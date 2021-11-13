Scenariul funcţionării şcolilor şi grădiniţelor din Satu Mare, din 15 noiembrie

Scris de I. Z., 13 noiembrie 2021 Înapoi la index

Iată care este scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile de învăţământ din judeţul Satu Mare şi structurile arondate începând cu 15 noiembrie 2021.

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  nr. 5338/1082/01.10.2021 cu modificările şi completările ulterioare, a procentului personalului vaccinat, avizăm aplicarea scenariilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor  hotărâte în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ, începând cu 15 noiembrie 2021, conform tabelului următor:

NR.
CRT.		 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ DENUMIREA UNITĂŢII CU PERSONALITATE JURIDICĂ PROCENT PERSONAL VACCINAT SCENARIUL PROPUS DENUMIRE STRUCTURĂ ŞCOLARĂ SCENARIUL PROPUS PROCENT PERSONAL VACCINAT
1 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “DRAGA MEA” SATU MARE 60% Format fizic      
2 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATA” SATU MARE 77.50% Format fizic      
3 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “GULIVER” SATU MARE 68% Format fizic      
4 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “VOINICELUL” SATU MARE 62,5% Format fizic GPP  NR.15 Satu Mare Corp B GPP  NR.17 Satu Mare Corp C   Format fizic   On line 60%   27,27%
5 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “14 MAI” SATU MARE 62,06 Format fizic      
6 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 SATU MARE 78.78 Format fizic      
7 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 SATU MARE 62,16% Format fizic      
8 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 SATU MARE 68,57% Format fizic      
9 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 SATU MARE 80% Format fizic      
10 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 SATU MARE 65% Format fizic      
11 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 SATU MARE 75% Format fizic      
12 SATU MARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33 SATU MARE 71% Format fizic      
13 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE MOISIL” SATU MARE 73,21% Format fizic      
14 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE 64,81% Format fizic      
15 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “BALCESCU-PETOFI” SATU MARE 67% Format fizic      
16 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA ELIADE” SATU MARE 60,81% Format fizic      
17 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “OCTAVIAN GOGA” SATU MARE 72,30 Format fizic      
18 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGA” SATU MARE 70% Format fizic      
19 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” SATU MARE 65.30% Format fizic      
20 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCIAN BLAGA” SATU MARE 71,42% Format fizic      
21 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “RAKOCZI FERENC” SATU MARE 66,6% Format fizic      
22 SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DR.VASILE LUCACIU” SATU MARE 77,55% Format fizic      
23 SATU MARE CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SATU MARE 67,25% Format fizic      
24 SATU MARE COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” SATU MARE 86,76% Format fizic      
25 SATU MARE COLEGIUL NAŢIONAL “IOAN SLAVICI” SATU MARE 74% Format fizic      
26 SATU MARE COLEGIUL NAŢIONAL “DOAMNA STANCA” SATU MARE 80,77% Format fizic      
27 SATU MARE COLEGIUL NAŢIONAL “KOLCSEY FERENC” SATU MARE 88,04% Format fizic      
28 SATU MARE LICEUL TEORETIC GERMAN “JOHANN ETTINGER” SATU MARE 71,42% Format fizic      
29 SATU MARE LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE 75% Format fizic      
30 SATU MARE LICEUL DE ARTE “AUREL POPP” SATU MARE 65,87% Format fizic      
31 SATU MARE LICEUL REFORMAT SATU MARE 67,14% Format fizic      
32 SATU MARE LICEUL TEOLOGIC ORTODOX “NICOLAE STEINHARDT” SATU MARE 67,35% Format fizic      
33 SATU MARE LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “HAM JANOS” SATU MARE 79% Format fizic      
34 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” SATU MARE 75,61% Format fizic      
35 SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “GEORGE EMIL PALADE” SATU MARE 72,50% Format fizic      
36   SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “UNIO-TRAIAN VUIA” SATU MARE 76% Format fizic      
37   SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “ION I. C. BRATIANU” SATU MARE 87% Format fizic      
38 SATU MARE COLEGIUL ECONOMIC “GHEORGHE DRAGOŞ” SATU MARE 65,62% Format fizic      
39   SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC “ELISA ZAMFIRESCU” SATU MARE 88,52% Fizic –clasele IX-XIII zi şi special On line- clasele de seral, FR şi postliceal      
40   SATU MARE SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SATU MARE 86% Format fizic      
41 CAREI GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CAREI 67,64% Format fizic      
42 CAREI GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 CAREI 65.00% Format fizic      
43 CAREI ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” CAREI 77% Format fizic      
44 CAREI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI 75% Format fizic      
45 CAREI LICEUL TEORETIC CAREI 67% Format fizic      
46 CAREI LICEUL ROMANO-CATOLIC “JOSEPHUS CALASANTIUS” CAREI 90% Format fizic      
47 CAREI LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION BARNUŢIU” CAREI 78% Format fizic      
48 CAREI LICEUL TEHNOLOGIC “IULIU MANIU” CAREI 74% Format fizic      
49 NEGREŞTI OAŞ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 NEGREŞTI OAŞ 65.38% Format fizic      
50 NEGREŞTI OAŞ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 NEGREŞTI OAŞ 67,8% Format fizic      
51   NEGREŞTI OAŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NEGREŞTI OAŞ 65,21% Format fizic      
52 NEGREŞTI OAŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 NEGREŞTI OAŞ 75.00% Format fizic      
53 NEGREŞTI OAŞ LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ 50% Online      
54 NEGREŞTI OAŞ LICEUL TEHNOLOGIC “IONIŢA G. ANDRON” NEGREŞTI OAŞ 68,52% Format fizic      
55 TĂŞNAD GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TĂŞNAD 96,43% Format fizic      
56 TĂŞNAD ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂŞNAD 82% Format fizic      
57 TĂŞNAD LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD 78 % Format fizic      
58 ARDUD GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ARDUD 67,74% Format fizic      
59   ARDUD LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD 53,45 Online Şcoala Gimnazială Mădăras G P N Baba Novac G P N Gerăuşa On line Format fizic  Format fizic 38,46% 100% 100%
60 LIVADA ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETOFI SANDOR” LIVADA 74% Format fizic      
61 LIVADA LICEUL TEHNOLOGIC “GEORGE BARIŢIU” LIVADA 90% Format fizic      
62 ACÂS ŞCOALA GIMNAZIALĂ ACÂS 60.97 Format fizic      
63 AGRIŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CSURY BALINT” AGRIŞ 53,8% Online      
64 ANDRID ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANDRID 66,66% Format fizic      
65 APA ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” APA 89% Format fizic      
66 BĂTARCI ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂTARCI 55,56% Online GPN Batarci Şcoala Primară Tămăşeni   Format fizic Format fizic 75% 100%
67 BELTIUG ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VIOREL SĂLĂGEAN” BELTIUG 60,87% Format fizic      
68 BERVENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERVENI 60,71 Format fizic      
69 BERVENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” LUCĂCENI 72.22% Format fizic      
70 BIXAD ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL HAIDUC” TRIP 70% Format fizic      
71   BÂRSĂU ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSĂU DE SUS 78,26% Format fizic      
72 BOGDAND ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETRI MOR” BOGDAND 66,66% Format fizic      
73 BOTIZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOTIZ 73,91% Format fizic      
74 CĂLINEŞTI-OAŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLINEŞTI-OAŞ 75.00% Format fizic      
75   CĂMĂRZANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂMĂRZANA 66,66% Format fizic      
76 CĂMIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DR JOSEPH SZOLOMAYER “ CĂMIN 66,67% Format fizic      
77 CĂPLENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ “FENYI ISTVAN” CĂPLENI 74% Format fizic      
78 CĂUAŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂUAŞ 63% Format fizic      
79 CEHAL ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEHAL 64% Format fizic      
80 CERTEZE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CERTEZE 72,72 % Format fizic      
81 CRAIDOROLŢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU COROIANU” CRAIDOROLŢ             70 % Format fizic ŞCOALA PRIMARĂ  ERIU SÎNCRAI ŞCOALA PRIMARĂ SATU MIC Online   Online 25%   0%
82 CRUCIŞOR ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA CODRULUI 65,38% Format fizic      
83 CULCIU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULCIU MARE 35,48% Online      
84 CULCIU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “BEM JOZSEF” CĂRĂŞEU 72, 22% Format fizic      
85 CIUMEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUMEŞTI 64,70% Format fizic      
86 DOBA ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBA 67.64 Format fizic      
87 DOROLŢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROLŢ 79,59% Format fizic      
88 FOIENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ FOIENI 68% Format fizic      
89 GHERŢA MICĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHERŢA MICĂ 42,85% Online      
90 HALMEU ŞCOALA GIMNAZIALĂ HALMEU 67% Format fizic      
91 HODOD ŞCOALA GIMNAZIALĂ “WESSELENYI” HODOD 83 % Format fizic      
92 HOMOROADE ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOMORODUL DE MIJLOC 60% Format fizic      
93 LAZURI ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETOFI SANDOR” LAZURI 62,71% Format fizic      
94 MEDIEŞU AURIT ŞCOALA PROFESIONALĂ “GEORGE COŞBUC” MEDIEŞU AURIT 62,50% Format fizic      
95 MICULA ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GELLERT SANDOR” MICULA 77,55% Format fizic      
96 MOFTINU MIC ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” MOFTINU MIC 63,26 Format fizic      
97 ODOREU GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL “FLOARE DE LOTUS” ODOREU 66,66 Format fizic      
98 ODOREU ŞCOALA GIMNAZIALĂ ODOREU 70,37% Format fizic      
99 ORAŞU NOU ŞCOALA GIMNAZIALĂ ORAŞU NOU 73,33% Format fizic      
100 RACŞA ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACŞA 66,66% Format fizic      
101 PĂULEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULEŞTI 63,15 % Format fizic Şcoala Primară Amaţi Şcoala Gimnazială  Hrip Şcoala Gimnazială “Soltesz Janos” Ambud   G P N Petin Format fizic   Online   Format fizic   Format fizic 60%   55%   60%   60%  
102 PETREŞTI ŞCOALA PRIMARĂ “DR STEFAN VONHAZ” PETREŞTI 72% Format fizic      
103 PIR ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIR 73,07% Format fizic      
104 PIŞCOLT ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIŞCOLT 60% Format fizic      
105 POMI ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE MARINA” POMI 76% Format fizic      
106 PORUMBEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBEŞTI 72,72% Format fizic      
107 SANISLAU ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE BULGĂR” SANISLAU 69% Format fizic      
108 SANTĂU ŞCOALA GIMNAZIALĂ SANTĂU 67,74% Format fizic      
109 SĂCĂŞENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂŞENI 80 % Format fizic      
110 SĂUCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂUCA 66,66 % Format fizic      
111 SOCOND ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOCOND 36,58% Online      
112 SUPUR LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU CUPCEA “SUPURUL DE JOS 62% Format fizic      
113 SUPUR ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GYORFI ENDRE” DOBRA 25% Online      
114 TARNA MARE LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE 67,39% Format fizic      
115 TEREBEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEŞTI 62,50% Format fizic      
116 TIREAM ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIREAM 79,31% Format fizic      
117 TÎRSOLŢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRSOLŢ 78% Format fizic      
118 TURŢ LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY” TURŢ 63,64 Format fizic      
119 TURULUNG ŞCOALA GIMNAZIALĂ TURULUNG 68,57% Format fizic      
120 TURULUNG ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGUŞENI 70% Format fizic      
121 URZICENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TEMPFLI JOZSEF” URZICENI 60% Format fizic      
122 VALEA VINULUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VINULUI 81% Format fizic      
123 VAMA ŞCOALA GIMNAZIALĂ VAMA 62,86% Format fizic      
124 VETIŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ VETIŞ 72,22% Format fizic      
125 VETIŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ OAR 66,66 % Format fizic      
126 VIILE SATU MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIILE SATU MARE 80,43 % Format fizic      
127 SATU MARE LICEUL TEORETIC “GEORGE POP DE BĂSEŞTI” SATU MARE 78% Format fizic      
128 SATU MARE ŞCOALA POSTLICEALĂ “VASILE GOLDIŞ” SATU MARE 94,75% Format fizic      
129 SATU MARE ŞCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ” SATU MARE 66,66% Format fizic      
130 HALMEU GRĂDINIŢA ADVENTISTĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBINUŢA” HALMEU 60 % Format fizic      
131 SATU MARE GRĂDINIŢA “MAGIC KIDS” SATU MARE 83,33% Format fizic      
132 SATU MARE PALATUL COPIILOR SATU MARE 70,58% Format fizic      
133 CAREI CLUBUL COPIILOR CAREI 63% Format fizic      
134 SATU MARE CENTRU JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢA EDUCAŢIONALĂ SATU MARE 68.00% Format fizic      
135 SATU MARE CASA CORPULUI DIDACTIC “DARIU POP” SATU MARE 100% Format fizic      
136 SATU MARE CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ SATU MARE
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