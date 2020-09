Sătmărean supărat pe poliţiştii locali

Un sătmărean este foarte supărat pe poliţiştii locali sătmăreni. Iată ce ne-a transmis:

“Zilele trecute am oprit maşina pentru 5 minute pe bulevardul Vasile Lucaciu din Satu Mare. Surprins am fost să văd cum poliţiştii locali apar atât de repede pentru o parcare cu 10-15 centimetri pe trotuar. Am fost revoltat pentru că totul s-a întâmplat la puţine zile după cunoscuta crimă din centrul oraşului. Pentru aşa ceva repede acţionează, iar pentru cazurile serioase sunt de negăsit. I-am întrebat cum de au şi venit atât de repede pentru o parcare şi în alte cazuri nici măcar nu se deplasează. Au spus că au primit o reclamaţie. Ce reclamaţie să primeşti după 2-3 minute? Ei stau liniştiţi în faţa imaginilor care sunt transmise de camerele video din oraş şi nouă ne spun că au primit o reclamaţie. Ce eroi sunt aceşti poliţişti pentru o maşină parcată puţin peste trotuar… Ar trebui să ofere mai multă siguranţă şi încredere cetăţenilor de pe străzi, că vedeţi ce se întâmplă. Dar ei sar aprinşi pentru parcări. A apărut poliţia parcărilor şi nu ne-a spus nimeni? Reclamaţia vine şi pentru că în trecut am văzut oameni dubioşi în centrul oraşului, i-am alertat pe poliţişti, dar nu s-au obosit să ia măsuri”, ne-a spus un cititor care a preferat să nu-i fie publicat numele.