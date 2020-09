Satu Mare: Ce spun meteorologii despre luna septembrie? Cum va fi vremea?

Primele zile ale lunii septembrie au adus vreme caldă şi precipitaţii consistente în jumătatea de vest a ţării. Conform prognozei meteorologilor, valabilă în prima lună de toamnă, în această perioadă valorile termice vor fi mult mai ridicate decât cele specifice sezonului.

Conform prognozelor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), săptămâna aceasta, adică în intervalul 7-14 septembrie, temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai pronunţată în regiunile sud-estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a ţării, excepţie făcând vestul şi nord-vestul teritoriului (zona în care se află şi judeţul Satu Mare), unde vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna viitoare (14-21 septembrie) temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-estice. Cantităţile de apă vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, posibil uşor mai ridicate, local, în regiunile sudice ale ţării, respective cele centrale şi nord-vestice.

În ultima săptămână a lunii, adică în intervalul 21-28 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această perioadă, posibil uşor mai ridicate în regiunile extracarpatice. Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această săptămână se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Zilele următoare la Satu Mare vremea se va menţine călduroasă, cu valori termice maxime cuprinse între 26 şi 30 grade C, cu o uşoară răcorire pe ziua de marţi, însă nopţile devin treptat mai răcoroase, valorile minime ajungând pe alocuri chiar şi sub 10 grade C.

Începutul acestei săptămâni în zona noastră va fi destul de secetos, precipitaţii fiind posibile doar azi, sub formă de ploi în cantităţi reduse.