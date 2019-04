Sătmărenii întâmpină probleme cu aparatele de bilete Transurban

Parcul auto al firmei de transport în comun Transurban continuă să fie reînnoit, prin achiziţionarea de noi autobuze, însă din câte se pare alte detalii sunt omise când vine vorba de modernizare şi sporirea confortului cetăţenilor care aleg transportul în comun.



Un cititor al cotidianului Informaţia Zilei ne-a contactat pentru a ne relata o întâmplare legată de Transurban. ”Miercuri, 10 aprilie, în jurul orei 19:00 mă aflam la gară, pregătită să merg spre casă, cu autobuzul. Doream să îmi iau bilet de la casa de bilete, însă am văzut că e închis, aşa că am fost obligată să folosesc aparatul de bilete. În mod surpinzător, aparatul mi-a luat cei 2 lei şi 50 de bani instantaneu, fără să mi-i refuze cum se întâmplă de multe ori, dar ghiciţi ce: deşi mi-a laut banii, biletul nu era niciunde. Pur şi simplu nu a ieşit niciun bilet. I-am întrebat pe doi şoferi care erau afară cum ar trebui să procedez şi mi-au spus să sun la numărul de pe aparat, însă eu trebuia să plec de îndată. Nu este vorba despre cei 2 lei şi 50 de bani, este vorba că nu sunt singura care am păţit asta. Până şi şoferii recunosc că aparatele acestea sunt o idee proastă, iar alţi oameni din jurul meu au început să se plângă şi ei că ba s-au lovit de această întâmplare, ba aparatul nu le lua nicicum banii. Aşa ceva nu este normal. Dacă tot sunt mai puţine ghişee cu bilete, şi dacă chiar vor să scape de vânzătoare, să pună măcar aparate funcţionale! La acestea nici rest nu primim, cât de normal vi se pare? Adică noi băgăm bani în aparat, bilet nu primim, şi banii merg numai aşa spre primărie? Este un abuz din partea lor, şi ar trebui să facă imediat ceva şi în acest sens, nu doar să se laude cu proiecte care sunt poveşti pe hârtii!”, ne-a declarat H.I.