Scenariul funcţionării şcolilor şi grădiniţelor din Satu Mare, din 15 noiembrie
Iată care este scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile de învăţământ din judeţul Satu Mare şi structurile arondate începând cu 15 noiembrie 2021.
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 nr. 5338/1082/01.10.2021 cu modificările şi completările ulterioare, a procentului personalului vaccinat, avizăm aplicarea scenariilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor hotărâte în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ, începând cu 15 noiembrie 2021, conform tabelului următor:
|NR.
CRT.
|UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
|DENUMIREA UNITĂŢII CU PERSONALITATE JURIDICĂ
|PROCENT PERSONAL VACCINAT
|SCENARIUL PROPUS
|DENUMIRE STRUCTURĂ ŞCOLARĂ
|SCENARIUL PROPUS
|PROCENT PERSONAL VACCINAT
|1
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “DRAGA MEA” SATU MARE
|60%
|Format fizic
|2
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATA” SATU MARE
|77.50%
|Format fizic
|3
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “GULIVER” SATU MARE
|68%
|Format fizic
|4
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “VOINICELUL” SATU MARE
|62,5%
|Format fizic
|GPP NR.15 Satu Mare Corp B GPP NR.17 Satu Mare Corp C
|Format fizic On line
|60% 27,27%
|5
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “14 MAI” SATU MARE
|62,06
|Format fizic
|6
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 SATU MARE
|78.78
|Format fizic
|7
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 SATU MARE
|62,16%
|Format fizic
|8
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 SATU MARE
|68,57%
|Format fizic
|9
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 SATU MARE
|80%
|Format fizic
|10
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 SATU MARE
|65%
|Format fizic
|11
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 SATU MARE
|75%
|Format fizic
|12
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33 SATU MARE
|71%
|Format fizic
|13
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE MOISIL” SATU MARE
|73,21%
|Format fizic
|14
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE
|64,81%
|Format fizic
|15
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “BALCESCU-PETOFI” SATU MARE
|67%
|Format fizic
|16
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA ELIADE” SATU MARE
|60,81%
|Format fizic
|17
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “OCTAVIAN GOGA” SATU MARE
|72,30
|Format fizic
|18
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGA” SATU MARE
|70%
|Format fizic
|19
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” SATU MARE
|65.30%
|Format fizic
|20
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCIAN BLAGA” SATU MARE
|71,42%
|Format fizic
|21
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “RAKOCZI FERENC” SATU MARE
|66,6%
|Format fizic
|22
|SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DR.VASILE LUCACIU” SATU MARE
|77,55%
|Format fizic
|23
|SATU MARE
|CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SATU MARE
|67,25%
|Format fizic
|24
|SATU MARE
|COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” SATU MARE
|86,76%
|Format fizic
|25
|SATU MARE
|COLEGIUL NAŢIONAL “IOAN SLAVICI” SATU MARE
|74%
|Format fizic
|26
|SATU MARE
|COLEGIUL NAŢIONAL “DOAMNA STANCA” SATU MARE
|80,77%
|Format fizic
|27
|SATU MARE
|COLEGIUL NAŢIONAL “KOLCSEY FERENC” SATU MARE
|88,04%
|Format fizic
|28
|SATU MARE
|LICEUL TEORETIC GERMAN “JOHANN ETTINGER” SATU MARE
|71,42%
|Format fizic
|29
|SATU MARE
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE
|75%
|Format fizic
|30
|SATU MARE
|LICEUL DE ARTE “AUREL POPP” SATU MARE
|65,87%
|Format fizic
|31
|SATU MARE
|LICEUL REFORMAT SATU MARE
|67,14%
|Format fizic
|32
|SATU MARE
|LICEUL TEOLOGIC ORTODOX “NICOLAE STEINHARDT” SATU MARE
|67,35%
|Format fizic
|33
|SATU MARE
|LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “HAM JANOS” SATU MARE
|79%
|Format fizic
|34
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” SATU MARE
|75,61%
|Format fizic
|35
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “GEORGE EMIL PALADE” SATU MARE
|72,50%
|Format fizic
|36
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “UNIO-TRAIAN VUIA” SATU MARE
|76%
|Format fizic
|37
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “ION I. C. BRATIANU” SATU MARE
|87%
|Format fizic
|38
|SATU MARE
|COLEGIUL ECONOMIC “GHEORGHE DRAGOŞ” SATU MARE
|65,62%
|Format fizic
|39
|SATU MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC “ELISA ZAMFIRESCU” SATU MARE
|88,52%
|Fizic –clasele IX-XIII zi şi special On line- clasele de seral, FR şi postliceal
|40
|SATU MARE
|SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SATU MARE
|86%
|Format fizic
|41
|CAREI
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CAREI
|67,64%
|Format fizic
|42
|CAREI
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 CAREI
|65.00%
|Format fizic
|43
|CAREI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” CAREI
|77%
|Format fizic
|44
|CAREI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI
|75%
|Format fizic
|45
|CAREI
|LICEUL TEORETIC CAREI
|67%
|Format fizic
|46
|CAREI
|LICEUL ROMANO-CATOLIC “JOSEPHUS CALASANTIUS” CAREI
|90%
|Format fizic
|47
|CAREI
|LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION BARNUŢIU” CAREI
|78%
|Format fizic
|48
|CAREI
|LICEUL TEHNOLOGIC “IULIU MANIU” CAREI
|74%
|Format fizic
|49
|NEGREŞTI OAŞ
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 NEGREŞTI OAŞ
|65.38%
|Format fizic
|50
|NEGREŞTI OAŞ
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 NEGREŞTI OAŞ
|67,8%
|Format fizic
|51
|NEGREŞTI OAŞ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NEGREŞTI OAŞ
|65,21%
|Format fizic
|52
|NEGREŞTI OAŞ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 NEGREŞTI OAŞ
|75.00%
|Format fizic
|53
|NEGREŞTI OAŞ
|LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ
|50%
|Online
|54
|NEGREŞTI OAŞ
|LICEUL TEHNOLOGIC “IONIŢA G. ANDRON” NEGREŞTI OAŞ
|68,52%
|Format fizic
|55
|TĂŞNAD
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TĂŞNAD
|96,43%
|Format fizic
|56
|TĂŞNAD
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂŞNAD
|82%
|Format fizic
|57
|TĂŞNAD
|LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD
|78 %
|Format fizic
|58
|ARDUD
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ARDUD
|67,74%
|Format fizic
|59
|ARDUD
|LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD
|53,45
|Online
|Şcoala Gimnazială Mădăras G P N Baba Novac G P N Gerăuşa
|On line Format fizic Format fizic
|38,46% 100% 100%
|60
|LIVADA
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETOFI SANDOR” LIVADA
|74%
|Format fizic
|61
|LIVADA
|LICEUL TEHNOLOGIC “GEORGE BARIŢIU” LIVADA
|90%
|Format fizic
|62
|ACÂS
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ ACÂS
|60.97
|Format fizic
|63
|AGRIŞ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CSURY BALINT” AGRIŞ
|53,8%
|Online
|64
|ANDRID
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANDRID
|66,66%
|Format fizic
|65
|APA
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” APA
|89%
|Format fizic
|66
|BĂTARCI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂTARCI
|55,56%
|Online
|GPN Batarci Şcoala Primară Tămăşeni
|Format fizic Format fizic
|75% 100%
|67
|BELTIUG
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VIOREL SĂLĂGEAN” BELTIUG
|60,87%
|Format fizic
|68
|BERVENI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERVENI
|60,71
|Format fizic
|69
|BERVENI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE LUCACIU” LUCĂCENI
|72.22%
|Format fizic
|70
|BIXAD
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL HAIDUC” TRIP
|70%
|Format fizic
|71
|BÂRSĂU
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSĂU DE SUS
|78,26%
|Format fizic
|72
|BOGDAND
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETRI MOR” BOGDAND
|66,66%
|Format fizic
|73
|BOTIZ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOTIZ
|73,91%
|Format fizic
|74
|CĂLINEŞTI-OAŞ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLINEŞTI-OAŞ
|75.00%
|Format fizic
|75
|CĂMĂRZANA
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂMĂRZANA
|66,66%
|Format fizic
|76
|CĂMIN
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DR JOSEPH SZOLOMAYER “ CĂMIN
|66,67%
|Format fizic
|77
|CĂPLENI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “FENYI ISTVAN” CĂPLENI
|74%
|Format fizic
|78
|CĂUAŞ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂUAŞ
|63%
|Format fizic
|79
|CEHAL
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEHAL
|64%
|Format fizic
|80
|CERTEZE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CERTEZE
|72,72 %
|Format fizic
|81
|CRAIDOROLŢ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU COROIANU” CRAIDOROLŢ
|70 %
|Format fizic
|ŞCOALA PRIMARĂ ERIU SÎNCRAI ŞCOALA PRIMARĂ SATU MIC
|Online Online
|25% 0%
|82
|CRUCIŞOR
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA CODRULUI
|65,38%
|Format fizic
|83
|CULCIU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULCIU MARE
|35,48%
|Online
|84
|CULCIU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “BEM JOZSEF” CĂRĂŞEU
|72, 22%
|Format fizic
|85
|CIUMEŞTI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUMEŞTI
|64,70%
|Format fizic
|86
|DOBA
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBA
|67.64
|Format fizic
|87
|DOROLŢ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROLŢ
|79,59%
|Format fizic
|88
|FOIENI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ FOIENI
|68%
|Format fizic
|89
|GHERŢA MICĂ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHERŢA MICĂ
|42,85%
|Online
|90
|HALMEU
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ HALMEU
|67%
|Format fizic
|91
|HODOD
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “WESSELENYI” HODOD
|83 %
|Format fizic
|92
|HOMOROADE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOMORODUL DE MIJLOC
|60%
|Format fizic
|93
|LAZURI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETOFI SANDOR” LAZURI
|62,71%
|Format fizic
|94
|MEDIEŞU AURIT
|ŞCOALA PROFESIONALĂ “GEORGE COŞBUC” MEDIEŞU AURIT
|62,50%
|Format fizic
|95
|MICULA
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GELLERT SANDOR” MICULA
|77,55%
|Format fizic
|96
|MOFTINU MIC
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” MOFTINU MIC
|63,26
|Format fizic
|97
|ODOREU
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL “FLOARE DE LOTUS” ODOREU
|66,66
|Format fizic
|98
|ODOREU
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ ODOREU
|70,37%
|Format fizic
|99
|ORAŞU NOU
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ ORAŞU NOU
|73,33%
|Format fizic
|100
|RACŞA
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACŞA
|66,66%
|Format fizic
|101
|PĂULEŞTI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULEŞTI
|63,15 %
|Format fizic
|Şcoala Primară Amaţi Şcoala Gimnazială Hrip Şcoala Gimnazială “Soltesz Janos” Ambud G P N Petin
|Format fizic Online Format fizic Format fizic
|60% 55% 60% 60%
|102
|PETREŞTI
|ŞCOALA PRIMARĂ “DR STEFAN VONHAZ” PETREŞTI
|72%
|Format fizic
|103
|PIR
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIR
|73,07%
|Format fizic
|104
|PIŞCOLT
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIŞCOLT
|60%
|Format fizic
|105
|POMI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE MARINA” POMI
|76%
|Format fizic
|106
|PORUMBEŞTI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBEŞTI
|72,72%
|Format fizic
|107
|SANISLAU
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE BULGĂR” SANISLAU
|69%
|Format fizic
|108
|SANTĂU
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SANTĂU
|67,74%
|Format fizic
|109
|SĂCĂŞENI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂŞENI
|80 %
|Format fizic
|110
|SĂUCA
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂUCA
|66,66 %
|Format fizic
|111
|SOCOND
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOCOND
|36,58%
|Online
|112
|SUPUR
|LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU CUPCEA “SUPURUL DE JOS
|62%
|Format fizic
|113
|SUPUR
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GYORFI ENDRE” DOBRA
|25%
|Online
|114
|TARNA MARE
|LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE
|67,39%
|Format fizic
|115
|TEREBEŞTI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEŞTI
|62,50%
|Format fizic
|116
|TIREAM
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIREAM
|79,31%
|Format fizic
|117
|TÎRSOLŢ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRSOLŢ
|78%
|Format fizic
|118
|TURŢ
|LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY” TURŢ
|63,64
|Format fizic
|119
|TURULUNG
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TURULUNG
|68,57%
|Format fizic
|120
|TURULUNG
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGUŞENI
|70%
|Format fizic
|121
|URZICENI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TEMPFLI JOZSEF” URZICENI
|60%
|Format fizic
|122
|VALEA VINULUI
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VINULUI
|81%
|Format fizic
|123
|VAMA
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ VAMA
|62,86%
|Format fizic
|124
|VETIŞ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ VETIŞ
|72,22%
|Format fizic
|125
|VETIŞ
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ OAR
|66,66 %
|Format fizic
|126
|VIILE SATU MARE
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIILE SATU MARE
|80,43 %
|Format fizic
|127
|SATU MARE
|LICEUL TEORETIC “GEORGE POP DE BĂSEŞTI” SATU MARE
|78%
|Format fizic
|128
|SATU MARE
|ŞCOALA POSTLICEALĂ “VASILE GOLDIŞ” SATU MARE
|94,75%
|Format fizic
|129
|SATU MARE
|ŞCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ” SATU MARE
|66,66%
|Format fizic
|130
|HALMEU
|GRĂDINIŢA ADVENTISTĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBINUŢA” HALMEU
|60 %
|Format fizic
|131
|SATU MARE
|GRĂDINIŢA “MAGIC KIDS” SATU MARE
|83,33%
|Format fizic
|132
|SATU MARE
|PALATUL COPIILOR SATU MARE
|70,58%
|Format fizic
|133
|CAREI
|CLUBUL COPIILOR CAREI
|63%
|Format fizic
|134
|SATU MARE
|CENTRU JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢA EDUCAŢIONALĂ SATU MARE
|68.00%
|Format fizic
|135
|SATU MARE
|CASA CORPULUI DIDACTIC “DARIU POP” SATU MARE
|100%
|Format fizic
|136
|SATU MARE
|CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ SATU MARE
Telefoane utile
- Apel unic de urgenţă112
- Ambulanţa0261-741111
- Pompieri0261-711212
- Agenţia CFR0261-711002
- Distrigaz0261-710928
- Informaţii CFR0261-768704
- Deranjamente Electrica0261-929
- Poliţia0261-807777
- Informaţia Zilei0261-767300
- Apaserv (apel gratuit, non stop)0800-827-776
- Urgenţe E.ON Gaz (tel verde)0800-800-928
- Jandarmeria0261-769-760
- Poliţia Locală0261-727020
- CMJ0261-717123, 716513
- Intervenţii microcentrale0742.708.708
- Depanare ACR0744792297
- Depanare auto NON-STOP0733-507026, 0744-507026
- Spitalul Judeţean I0261-727050
- Spitalul Judeţean II0261-715696
- Stomatologie, Urgente0771.049.416
- Refugiu de noapte0261-750135
- Agenţia TAROM0261-712795
- Autogara0261-768439
- R.A. Transurban0261-721971
- Prefectura0261-716309
- Primăria Satu Mare0261-807569, 807553
- SC RDS SA0361-400.401
- Pompe funebre0261-716590
- Agenţie de turism0261-737915
- Protecţia Consumatorilor (tel verde)0800-080-999
- Locaterm (non-stop)0261-733693
- Birou teritorial anticorupţie0261.759.780
- Anticorupţie MAI0261-710.690
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