Sătmăreanul Vasile Sabo, mândru că are o familie de sportivi

În urma cu câteva zile, întâmplarea a făcut să ne întâlnim cu un vechi iubitor şi practicant al sportului, Vasile Sabo. Stabilit în anii 90, împreună cu familia în Statele Unite ale Americii, în California, Vasile Sabo nu a uitat nici dragostea dintâi, fotbalul, dar nici ţara România şi nici oraşul natal Satu Mare.



Odată stabilit în SUA, Vasile Sabo a lucrat ca inginer într-o fabrică, care confecţiona componente pentru automobilele de Formula 1. Revenind la perioada în care a trăit în Satu Mare, el a practicat fotbalul, a fost portar în anii 1959 la AS Proiectantul, după care a ajuns la Someşul Satu Mare în Divizia C. Aici i-a avut colegi, printre alţii pe Leş, Gozner, Fogorosi, Szentivanyi, Molnar, Otto Anderco, Vasile Savaniu, Carol Kuki, Bărbuş etc. În 1967 s-a transferat la Olimpia într-o echipă cu nume grele, Bocşa, fraţii Bathori, Helvei, Gabi Both etc. Dragostea de sport a fost transmisă şi fiului său, Leonard, care a fost handbalist de performanţă la CS Unio, Poli Timişoara, Aurul Baia Mare. În acest timp fiica Simona a îmbrăţişat atletismul, alergările pe distanţe lungi, fiind de 8 ori participantă la maratonul de la Los Angeles. Apoi fratele Ion Sabău a fost profesor de educaţie fizică, cu specializare în volei, iar sora sa Doina Sabău a fost profesor universitar.

Unul din nepoţii lui, Andrei Sabo, practică fotbalul american şi atletismul, iar Simone Antony este membru al unei echipe de fotbal-Soccer USA. Una peste alta, o familie de sportivi.

La final mai consemnăm o amintire dragă lui Vasile Sabo. În timpul Campiontului Mondial de fotbal din 1994, domnul Sabo a fost, pentru câteva ore, gazda lotului naţional de fotbal al României. El a oferit o cină tradiţională românească lui Hagi&comp. La vremea respectivă chiar am consemnat evenimentul. Acum că Vasile Sabo urmează să se întoarcă în California, îi urăm să aibă parte de o viaţă lungă, sănătate şi bucurii. Iar nepoţilor să-i aducă cât mai multe rezultate glorioase în sport şi nu numai.