICI.