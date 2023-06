Sătmăreanul Adi Rus, în lotul României pentru dubla cu Kosovo şi Elveţia

Antrenorul Edi Iordănescu şi-a ales cei 26 de jucători pentru acţiunea următoarea a echipei naţionale, meciurile cu Kosovo şi Elveţia din preliminariile lui Euro 2024.

Conform site-lui FRF, campioana Farul şi vicecampioana FCSB dau lotului naţional câte patru jucători fiecare. CFR Cluj are trei reprezentaţi sub tricolor. Din străinătate cei mai mulţi vin din Serie B, 3 fiind de la AC Pisa. Printre aceştia se numră şi sătmăreanul Adrian Rus. Consemnăm şi faptul că în lot reapare Ianis Hagi, absent mai bine de un an şi că Iordănescu a convocat trei juicători pentru postul de portar, un debutant şi doi care au, fiecare câte un meci sub tricolor. Iată lotul:

Portari: Ştefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul, 0/0), Horaţiu Moldovan (Rapid, 1/0);

Fundaşi: Andrei Raţiu (Huesca – Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 17/1), Radu Drăguşin (Genoa – Italia, 5/0), Ionuţ Nedelcearu (Palermo – Italia, 24/2), Adrian Rus (Pisa – Italia, 17/1), Mario Camora (CFR Cluj, 9/0), Raul Opruţ (Hermannstadt, 3/0);

Mijlocaşi: Marius Marin (Pisa – Italia, 10/0), Tudor Băluţă (Farul Constanţa, 11/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 0/0), Darius Olaru (FCSB, 10/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns – China, 58/12), Alexandru Cicâldău (Ittihad Kalba – EAU, 29/4), Ianis Hagi (Rangers – Scoţia, 24/2), Deian Sorescu (FCSB, 10/0), Olimpiu Moruţan (Pisa – Italia, 7/1), Florinel Coman (FCSB, 5/0), Dennis Man (Parma – Italia, 18/6), Valentin Mihăilă (Parma – Italia, 10/1);

Atacanţi: George Puşcaş (Genoa – Italia, 34/10), Denis Alibec (Farul Constanţa, 29/3), Louis Munteanu (Farul Constanţa, 0/0).

România va juca în 16 iunie, cu cu echipa din Kosovoşi pe 19 iunie cu Elveţia, la Bucureşti.