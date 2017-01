Scandal în foileton

Întrebarea este dacă Sebastian Ghiță răspunde SRI-ului cu aceeași monedă, după același rețetar care a fost folosit împotriva lui. După o lungă perioadă de timp în care a fost un fel de om de casă al celui mai important serviciu secret al României, din motive necunoscute Ghiță a căzut în dizgrație. După cât a câștigat în urma afacerilor făcute chiar cu SRI, nici nu mai avea nevoie de relațiile cu ei. Un om care dă cu împrumut 90 de milioane de euro nu are nevoie de nimeni.

Milionar în euro la 30 de ani, intim al șefului operativ al SRI, prieten cu cel mai vajnic procuror șef din România, singurul lucru care nu-i lipsea lui Sebastian Ghiță era politica. :i patronatul unui trust de presă. De la care, zice el, ar fi pornit toate necazurile. Sunt lucruri atât de încurcate încât vor trece ani până să fie descălcite.

Deocamdată interesează în ce măsură acest scandal din jurul conducerii SRI și DNA va influența situația generală a României. Presa internațională deja scrie că lupta anti-corupție din România a fost o perdea de fum în spatele căreia s-au făcut operații politice și financiare. După pornirea atât de promițătoare, totul se poate prăbuși. Sau poate reveni în vechea albie.

În această spumoasă poveste spusă pe episoade, personajul principal tinde să fie generalul Florian Coldea. Ca un veritabil autor de romane polițiste, S. Ghiță își face o schemă. Își propune să-și prezinte personajul în ambianța familiei, îl trimite într-o excursie într-un spațiu exotic.

Doar el și eroul său, doi bărbați tineri, unul milionar, altul șeful unui serviciu secret. Fără soții, ce vor fi făcut ei acolo 10 zile? :i așa, ca din întâmplare, romancierul găsește și niște chitanțe, sugerând că el a fost cel care a plătit.

Cu totul întâmplător, instituția pe care o conduce personajul este numită una de forță, fiind vârful de lance, brațul înarmat al luptei anti-corupție. Aici s-ar putea inversa planurile. În sensul ca naratorul să fie cel care a fost deconspirat, ca personaj negativ, corupt.

Prin urmare, poate că primul care a făcut dezvăluiri nu a fost Ghiță, ci Coldea. Deci, el a furnizat date despre afacerile lui Ghiță. Prin urmare, el este personajul pozitiv. Cu siguranță știe atât de multe lucruri despre Sebastian Ghiță încât ar putea, la rândul lui, susține un serial întreg.

Pentru ca romanul să fie roman, este nevoie de mai multe personaje. Deocamdată sunt prea puține. Mai apare câte o figură pe ici, pe colo. În cazul unei anchete, aceștia vor deveni martori.

Nu știm, însă, dacă românii sunt interesați de poveste sau încadrează dezvăluirile lui Sebastian Ghiță într-un context mai larg, al unor fapte de corupție. Comentatorii sunt rezervați. Nu au suficiente date pentru a înțelege cu exactitate natura relațiilor dintre Ghiță și generalul Coldea. Politicienii, șefii partidelor, stau în expectativă. Președintele, primul ministru, președinții Senatului și Camerei Deputaților, directorul SRI, procurorul general, nu au nicio reacție. Dar toată lumea fierbe.

Lumea vrea să afle adevărul. Care adevăr? Sebastian Ghiță este inculpat, s-a emis un mandat de arestare împotriva lui, dar a dispărut. Se ascunde undeva, și de acolo trimite înregistrări pe care le consideră compromițătoare la adresa generalului Coldea. Acesta, la rândul său, nu are nicio reacție. Deci, ce se întâmplă? Opinia publică are sau nu are dreptul să știe, să fie informată asupra acestui caz?