Satu Mare: UDMR contraatacă PNL

Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Satu Mare, liberalii Ionuţ Rus şi Valer Cristian Beşeni n-au demisionat din funcţie, ci au fost demişi prin votul a 23 de consilieri judeţeni, spune preşedintele instituţiei Csaba Pataki.

În ceea ce-i priveşte pe cei doi viceprimari liberali Adelin Ghiarfaş şi Gheorghe Stan aceştia n-au demisionat nici până în ziua de astăzi, susţine primarul municipiului Satu Mare Gabor Kereskenyi. Reacţia vine după ce preşedintele PNL Satu Mare, deputatul Adrian Cozma a declarat că PNL a decis să iasă de la guvernarea judeţeană şi locală şi că vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Satu Mare şi viceprimarii liberali au demisionat din funcţie.

Într-o discuţie informală cu jurnaliştii, preşedintele UDMR Csaba Pataki a precizat că în urmă cu 5 luni de zile, liderul PNL Adrian Cozma le-a promis social democraţilor câte un post de vicepreşedinte de CJ şi de viceprimar de muncipiu. Supărările preşedintelui PNL au venit deoarece Pataki a cerut ca liberalul Ionuţ Rus să râmână pe funcţie, în timp ce Cozma vroia ca Beşeni, finul său, să rămână vicepreşedinte de Consiliu Judeţean.

Pataki: Cu Adrian Cozma nu am putut lucra, nu cu PNL

Joi, liderii UDMR Satu Mare, Csaba Pataki, Gabor Kereskeny, Lorand Turos, Lorand Magyar, Szabolcs Nagy, Alfater Tamas şi Kovacs Mate au susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia au precizat că în ultimii 6 ani, UDMR a avut un parteneriat corect şi loial cu PNL.

Vicepreşedinţii consiliului judeţean au fost demişi, n-au demisionat, spune preşedintele Papaki Csaba.

“Am convocat această conferinţă de presă din respect pentru opinia publică şi pentru a clarifica nişte aspecte care s-au întâmplat în viaţa politică sătmăreană în ultimele zile. În data de 15 august, luni, de Sfântă Mărie s-a format o nouă coaliţie la nivelul judeţului, în ceea ce priveşte Consiliul Judeţean. 23 de aleşi au decis ca pentru stabilitatea judeţului să formeze o nouă majoritate. În data de 16 dimineaţa s-au derulat formalităţile,” a spus Csaba Pataki.

La iniţiativa a 23 de consilieri judeţeni s-a convocat şedinţă de consiliu în acest sens. Potrivit legii, o treime din consilieri pot demara demiterea vicepreşedinţilor. “Ori aici nu erau 11, erau 23 de consilieri” a adăugat Pataki.

Tot în 16 august, preşedintele PNL Cozma a convocat conferinţă de presă. Liderul UDMR susţine că majoritatea liberalilor care au participat la conferinţa de presă n-au cunoscut tema.

“Noi ne-am dus administrativ mai departe, am demis cei doi vicepreşedinţi şi am votat alţi doi vicepreşedinţi conform protocolului de colaborare încheiat cu o zi înainte între cele trei formaţiuni,” a adăugat preşedintele Pataki.

De asemenea, preşedintele CJ a dat asigurări că primarii PNL vor fi trataţi ca şi până acum. “Cum au fost practic trataţi până acum şi primarii PSD, când ei nu erau parte din conducerea cosiliului“, a mai spus Pataki adăugând că în 2022 fiecare comună din judeţ, indiferent de culoarea politică a primarului, a primit aceeaşi sumă, 425.000 de lei.

Lipsa comunicării cu partenerii de coaliţie, în speţă cu preşedintele PNL şi atacurile venite din partea acestuia au condus la decizia formării unei noi majorităţi.

“Noi cu Adrian Cozma nu am putut lucra, nu cu PNL”, spune Pataki.

În plus, el i-a mulţumit vicepreşedintelui Ionuţ Rus pentru cei 6 ani de conlucrare. “În numele lui Ionuţ Rus s-au făcut nişte declaraţii false, alaltăieri, la conferinţa susţinută de Adrian Cozma. Rus nu este supărat pe mine, el nu a fost informat de conferinţa de presă convocată de Cozma. Nu este singurul liberal care a fost pus într-o situaţie penibilă de către propriul preşedinte,” a mai spus Pataki.

Kereskenyi: Adrian Cozma a minţit când a spus că viceprimarii au demisionat

La rândul său, primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi a început prin a spune că “este păcat că acest partid de tradiţie, PNL a ajuns pe mâna acestui oportunist Adrian Cozma.”

Edilul Gabor Kereskenyi, care a revenit joi din concediu, spune că a verificat şi n-a văzut nicio demisie din partea celor doi viceprimari PNL.

“Ei erau acolo, la servici, ceea ce denotă încă o dată faptul că actualul lider al PNL Satu Mare, Adrian Cozma nu este prieten cu adevărul. Adică a minţit când a spus că există nişte demisii. Am văzut că se declară un om de principiu. Ar fi destul dacă i-am întreba pe liderii PNL sau pe foşti lideri PNL cum ar fi Ludovic Orban, Florin Cîţu, sau la nivel local Doina Feher, Adrian Albu, ori Radu Bud. Sunt cinci persoane pe care le-a trădat ieftin şi le-a băgat cuţitul în spate. De aici se vede caracterul acestui om, nu trebuie să spunem noi ceea ce este de notorietate. Mie mi se pare un lucru ciudat că acest domn ne acuză de totalitarism. Acuză de totalitarim UDMR-ul, o persoană care în propriul partid este denumit micuţul dictator sau are şi o altă denumire ‘omul supozitor’ tocmai pentru că se bagă în fiecare chestie, unde nu-i treaba lui şi se împăunează cu nişte realizări ale administraţiei locale sau centrale la care n-a avut nicio contribuţie. Ştiţi foarte bine este vorba de varianta de ocolire a municipiului Satu Mare sau al treilea pod, unde chiar n-a avut niciun aport,” a subliniat primarul Kereskenyi.

Edilul a adăugat că de-a lungul celor 6 ani “UDMR a fost un partener corect şi loial faţă de PNL”.

“Totdeauna am spus că dacă sătmărenii spun că oraşul se îndreaptă într-o direcţie bună, asta se datorează şi celor doi viceprimari din mandatul anterior sau actual, care au avut un rol important”, a adăugat edilul.

Kereskenyi: Cozma de când este deputat nu a adus nici un singur leu pentru municipiu sau judeţ

Gabor Kereskenyi este de părere că Adrian Cozma vrea să provoace conflicte, scandaluri, conflicte interetnice.

“Ştiţi foarte bine că atunci când este scandal nu se poate construi, nu se poate dezvolta oraşul. Este singura zonă în care a punctat electoral Cozma. Altă realizare n-am văzut. De când este parlamentar nu a adus nici un singur leu pentru dezvoltarea municipiului Satu Mare” a mai spus primarul.

El a adăugat că se va continua cu parteneri care îşi doresc dezvoltarea municipiului. “Situaţia n-a fost aşa cum el a declarat că ei au plecat de la guvernare. Nu. PNL practic a fost scos de la guvernarea locală“, mai susţine Kereskenyi.

Senatorul Lorand Turos spune că situaţia de la Satu Mare nu va afecta guvernarea

În continuare liderul senatorilor UDMR, Lorand Turos a subliniat că la nivelul coaliţiei, dar şi al parlaementului nu sunt tensiuni în legătură cu cele întâmplate în Satu Mare.

“Sunt convins că această schimbare nu va afectat bunul mers al guvernării şi buna colaborare la nivelul parlamentului. (…) Dar, cred că nu poţi să fi într-o coaliţie la guvernare şi să joci rolul opoziţiei. În condiţiile în care la nivelul consiliului local Satu Mare UDMR are majoritate absolută, iar la consiliul judeţean o majoritate relativă, partenerii noştri liberali au primit cele două funcţii de vicepreşedinţi şi de viceprimari. Vicepreşedinţii şi viceprimarii au avut o contribuţie semnificativă în ceea ce priveşte guvernarea judeţului şi a municipiului,” a spus senatorul Lorand Turos.

Conducerea PNL de la nivel central înţelege situaţia din judeţ, faptul că liberalii au fost scoşi de la guvernarea locală.

Întrebat ce se va întâmpla în continuare, primarul Kereskenyi a declarat că dacă săptămâna aceasta nu apar demisiile viceprimarilor, săptămâna viitoare vor fi începute demersurile pentru demiterea lor.

El apreciază că deputatul PNL Adrian Cozma a primit un vot de blam de la preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă. “În urmă cu o lună şi jumătate Adrian Cozma a primit un vot de blam de la premierul Nicolae Ciuc prin neparticiparea la inaugurarea drumului de ocolire, deşi vizita a fost trâmbiţată cu ceva vreme înainte”, a spus Kereskenyi.

În ce priveşte poziţia liderilor centrali ai PNL acest lucru se poate vedea din declaraţia purtătorului de cuvânt al partidului a subliniat senatorul Turos.