Satu Mare: Florăriile, în pierdere în prima zi de şcoală! De la 100 anul trecut, la 3 buchete vândute în 2020

Dezamăgire totală în rândul florăreselor în prima zi de şcoală. Ne mărturisesc că abia trăiesc de pe o zi pe alta din martie încoace.

Prima zi de grădiniţă şi de şcoală era pentru ele mană cerească. Reuşeau oarecum să acopere toate găurile cauzate de vânzările mici din vară într-o singură zi.

O singură florăreasă din sensul giratoriu vindea anul trecut în prima zi de şcoală între 50 şi chiar 100 de buchete de flori. Ne mărturisesc că unii părinţi cumpărau buchete mari, mai pretenţioase, alţii, cu situaţie financiară mai precară cumpărau şi câte o garoafă ambalată. Dar cumpărau.

Luni, 14 septembrie 2020, până la ora 11, o florăreasă din parcul din centru a vândut trei buchete de flori, iar o altă florăreasă a reuşit să vândă două fire de trandafir. Au auzit că unele şcoli le-au interzis elevilor să aducă flori la şcoală în prima zi şi ne spun că nu li s-a părut ceva normal, mai ales că au văzut la televizor în Bucureşti copii cu flori în drumul lor spre şcoală.

Am discutat în parcul din centrul oraşului Satu Mare cu două florărese cu vechime, iar când spunem vechime ne referim la poeste 20 de ani de activitate în domeniu. Nu au investit mult în această primă zi de şcoală pentru că se aşteptau să fie aşa, adică să nu vândă mai nimic.

Se anunţă şi câteva zile călduroase la Satu Mare, iar buchetele pe care totuşi le-au pregătit pentru prima zi de şcoală vor avea de suferit. Oricum, ne spun ele, cu tristeţe, foarte multe flori ajung la gunoi direct din florărie. Pentru că nu le cumpără nimeni. “Aşa ceva nu a mai fost niciodată. Din luna martie încoace suntem în pierdere. Preţul florilor nu doar că nu a crescut, ci dimpotrivă, florile s-au ieftinit.

Am făcut şi acum buchete frumoase, de la 20 la 30 de lei, duminică după-masă am vândut câteva, foarte slabă mişcare, iar luni dimineaţă am dat trei buchete. Se vor ofili şi vom ajunge să le aruncăm la gunoi”, ne spune florăreasa.

Confirmă cele spuse şi florăreasa de la cealaltă masă. Nicio mişcare nu a fost nici duminică, nici luni.

Din parcul central ne-am îndreptat spre o florărie din centru care an de an avea zeci de comenzi pentru prima zi de şcoală. Aflăm că a vândut luni înainte de prânz trei buchete din care două au mers la educatoare, iar unul a fost pentru o zi de naştere.

Nu s-au vândut flori la început de an şcolar şi florăresele nici au mari speranţe ca totul să fie bine anul acesta şi poate nici chiar în primăvara anului viitor.

Unele ne mărturisesc că nu înţeleg ce au avut cu florile, de ce nu le-au permis copiilor să ducă flori la şcoală, la învăţătoare sau la dirigintă, altele sunt atât de necăjite că afacerea lor merge de râpă încât nici nu mai au cuvinte, nici speranţe că la un moment dat vor putea trăi din ceea ce acum fac.