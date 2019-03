Sătmăreni la o întâlnire europeană pe teme de sănătate

În perioada 21-22 martie 2019, Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au organizat Întâlnirea Comună a medicilor şefi, asistenţilor şefi şi dentiştilor şefi din Statele Membre ale Uniunii Europene. Evenimentul s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului, sub egida Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Denumit în limba engleză „Joint meeting of the EU Chief Medical, Dental and Nursing Officers (CMOs, CNOs and CDOs)”, evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa câtorva specialişti în sănătate din ţară şi din statele Uniunii Europene, dar şi din SUA. În cadrul evenimentului au fost dezbătute teme de interes major, precum siguranţa pacientului, valorificarea inovaţiei şi digitalizării pentru eficientizarea sistemelor de sănătate, necesitatea intensificării cooperării între profesioniştii din Sănătate etc.

În a doua zi a acestui eveniment, respectiv vineri 22 martie, s-a organizat o sesiune comună coordonată de OMS, cu participarea Consiliului Naţional al OAMGMAMR şi mai multor directori de îngrijiri şi asistenţi şefi din spitalele din România. Sesiunea a fost dedicată provocărilor şi oportunităţilor în plan european şi internaţional pentru profesia de asistent medical.

Guvernul României a fost reprezentat de dr. Cristian Grasu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, Administraţia Prezidenţială a fost reprezentată de dr. Diana Păun, consilier de stat iar Ministerul Afacerilor Interne de dr. Raed Arafat, secretar de stat.

La acest eveniment, Filiala Satu Mare OAMGMAMR a fost reprezentată de Constantin Demian, preşedintele organizaţiei profesionale judeţene a asistenţilor medicali. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare a fost reprezentat de Ramoma Marincaş, asistent medical.

„Evenimentul, moderat în 22 martie de Mircea Timofte, preşedintele OAMGMAMR România, s-a desfăşurat într-o atmosferă deosebită. Luările de poziţie, punctele de vedere exprimate de invitaţii din mai multe ţări au fost de interes major în ce priveşte profesia noastră, a rolului nostru, a îngrijirilor de sănătate acordate pacienţilor”, a spus Constantin Demian.

În UE există un deficit de 580.000 de asistenţi medicali

De la Constantin Demian am mai aflat că de un interes aparte s-au bucurat expunerile referitoare la siguranţa pacientului, la rezistenţa antimicrobiană, cea referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate etc. Apoi, având în vedere dorinţa multor asistenţi medicali de a lucra în străinătate, interesantă a fost şi prezentarea situaţiei generale la nivel de UE a forţei de muncă din sectorul medical. Astfel, potrivit unor statistici, la nivelul UE există un deficit de 580.000 asistenţi medicali. Iar pentru a acoperi acest deficit sunt necesari circa 20 de ani. Drept urmare nu este exclus, ca în următorii ani, să ne confruntăm cu plecarea în străinătate a sute şi mii de asistenţi medicali din România.

„Una peste alta, tot ceea ce am aflat a fost extrem de interesant şi util. De dorit ar fi ca în viitorul apropiat, în ceea ce priveşte profesia de asistent medical, rolul nostru în asigurarea unor îngrijiri de sănătate de calitate, să ajungem la un nivel comparabil cu alte state din Uniunea Europeană. Noi, ca organizaţie profesională ne străduim să facem paşi înainte. Dar, fără o dotare umană şi materială corespunzătoare aceste deziderate vor fi greu de atins”, a afirmat preşedintele OAMGMAMR Satu Mare.