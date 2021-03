Satu Mare: Pesta Porcină Africană s-a extins în 14 localităţi

În perioada 26 februarie – 4 martie, inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au realizat peste 200 de acţiuni de control în domeniul sănătăţii alimentare şi pentru sănătatea animală.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate trei sancţiuni contravenţionale, din care o amendă contravenţională în valoare de 10.000 de lei, la un magazin alimentar din localitatea Hrip, pentru comercializarea produselor alimentare neetichetate conform legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare şi două avertismente pentru doi producători particulari de legume/fructe în Piaţa Agroalimentară 2 – Satu Mare.

Totodată s-a dispus punerea sub sechestru/reţinere oficială şi confiscată, pentru cantitatea de 12 Kg produse şi specialităţi alimentare, în valoare totală de 112 lei. Întreaga cantitate de preparate alimentare a fost denaturată şi dirijată spre distrugere prin incinerare, într-o unitate de ecarisare a teritoriului autorizată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor în acest scop.

Rezultatele controalelor în domeniul sănătăţii animale

În domeniul sănătăţii animale s-au realizat 137 acţiuni de control în următoarele obiective şi domenii de activitate: exploataţii profesionale şi non profesionale de animale, farmacii veterinare, circumscripţii sanitare veterinare de asistenţă concesionate, unităţi de producţie, acţiuni sanitare veterinare, inspecţii clinice.

În urma controalelor efectuate, s-a aplicat o amendă contravenţională în valoare de – 3.600 lei, unui proprietar de exploataţie non profesională din localitatea Cig – pentru înstrăinarea şi neizolarea animalelor suspecte de boală şi un avertisment, în cazul unui crescător particular de animale din localitatea Lazuri – pentru nedeclararea în termen legal, a animalelor nou introduse în exploataţie.

Situaţia PPA

Există suspiciunea apariţiei unor focare noi de Pestă Porcină Africană, în exploataţii non profesionale din localităţile Pir, Cămin şi Doba. Probele recoltate de la suinele bolnave, au fost expediate pentru confirmare la I.D.S.A. Dintre probele recoltate în săptămânile trecute, sau confirmat ca fiind pozitive, două focare de Pestă Porcină Africană, în localităţile Carei, Petreşti, Pir şi Apa şi câte un focar pozitiv de Pestă Porcină Africană, în localităţile Tăşnad, Berveni, Pişcolt, Resighea, Domăneşti, Dabolţ şi Sărvăzel. Au fost luate toate măsurile, pentru a preîntâmpina răspândirea acestei bolii, în alte localităţi din judeţul nostru.

În urma examenelor specifice de laborator, din cei 258 (anterior 257) de mistreţi găsiţi morţi în 25 Fonduri de Vânătoare – 201 mistreţi au fost pozitivi şi 57 (56 anterior) negativi, iar din cei 2.865 ( 2.815 anterior) mistreţi împuşcaţi în 49 Fonduri de Vânătoare, 161 (155 anterior) mistreţi, au fost pozitivi, iar 2.704 (2.660 anterior) mistreţi negativi, în urma examenelor specifice de laborator.